Transfer Beim FC Basel wird der Talentschuppen mit einem Verteidiger aus Barcelona weiter gefüllt Von der zweiten Mannschaft des FC Barcelona stösst der 22-jährige Arnau Comas zum FCB. Dort hält man grosse Stücke auf den zentralen Abwehrspieler. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 16.06.2022, 19.11 Uhr

«Ich verteidige gerne» – Arnau Comas im Trikot des FC Barcelona bei einem Spiel der Segunda Division B im Oktober 2010 im Estadi Johan Cruyff, der Heimstätte von Barcelonas zweiter Mannschaft. Imago

Auf einer im Wortsinn zentralen Position hat der FC Basel am Donnerstag einen Zuzug vermeldet, der vorderhand wie ein Versprechen für die Zukunft klingt: Ein Innenverteidiger vom FC Barcelona wurde mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet, und wie Kaderplaner Philipp Kaufmann von Arnau Comas und der Genese seines Wechsels in die Schweiz spricht, deutet darauf hin, welch grosse Stücke auf den 22-Jährigen gesetzt werden: «Wir haben uns lange um ihn bemüht.»

In der katalanischen Provinz Girona im Städtchen Cassà de la Selva geboren, wechselte Comas bereits im zarten Alter von zwölf Jahren zum FC Barcelona in die stilgebende Ausbildungsakademie La Masia. In der Uefa Youth League 2017/18 – als es der FC Basel immerhin ins Achtelfinale gegen Atletico Madrid schaffte (0:1) – hätte man erstmals aufmerksam werden können auf Comas. Mit 3:0 gewann Barça das Endspiel gegen Chelsea. In diesem Spiel fehlte Comas damals, kam im Wettbewerb jedoch auf sechs Einsätze.

Es folgte ein Jahr Ausleihe zu Unió Esportiva Olot, für die er sein einziges Spiel auf gehobenem Wettbewerbsniveau absolvierte, eine Erstrundenpartie der Copa del Rey. Für Olot und Barcelona B absolvierte er insgesamt 71 Spiele, zuletzt 29 in der Primera Division, der seit der abgelaufenen Saison 2021/22 dritthöchsten Spielklasse im spanischen Ligasystem.

Die U19, mit der der FC Barcelona 2018 die Youth League der Uefa gewann. Hinten Zweiter von rechts: Arnau Comas, der inzwischen 22-jährige neue Innenverteidiger des FC Basel. Imago

Mit Comas als Captain schnitt Barça auf Rang 9 ab, und Kaderplaner Kaufmann hält fest: «Arnau hat für einen 22-Jährigen schon viel Erfahrung auf einem sehr guten Niveau sammeln können und dabei als Captain von Barça B auch Verantwortung übernommen. Er ist ein spielstarker Innenverteidiger, der uns auch von seiner Physis her sehr überzeugt.»

Günstige, weil ablösefreie Zuzüge

Auf der Kostenseite kann sich die neue Transferoffensive des FCB bisher sehen lassen: Die neue Nummer 1 im Tor, der Routinier Marvin Hitz (34), kommt ablösefrei und auch die beiden Verpflichtungen dieser Woche sind in der Anschaffung gratis – von den üblichen Ausbildungsentschädigungen abgesehen. Sowohl Anton Kade (18) als auch Arnau Comas hatten zu Ende Juni auslaufende Verträge bei ihren Klubs.

Kade, der mit Hertha BSC das Finale um die deutsche Juniorenmeisterschaft verpasste (Niederlage gegen Borussia Dortmund), wird mit einer Aussenbandverletzung zunächst noch hinten anstehen müssen. Der Flügelspieler hat immerhin vier Bundesligaeinsätze für die Hertha absolviert, ist deutscher Juniorennationalspieler, aber er ist auch erst 18 Jahre jung.

Comas bringt da schon einen Schwung mehr an Erfahrung im Rucksack mit. Der Katalane machte zuletzt Winter- und Sommervorbereitung bei der ersten Mannschaft mit, und auch wenn er nie den Sprung zu den Aushängeprofis geschafft hat, so assistierte ihm der Klub in der bereits von der Website verschwundenen Biografie, in den zwölf Jahren die Barça-DNA verinnerlicht zu haben.

Dazu gehört fussballerisch ein feines technisches Rüstzeug, das Auge für die Spieleröffnung und ausserdem erinnert Comas, der mit 1,91 Metern Gardemass für einen zentralen Abwehrmann mitbringt, an die eigentliche Kernkompetenz: «Ich verteidige gerne.»

Das sieht danach aus, als ob der FCB vielleicht kein vordergründig als Juwel gehandeltes Talent an Land gezogen hat, aber einen edlen Stein, der bereits einen Schliff besitzt und nun in Basel in einem nicht viel weniger anspruchsvollen Umfeld als daheim und dazu auf internationalem Niveau den Feinschliff erhalten könnte.

Comas jedenfalls freut sich, beim FC Basel zu sein, einem Klub, der aufgrund seiner Geschichte und der internationalen Präsenz auch in Barcelona ein Begriff sei – und nicht zuletzt dieselben Farben trage: «Für mich ist es eine tolle Möglichkeit in Basel, langfristig meine Karriere voranzutreiben.» Laut Vertrag sind vier Jahre veranschlagt.

