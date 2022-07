Der FC Basel und Alex Frei vor dem Start gegen Winterthur

Super League Alex Freis Wette und die anvisierte Premiere bei der Rückkehr Der FC Basel startet am Samstag (20.30 Uhr) in Winterthur in die neue Saison. Eine spezielle Affiche – aus verschiedenen Gründen. Céline Feller und Jakob Weber 15.07.2022, 15.46 Uhr

Alex Frei im Gespräch im Garten der Egerner Höfe. Andy Mueller/freshfocus

Alex Frei sitzt im Garten der Egerner Höfe am Tegernsee. Entspannt, gut gelaunt, offen. Kurz davor hat die Liga den Spielplan veröffentlicht. Und dieser offenbart, dass der FC Basel in Winterthur in die Super League 2022/2023 starten wird. Die Winterthurer sind nicht nur die jüngste Bereicherung für die Liga, sie sind auch Freis ehemaliger Arbeitgeber. In der Rückrunde hat er das Team zum Aufstieg geführt. Dass er nun gegen die alten Kollegen sein erstes Spiel als Cheftrainer des FC Basel haben wird – «darauf hätte ich alles gewettet, wenn ich denn hätte wetten müssen.»