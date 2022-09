Dominik Schmid vor der Rückkehr und dem Duell gegen den FC Basel

Super League Einst war Dominik Schmid das Gesicht des «Für immer Rotblau»-Konzeptes beim FCB, jetzt ist er Leader bei GC und sagt, was Basel fehlt Er sollte das «Für immer Rotblau»-Konzept verkörpern, dann wurde er abgegeben. Jetzt ist Dominik Schmid einer, der dem FC Basel guttun würde. Céline Feller Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Auch wenn sich Dominik Schmid bei GC pudelwohl fühlt, bleibt der FCB für ihn speziell. Schliesslich habe er 14 Jahre bei Rotblau verbracht. Bild: Freshfocus

Natürlich könne er sich an diesen Moment erinnern. Und würde er dabei nicht nicken, sein Blick ­allein hätte gereicht. «Das war ein schöner Moment, den ich ­immer in Erinnerung behalten werde. Aber ich bin ehrlich: Ich habe schon ziemlich gezittert», erzählt Dominik Schmid.

Es geht um den Moment vom 20. Juli 2017. Schmid nimmt erstmals an einer Pressekonferenz teil, sitzt direkt neben Matías Delgado. Neben diesem sitzen ausserdem noch Bernhard Burgener, Marco Streller und Raphael Wicky. Zu dieser Zeit sind sie Captain, Präsident, Sportchef und Trainer des FC Basel. Und Schmid, er ist das Gesicht des Konzepts «Für immer Rotblau». Das Gesicht eines Neuanfangs, das Gesicht der Talentschmiede namens FCB-Campus.

Rund fünf Jahre später wartet Dominik Schmid auf sein Interview. Ebenfalls auf dem Campus, aber dieses Mal jener des Grasshopper Clubs Zürich, nicht mehr jener auf der Brüglinger Ebene. Seit gut zwei Jahren ist der GC seine fussballerische Heimat.

Erst die Sinnfrage, dann die Genugtuung

«Ich fühle mich pudelwohl hier», sagt er zu Beginn. Wieso sollte er das auch nicht tun? Der Ex-Basler, der aus Kaiseraugst kommt, steht mit GC so gut da, wie das wohl niemand gedacht hatte vor der Saison. Rang vier nach sieben Runden und vor dem Duell gegen den FCB am Sonntag nur drei Punkte hinter dem Leader St.Gallen. «Zu Beginn der Saison war das Momentum nicht auf unserer Seite, weil viele geschrieben haben, dass wir der grösste Abstiegskandidat sind. So haben sie uns eingeschätzt», erzählt Schmid und fährt fort:

«Wir haben das auch dem Trainer zu verdanken, dass er uns da den Rücken freige­halten hat, gar keine Bedenken hatte. Er hat uns gesagt, dass wir genau das zu unserem Vorteil machen sollen: Dass wir nichts zu verlieren haben.»

Dass die Hoppers genau das Gegenteil der öffentlichen Erwartung geliefert haben, ist nach den vergangenen, turbulenten Jahren tatsächlich überraschend. Fragt man den 24-Jährigen, gibt es aber noch weitere, wichtigere Gründe für den Höhenflug: «Wir hatten nicht so viele Transfers diesen Sommer. Das ist das, was wir gebraucht haben. Nicht wieder viele Abgänge und Neuzugänge. Das bringt alles ein bisschen durcheinander. Das ist wohl der Knackpunkt. Dass wir keine grossen Veränderungen hatten, vor allem in der Startelf plus minus die gleiche Mannschaft haben wie in der vergangenen Saison. Das hat uns zusammengeschweisst und widerspiegelt sich auch auf dem Platz.»

Man sei eine eingeschworene Truppe, mache viel gemeinsam in der Freizeit, jeder kenne jeden fast auswendig. Und der Kern des Teams, so sagt es Schmid, werde immer grösser. Mittendrin ist er. Leader, Führungsfigur, phasenweise gar Captain.

Die schwierige Zeit in Lausanne

Etwas, was nach schwierigen Jahren für ihn ebenso wenig zu erwarten war wie GCs fulminanter Saisonstart. Wenige Wochen, nachdem Schmid als Gesicht des neuen Konzeptes in Basel präsentiert wird, schlittert der FCB in eine erste Krise. Gefragt sind in diesen Zeiten Routiniers, keine Rookies. Schmid spielt kaum mehr – «was man, wenn man selbstkritisch genug ist, auch verstehen muss» – und wird nach einem halben Jahr nach Lausanne ausgeliehen.

«Lausanne war keine einfache Zeit», sagt er über seine Leihe im Waadtland. Es ist das erste Mal, dass er allein wohnt, allein alles koordinieren muss.

Auf ein Jahr bei Lausanne folgen eineinhalb Jahre bei Wil. Wieder ausgeliehen, wieder, weil der FCB keinen Platz für ihn sieht. Wirklich viel Einsatzzeit? Auch in Wil Fehlanzeige. «Ich war frisch da, habe da auch nicht gespielt, bei einem Challenge-League-Klub ohne grosse Ambitionen auf den Aufstieg. Sechs Monate davor sass ich noch bei einem Champions-League-Spiel auf der Bank. Da habe ich mir die Sinnfrage schon mal gestellt», gibt er ehrlich zu.

Auch, dass er damals auf die Frage, ob er den Wechsel zu Wil noch einmal machen würde, vielleicht verneint hätte, sich lieber durchgebissen hätte in Basel. «So wie ich jetzt aber da stehe, habe ich alles richtig gemacht.»

Einer, der dem FC Basel guttun würde?

Als Führungsspieler beim ­Rekordmeister. Das gebe Selbstvertrauen, klar. «Und eine gewisse Genugtuung ist es auch. Eben, weil es zuvor nicht immer wunschgemäss verlief.» Es passt aber auch gut zu diesem wohlüberlegten jungen Mann, dass er die positiven Seiten herausstreicht:

«Ich bin für all die wertvollen Erfahrungen, die ich beim FCB, bei Lausanne und bei Wil gemacht habe, sehr dankbar. Das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin.»

Er habe gelernt, mit den unschönen Seiten umzugehen, die genauso zum Fussball gehören, wie die schönen. «Jeder Fussballer, der sagt, er habe es immer nur gutgehabt und sich immer wohl gefühlt, der lügt.» Die Lehrjahre von Basel über Lausanne und Wil, «die haben sicher eine gewisse Reife in mir hervorgerufen.»

Seine Erfahrungen möchte er nun weitergeben an die jungen Spieler. «Der Verein lebt am Ende von den Jungen, auch bei GC.» Es sei nicht so, dass GC nur Ausländer einkaufe. Dion Kacuri, der gegen Winterthur das 1:0 erzielte, sei ein gutes ­Beispiel. «Solche Leistungen sind der Lohn der Arbeit und der Geduld des Trainerteams.» Letztere spiele eine wichtige Rolle, und Schmids Wertschätzung für Giorgio Contini, der ihn bereits in Lausanne förderte, ist gross.

Mit Contini habe er auch ausgemacht, dass er der Spieler ist, der sich um die jungen Mitspieler kümmert. «Wenn ich sie sehe, sehe ich mich, in Lausanne, wie sich kein Mensch für mich interessiert oder mir geholfen hat. Ich versuche jetzt mit den Jungen so zu reden und sie so zu unterstützen, wie ich es mir damals gewünscht hätte.»

Wenn man Dominik Schmid so zuhört, kommt man nicht um den Gedanken herum, dass einer wie er Basel vielleicht guttun würde. Einer zwischen Rookie und Routinier. «Eine Identifikationsfigur im Alter zwischen Andi Zeqiri und Fabian Frei fehlt in Basel schon», sagt Schmid vorsichtig. Ob er es wäre, der da hinpassen würde? «Das müssen andere entscheiden.»

Nur noch Xhala und Lang sind da

Böses Blut hegt er keines gegenüber jenem Verein, bei dem er 14 Jahre gespielt, sein Profi-Début und das Double gefeiert hat. Die Medaillen vom Meister-Titel und Cupsieg 2017 sind zwar nirgends aufgehängt – im Vergleich zur Aufstiegs­medaille mit GC – aber speziell werde die Verbindung nach Basel immer sein. Vom aktuellen ­Kader hat Schmid nur noch mit Taulant Xhaka und Michael Lang zusammengespielt, Davide ­Callà ist Assistenztrainer. Der Rest ist neu.

Und auch wenn Schmid kaum mehr jemanden kennt, das Spiel gegen den FCB ist ein Highlight. «Ich freue mich extrem darauf und denke, dass wir etwas holen können. Wenn man das Momentum anschaut, ist das auch auf unserer Seite. Daraus müssen wir jetzt Profit ziehen.»

