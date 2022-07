Der FC Basel gewinnt das Hinspiel gegen die Crusaders mit 2:0

Conference-League-Qualifiaktion Ein Sieg mit Cup-Charakter: Der FC Basel gewinnt 2:0 gegen den Crusaders FC Der FC Basel kommt gegen die Halbprofis des Crusaders FC zu einem 2:0 und agiert dabei ein Stunde in Unterzahl. Céline Feller 21.07.2022, 22.07 Uhr

Die Torschützen Dan Ndoye und Adam Szalai juben über ihre Tore. Marc Schumacher / freshfocus

Wahrscheinlich wäre Taulant Xhaka dieses Spiel in der 2. Qualifikationsrunde auf dem Weg zur Conference League gegen den Crusaders FC ohnehin in Erinnerung geblieben. Schliesslich absolvierte er – in der Startelf stehend – sein 325. Spiel für die Basler und zog somit mit einem gewissen Marco Streller gleich.

Es wird jedoch nicht nur das sein, was Xhaka im Kopf bleiben wird. Sondern auch seine Aktion, die man nur als saudumm bezeichnen kann. Erst wird er in 30. Minute im Strafraum angegangen, in die Mangel genommen gar, und fordert einen Elfmeter. Als er diesen nicht bekommt, wird er so sauer, dass er eine Rudelbildung anzettelt.

Folge: Die Gelbe Karte für ihn, und ebenso eine für Daniel Larmour, der ihn zuvor unsanft angegangen hatte. Gezückt werden die Karten in Minute 32. Nur eine Minute danach steigt Xhaka in einem Luftduell gegen Ben Kennedy mit dem Ellenbogen ein, dieser geht blutend zu Boden, muss behandelt werden.

Und Xhaka? Der sieht die zweite Gelbe Karte und fliegt vom Feld. Captain Fabian Frei sagt nach dem Spiel:

«Damit hat er uns das Leben schon ein bisschen schwerer gemacht. Es ist unglücklich gelaufen, aber er darf uns dennoch gerne mal ein Bierchen ausgeben.»

Die mangelnde Effizienz dämpft die Gefühlslage

Null zu Null steht es zum Zeitpunkt des Platzverweises, und die Basler müssen fortan gegen eng stehende Nordiren zu zehnt agieren. Statt sich aber weiter schwer zu tun, gelingt den Kollegen eine Reaktion ohne Xhaka. Dan Ndoye, der beste Mann in der Anfangsphase, zieht von der rechten Seite ab ins weite Eck und trifft zum 1:0.

Noch etwas schöner trifft dann Adam Szalai drei Minuten nach Wiederanpfiff. Eine Ecke von Fabian Frei verwandelt er per Hacke. Dass der gegnerische Goalie dabei eher wie ein Kartoffelsack nach unten fällt – egal. Der Treffer ist sehenswert.

Der FCB könnte in Person von Szalai und Sergio López innert weniger Minuten nach dem zweiten Tor auf 4:0 erhöhen, aber beide verziehen knapp. Ohnehin geht dem FCB gegen die Halbprofis aus Belfast des Öfteren die Genauigkeit ab. Und bis zum ersten Treffer auch etwas die Kreativität, vor allem jedoch die Effizienz.

«Wir hatten durchaus noch Chancen, bei welchen wir Tore hätten machen müssen», sagt Fabian Frei. Aber die Basler machen sie nicht. Es bleibt bei diesem 2:0, das in der Summe ein etwas dürftiges Resultat ist, Unterzahl für eine Stunde hin oder her. Fabian Frei gibt zu: «Ein 3:0 oder 4:0 wäre mir definitiv lieber gewesen, denn wenn die Crusaders in Belfast ein Tor rein drücken, dann brennt da die Bude.» Auch sein Trainer Alex Frei sagt: «Ein 2:0 ist immer gefährlich. Und meine Gefühlslage wäre sicher besser, wenn wir die eine oder andere Chance zum 3:0 genutzt hätten.»

Erster Sieg für Frei als FCB-Coach

Alles in allem ist die Leistung der Basler ähnlich wie gegen Winterthur am Samstag, auch wenn Alex Frei gleich sechs Wechsel in der Startelf vorgenommen hat. Zu gefallen weiss von diesen Neuen insbesondere Startelf-Debütant Sayfallah Ltaief, der nach vorne und nach hinten gute Aktionen hat, wirblig ist, ab und an jedoch vielleicht noch zu eigensinnig agiert. Trainer Frei lobt im Nachgang seine «unangenehme Art», sagt aber auch, dass ihm ein Erfolgserlebnis gut getan hätte.

Ein solches gelingt den Nordiren beinahe noch in der 84. Minute, als Marwin Hitz grossartig gegen Jonathan McMurray pariert und die Null hält. Dass es überhaupt so weit kommt, bemängelt der Captain: «Wir haben da nur noch offensiv gepasst, das gefällt mir nicht. Wir haben nicht mehr daran gedacht, dass hinten die Null stehen sollte.»

Am Ende gelingt das und resultiert ein Sieg, der den Baslern für das Rückspiel am kommenden Donnerstag immerhin einen kleine Vorsprung gewährt. Alles andere, als diesen über die Runden zu bringen, wäre eine herbe Enttäuschung, so Fabian Frei. «Denn diese frühen Qualifikationsrunden sind ein bisschen wie die ersten Cuprunden: Die musst du einfach gewinnen.»

Der Sieg ist saisonübergreifend der erst zweite für den FCB in sieben Pflichtspielen. Eine Bilanz, die es aufzupolieren gilt. Um das zu schaffen, so Alex Frei, müsse man «puncto Spielrhythmus und Präzision einen Schippe drauf legen».

Der Coach darf sich aber ausserdem über seinen ersten Sieg als Trainer des FC Basel freuen.