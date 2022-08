Die Vorschau vor dem Krisenklassiker FCZ gegen FCB

Super League Die Europacup-Schaukel hat in der Liga nur Platz für einen: FCB und FCZ stehen vor dem Krisenklassiker unter Zugzwang Der FC Basel und der FC Zürich spielen weiter europäisch. In der Liga stehen beide Teams gehörig unter Druck, was dazu führt, dass sich die Aussagen der Verantwortlichen ähneln. Jakob Weber Jetzt kommentieren 26.08.2022, 18.30 Uhr

Will auch gegen Zürich das Victory-Zeichen machen: FCB-Trainer Alex Frei Marc Schumacher / freshfocus

Als sich in Basel langsam die Kabinen-Feierlichkeiten nach dem Einzug in die Conference League dem Ende zuneigen, wird in der Gästekabine in Edinburgh, wo das Spiel zwei Stunden später angepfiffen wurde, die Musik aufgedreht. Der FC Zürich feiert noch bis in die frühen Morgenstunden den 1:0-Sieg, der die Qualifikation für die Europa League bedeutet. Dort trifft der Schweizer Meister im Herbst auf Arsenal, Eindhoven und Bodø/Glimt.

Sowohl Basel (wegen der 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel in Sofia und der langen Torlosigkeit im Rückspiel) als auch Zürich (sah sich gegen Hearts of Midlothian nach 2:1-Sieg im Hinspiel einem Sturmlauf ausgesetzt, bis ein Schotte in der 54. Minute nach einer Schwalbe mit Gelbrot vom Platz musste) zitterten am Donnerstagabend lange. Doch anders als Leader YB veryoungboysten sie es am Ende nicht, halten die Schweizer Fahne im Europacup weiter hoch und haben ein erstes Saisonziel erreicht.

Ein Blick auf die Tabelle der Super League trübt allerdings die gute Laune der beiden Schweizer Aushängeschilder. Zürich grüsst mit nur einem Tor und zwei Punkten aus fünf Spielen mit der roten Laterne und der FCB wartet ebenfalls noch auf den ersten Saisonsieg.

FCB-Präsident David Degen sagt: «Die Teilnahme an der Gruppenphase ist super für den Klub. Aber wir müssen am Sonntag nachdoppeln. Wir brauchen die drei Punkte aus Zürich. Und ich hoffe, wie schon nach der Erlösung gegen Bröndby, dass mit der Qualifikation jetzt ein Teil des Drucks abfällt und wir den ersten Sieg in der Super League holen. Es werden in Zürich ausserdem Spieler dabei sein, die gegen Sofia nicht zur Verfügung standen. Deshalb wird es interessant werden.» Degen spricht Neuzugang Bradley Fink und den wieder genesenen Jean-Kévin Augustin an, die gegen Zürich ihr Ligadebüt geben könnten. Zusätzliche Ausfälle gibt es auf Seiten der Basler keine zu beklagen.

Auf beiden Seiten fallen die gleichen Sätze

Vor dem Direktduell am Sonntag im Zürcher Letzigrund eint die beiden grossen Rivalen der Erfolgsdruck und die Hoffnung, dass der internationale Exploit den Knoten in der Liga lösen kann. Doch aufgrund des Spielplans ist es mit dem FCB und dem FCZ wie bei zwei Kindern, die sich auf dem Spielplatz um die einzige Schaukel streiten: Nur einer wird – wenn überhaupt – den Schwung zu weiteren Höhenflügen nutzen können.

Alex Frei ist sich dessen durchaus bewusst. Er sagt: «Ich weiss nicht, ob dieser Erfolg die Handbremse schon am Sonntag in Zürich bei diesem unglaublich wichtigen Spiel löst. Aber ich hoffe es.» Sein bereits in die Kritik geratenes Pendant Franco Foda äussert sich deutlicher: «Wir haben ein grosses Ziel erreicht. Das gibt der Mannschaft Vertrauen für die Meisterschaft. Gegen Basel wird es ein Top-Spiel. Da müssen wir schauen, dass wir drei Punkte holen.»

Fabian Frei: «Der Gedanke an das Ausscheiden schwang mit»

Die will auch der FCB. Captain Fabian Frei hält dagegen: «Es ist klar, dass wir am Sonntag drei Punkte einfahren wollen. Natürlich habe auch ich nicht erwartet, dass Meister und Vizemeister so schlecht starten. Aber dafür gibt es Gründe.» Die fehlende Chancenverwertung auf Seiten der Basler zum Beispiel und die vielen Wechsel in den Aufstellungen und Systemen, die den FCZ verunsichern.

Fabian Frei hofft, «dass jetzt ein richtiger Ruck durch die Mannschaft geht», weil das erste Saisonziel erreicht und die Angst vor dem Verpassen der Conference League weg ist. Frei erklärt: «Der Gedanke an das Ausscheiden schwingt während der Qualifikation immer mit. Jetzt hoffe ich, dass wir nach dem Erreichen der Gruppenphase gelöst und ohne Druck spielen können und auch in der Liga regelmässig gewinnen.»

Michael Lang, der nach seinem 2:0 mit einem Ganz-Bein-Krampf erst sitzend jubelte und dann ausgewechselt werden musste sagt: «Es ist der richtige Zeitpunkt, um den Schwung auch in die Liga mitzunehmen. Im Letzigrund wäre der perfekte Zeitpunkt für den ersten Saisonsieg.»

