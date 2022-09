Die FCB-Spieler in der Einzelkritik nach dem 5:1 über GC

Einzelkritik Der debütierende Franzose, der brillierende Holländer und eine begeisternde Offensive: Die Noten der FCB-Spieler nach dem 5:1 über GC Der FC Basel entzückt gegen GC mit ganz viel Spielfreude und holt sich den ersten Liga-Heimsieg. Entsprechend hoch fallen die Bewertungen der Spieler aus. Céline Feller Jetzt kommentieren 11.09.2022, 20.13 Uhr

Dan Ndoye, Wouter Burger und Jean-Kevin Augustin bejubeln eines der Basler Tore. Marc Schumacher / freshfocus

Marwin Hitz 4

Keine Chance beim Penalty. Und sonst? Hat er nichts zu halten.

Sergio López 5

Zu Beginn mit guten Läufen, danach auch immer wieder mit tollen Flanken, wie jener in der 17. hinter die Abwehr und auf Ndoye.

Arnau Comas 5,5

Seine defensive Konstanz kennt man bereits. Jetzt sammelt er mit dem Assist zum 1:0 auch den ersten Skorerpunkt. Er begeistert.

Kasim Adams 4,5

Erst fragt man sich, wieso er so lange zögert. Dann aber legt er vor dem 1:0 im richtigen Moment zu Comas. Handelt sich aber eine dumme Gelbe Karte ein.

Noah Katterbach 4,5

Macht eines seiner besseren Spiele. Zu bemängeln gibts, dass er Standards zu einfach weggibt.

Taulant Xhaka 5,5

Szenen-Applaus für seine herrliche Grätsche, Standing Ovations bei der Auswechslung, und dazwischen ein toller Freistoss und wichtige Abstauber-Arbeit vor der Abwehr. Tolles Spiel.

Darian Males 4

Zu Beginn ist sein Selbstvertrauen spürbar. Dann foult er grob, verschuldet den Elfer und muss froh sein, dass er nicht fliegt. Das schmälert gute Ansätze.

Andy Diouf 4

Das bei ihm fast schon obligate Augenweide-Zuspiel kommt in der 7. auf Ndoye. Weil sein Zweikampfverhalten aber nicht überzeugt, muss er zur Pause raus.

Wouter Burger 5,5

Perfekte Schnittstellen-Pässe, ein Hackentrick-Pass, der Assist zum 3:1 und dann noch der Treffer zum 5:1. Es bleibt nur die Frage: Was gelingt ihm aktuell nicht?

Dan Ndoye 5,5

Als Einer von zwei Neuen braucht er keine Eingewöhnungszeit. Schliesst in der 2. aber er noch zu schwach ab. In der 3. macht er es besser und erzielt das 1:0. In der 17. wird sein abgewehrter Schuss zur Vorlage für Zeqiri.

Der Torschütze zum 2:0, Andi Zeqiri. Marc Schumacher / freshfocus

Andi Zeqiri 5

Der zweite Neue in der Startelf und auch der zweite Torschütze. Weil er steht, wo ein Stürmer stehen musst. Könnte danach noch erhöhen, baut aber etwas ab.

Andy Pelmard 4,5

Kommt nach der Pause für Diouf und übernimmt auch dessen Job im Zentrum, aber defensiver, auf der Sechs. Abgeklärt, tadellos.

Liam Millar 4,5

Ersetzt in der 58. Males. Ist viel und schnell unterwegs, aber ohne Zählbares, das rausschaut.

Jean-Kévin Augustin lupft den Ball zum 5:1 ins Tor. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Jean-Kévin Augustin 6

Kommt in der 58. für Zeqiri und braucht keine halbe Minute für sein FCB-Debüt-Tor. Das reicht aber nicht: Holt den Elfer raus – und versenkt ihn gleich selbst.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Sène (77. für Burger), Frei (77. für Xhaka).

