Die Fragen und Antworten vor dem Trainingstart des FC Basel

FC Basel Wer ist neu dabei? Wer fehlt? Wie sehen die Outfits von Macron aus? Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Trainingsstart Der FC Basel nimmt am Montag den Trainingsbetrieb nach dreiwöchiger Pause wieder auf. Mit dabei sein werden neue Gesichter, ein paar altbekannte, ein paar werden fehlen und ausserdem sind alle neu gekleidet. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Vorfeld. Céline Feller und Jakob Weber Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Bjorn Rekelhof, Martin Andermatt, Alex Frei, Davide Callà und Gabriel Wüthrich trainieren in der kommenden Saison den FCB.

21 Tage nur werden am Montag vergangen sein, seit sich die Spieler des FC Basel einen Tag nach dem letzten Saisonspiel gegen Lugano an die Strände dieser Welt aufgemacht haben, um sich zu erholen. Die Sommerpause fällt in diesem Jahr besonders kurz aus, weil wegen der Winter-WM in Katar nur bis am 13. November Klubfussball gespielt wird.

In den drei Wochen seit dem letzten Spiel unter Interimscoach Guillermo Abascal, der nicht wie geplant U21-Trainer, sondern Cheftrainer von Spartak Moskau wird (siehe unten), wurde viel erwartet. Sechs bis acht möglichst rasche Neuzugänge wurden öffentlich in Aussicht gestellt. Vorgestellt wurde schnell der neue Trainer Alex Frei sowie mit Marwin Hitz eine neue Nummer eins verpflichtet.

Doch seit diesen Meldungen ist es ziemlich ruhig geworden. Folglich stellen sich vor dem Trainingsstart diverse Fragen.

Wie sieht der Trainerstab von Alex Frei aus?

Am Freitag hat der FC Basel den Staff komplettiert. Und die Besetzung fällt doch überraschend aus: Neben Davide Callà stösst mit dem bisherigen Schaffhausen-Coach Martin Andermatt ein weiterer Trainer, der zuletzt in der Challenge League aktiv war, zum FCB. Der 60-Jährige soll die nötige Erfahrung einbringen.

Ebenfalls überraschend: Nicht der gehandelte Jörg Stiel, sondern Gabriel Wüthrich ersetzt Massimo Colomba, der nach 13 Jahren als Spieler und Torhütertrainer den FCB verlassen muss. Wüthrich war zuletzt beim FC Luzern für die Torhüterausbildung im Nachwuchs zuständig.

Muss nach 13 Jahren im Verein gehen: Torhütertrainer Massimo Colomba. Urs Lindt / Urs Lindt/freshfocus

Und zu guter Letzt ersetzt auf der Position des Athletiktrainers Bjorn Rekelhof den freigestellten Mesut Temel. Der 48-jährige Rekelhof hatte in den letzten acht Jahren Ajax Amsterdam fit gemacht.

Wie sieht das Programm in der Vorbereitung aus?

Am Montag trifft sich die Mannschaft um 10 Uhr wieder zu einer ersten öffentlichen Trainingseinheit unter Alex Frei. Dann absolviert der FCB eine Trainingswoche zu Hause und testet am Wochenende des 18./19. Juni auf dem Campus wohl gegen Xamax.

Am 22. Juni geht es ins Trainingslager an den Tegernsee, wo die Basler bis zum 30. Juni weilen werden. Ein Testkick dort ist ebenfalls schon fix: Gespielt wird am 25. Juni, den Gegner hat der FC Basel aber noch nicht bestätigt. Dasselbe gilt für das Testspiel am 30. Juni, welches der FCB traditionell auf dem Heimweg vom Tegernsee absolvieren wird.

Bis zum ersten Liga-Spieltag am 16./17 Juli – der Spielplan wird in der kommenden Woche veröffentlicht – dürften noch zwei bis drei weitere Testpartien absolviert werden. Racing Strasbourg hat auf Twitter bereits vermeldet, dass das französische Ligue-1-Team am 12. Juli in Basel gastieren wird.

Am Donnerstag nach dem 1. Ligaspiel steht gleich auch das erste Spiel in der zweiten Qualifikationsrunde für die Conference League an. Der Gegner wird am kommenden Mittwoch ausgelost. Ohnehin wird der FCB – sofern er in den drei Quali-Runden stets weiterkommt und die Gruppenphase erreicht – bis und mit Mitte September ausschliesslich englische Wochen haben.

Welche neuen Gesichter werden zum Trainingsauftakt erwartet?

Die neue Nummer eins Marwin Hitz dürfte am Montag ihre Premiere in FCB-Trainingskleidern geben und auch Winti-Zuzug Sayfallah Ltaief ist nicht mehr mit der tunesischen U23-Nati unterwegs und dürfte beim Trainingsauftakt in Basel sein.

Der bisher einzige Feldspieler-Neuzugang des FC Basel: Sayfallah Ltaief. Martin Meienberger / Martin Meienberger/freshfocus

Dazu kommen die am Freitag verpflichteten Ersatzkeeper Mirko Salvi (Yverdon) und Nils de Mol (Wil), die aus der Challenge League zurück zu ihrem Ausbildungsklub wechseln.

Unter Vertrag stehen ebenfalls auch die zuletzt ausgeliehenen Spieler Tician Tushi (Winterthur), Yannick Marchand (Grenoble/Xamax) und Kaly Sène (GC). Letzterer soll allerdings verkauft werden. Der FCB hofft, für den Flügelstürmer rund zwei Millionen Franken zu kassieren.

Welche Spieler fehlen?

Neben den zahlreichen bestätigten Abgängen (Stocker, Kasami, Petretta, Nikolic, Gebhardt) dürften auch Fedor Chalov und Tomas Tavares nicht mehr in Basel weilen, da ihre Leihen nicht verlängert werden. Ebenfalls fehlen werden die Nationalspieler. Fabian Frei (Schweiz), Dan Ndoye (Schweiz U21), Darian Males (Schweiz U21), Wouter Burger (Niederlande U21), Adam Szalai (Ungarn), Nasser Djiga (Burkina Faso) und Noah Katterbach (Deutschland U21) werden erst nach dem wegen der Länderspiele verspäteten Urlaub zurückerwartet.

Bei Strahinja Pavlovic (Serbien) und Sebastiano Esposito (Italien U21) stehen die Zeichen nach der Länderspielpause auf Abschied, da die Leihen Ende Juni auslaufen. Ersterer konnte nicht überzeugen und Letzterer ist zu teuer und könnte höchstens ein weiteres Jahr ausgeliehen werden. Hier ist Inter Mailand am Zug.

Definitiv nicht zurückkehren wird Heinz Lindner. Der ausgemusterte Österreicher soll gemäss Berichten aus der Heimat bei Austria Wien einen Dreijahresvertrag unterzeichnen. Und auch bei Joelson Fernandes (Portugal U21) stehen die Zeichen auf Abschied. PSV Eindhoven soll den in Basel unzufriedenen Flügelstürmer fix verpflichten wollen und Sporting Lissabon die Leihe deshalb vorzeitig auflösen.

Heinz Lindner wird zur Austria Wien zurückkehren. Peter Schneider / KEYSTONE

Wer könnte noch dazustossen? Welche Namen kursieren?

Der FCB sucht weiterhin Verstärkungen. Vor allem hinten links und im Sturm herrscht Handlungsbedarf. Namen kursieren einige. Lausannes Zeki Amdouni soll bereits mit Alex Frei telefoniert haben. Vor seinem möglichen A-Länderspieldebüt am Sonntag gegen Portugal sagt der Genfer: «Meine Zeit in Lausanne ist noch nicht vorbei.» Eine Aussage, die allerdings eine kurze Halbwertszeit haben dürfte.

Gianluca Frabotta (22, Linksverteidiger von Juventus Turin) ist wie schon vor einem Jahr ein Wunschkandidat des FCB für die vakante Position. Ardon Jashari (21, defensives Mittelfeld vom FC Luzern) soll das Basler Interesse ebenso geweckt haben wie Dion Beljo (20, Angreifer von NK Osijek), der in der abgelaufenen Saison 19 Tore in 36 Spielen schoss. Auch Anton Kade (18, Flügel von Hertha Berlin), dessen Vertrag ausläuft, soll ein Thema sein.

Wann sehen wir das neue Macron-Trikot?

Noch nicht am Montag. Zwar trainiert der FCB dann bereits in den Kleidern des neuen Ausstatters Macron. Mit den Italienern wurde eine langfristige Partnerschaft bis 30. Juni 2028 abgeschlossen. Dies, nachdem der Vertrag mit Vorgänger Adidas nicht verlängert wurde. Ganz verschwinden wird Adidas jetzt aber noch nicht. Denn die Testspiele werden noch mit Adidas-Material bestritten, da Macron noch nicht das komplette Spielmaterial geliefert hat und dies erst per 1. Juli tun muss.

