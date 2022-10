Darian Males vom FC Basel: Wir haben den Druck gemeistert

FC Basel Darian Males und sein Verbesserungspotenzial: «Wie ich mich kenne, geht immer mehr» Der Dreifach-Torvorbereiter beim Heimsieg des FC Basel über den FC Winterthur arbeitet die jüngsten Rückschläge auf, freut sich, dass sein Team die Drucksituation gemeistert hat und findet schon, dass man stehende Bälle mehr üben könnte. Interview: Christoph Kieslich 24.10.2022, 06.50 Uhr

Gesucht, gefunden: Torschütze Arnau Comas (links) und Darian Males, der Vorlagengeber. Urs Lindt / freshfocus (Sion, 3.9.2022)

Darian Males, wie gross ist die Erleichterung über diesen Sieg?

Darian Males: Gross, weil es drei wichtige Punkte sind. Für heute ist es gut, aber wir müssen wieder eine Serie aufbauen. Denn wenn wir am Sonntag in Bern wieder das alte Gesicht zeigen – wovon ich nicht ausgehe – dann war dieser Sieg gegen Winterthur für nichts.

Wie gross war der Druck, gewinnen zu müssen?

Druck hin oder her: Wir sind Profis. Und wir spielen beim FC Basel, weil wir Qualität mitbringen. Und wenn du es nicht schaffst, diesen Druck auszuhalten, dann bist du fehl am Platz. Ich finde, wir haben das heute gut gemeistert.

Wie hat der Trainer auf die unbefriedigenden Resultate mit dem Tiefpunkt gegen den FCZ reagiert?

Er hat viele individuelle Gespräche geführt und uns sehr gut eingestellt. Er hat positiv geredet, es wurden aber auch die Sachen angesprochen, die wir nicht gut machen. Und wir Spieler haben auch sehr viel untereinander geredet. Das ist wichtig in solchen Situationen, und es hat sich ausgezahlt. Wir brauchen Teamgeist, und den hat man gesehen, als wir alle miteinander das 1:0 bejubelt haben. Das hat mich mega gefreut. Es war eine super Teamleistung, so müssen wir jetzt einfach weiter machen.

Wie geht es Ihrem Knie?

Ich habe in der ersten Halbzeit einen Schlag bekommen, da hat das Bein gezittert. Aber ansonsten hatte ich keine Probleme. Es war Glück, dass in Bratislava nur der Nerv getroffen wurde. Im ersten Augenblick hatte ich geglaubt, dass alles kaputt ist.

Sie haben mit Ihren Assists noch einmal drei Punkte auf Ihr persönliches Skorerkonto gelegt. Sie können mit 14 Zählern, sechs Toren und acht Torvorbereitungen, zufrieden sein.

Das sieht nicht so schlecht aus, aber es liegen noch viele Spiele vor uns und ich hoffe, dass es so weitergeht.

Wo sehen Sie denn Verbesserungspotenzial in Ihrem Spiel?

So wie ich mich kenne, geht immer mehr.

Zwei Tore durch Eckbälle gegen Winterthur – wurde das speziell einstudiert?

Nein, wir haben einfach entschieden, dass wir Arnau Comas anvisieren, weil er in den letzten Spielen bei stehenden Bällen relativ oft zum Kopf gekommen ist. Also habe versucht, noch mal fünf Prozent genauer auf ihn zu spielen. Und dass es so gut geklappt hat, ist umso schöner.

Sind Sie der Ansicht, dass mehr stehende Bälle geübt werden sollten?

Ich sage ja nicht, dass wir gar keine Standards trainieren. Aber in den letzten Wochen hatten wir andere Punkte, die wir angeschaut haben. Aber es wird sicherlich ein Thema werden, noch gefährlicher bei Standards zu werden, denn heutzutage fallen viele Tore aus solchen Bällen.

Sie meinen, es gab jüngst andere Probleme als Eckbälle und Freistösse zu üben?

Genau. Das ist, glaube ich, offensichtlich gewesen.