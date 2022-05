Geschundene Seelen und Körper: Die Noten zum FC Basel

Einzelkritik Ein in jeder Beziehung schmerzhafter Nachmittag für die FCB-Akteure Michael Lang, Valentin Stocker und Liam Millar zählen zu den Geschundenen bei der 0:2-Niederlage gegen den neuen Meister FC Zürich. Und Noah Katterbach erleidet, was im Jargon Höchststrafe genannt wird: ein- und wieder ausgewechselt. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 01.05.2022, 21.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es geht nicht mehr weiter: Nach einem Foul, das ungeahndet blieb, muss Michael Lang raus, als noch keine Viertelstunde gespielt war. Keystone

Heinz Lindner: Note 3,5

Für einmal war er nicht der Hexer im FCB-Tor. Muss beim 0:1 auf die Freistossflanke herauskommen, beim zweiten Gegentreffer machtlos und ansonsten nicht gross beschäftigt.

Michael Lang: Note -

Nach einem Foul von Fidan Aliti, das ungeahndet blieb, war bald zu erkennen, dass es für den Rechtsverteidiger nicht weitergeht. Ging in der 14. Minute runter und wurde von Noah Katterbach ersetzt, der die linke Seite übernahm.

Fabian Frei: Note 4

In seinem 452. Spiel, das ihn neben Massimo Ceccaroni zum Rekordspieler des FCB macht, spielt er als Innenverteidiger solide und wird er vom Trainer nach vorne geschoben, als die Messe längst gelesen war.

Andy Pelmard: Note 4

Defensiv neben Frei weitgehend tadellos. Versucht es mit einem verzweifelten Vorstoss, als schon alles zu spät war.

Sergio López: Note 4

Wechselte nach Langs Verletzung auf seine gewohnte rechte Verteidigungsseite. Hatte in der Anfangsphase ein paar gute offensive Szenen, sieht dann Gelb, womit er gegen Lausanne gesperrt ist.

Wouter Burger: Note 4,5

Der Niederländer brennt, das ist ihm vom ersten Moment an anzumerken. Zelebriert die eingesprungene Grätsche, was auf den Rängen goutiert wird. Einer der wenigen Aktivposten.

Sehr zur Freude der Zuschauer: Taulant Xhaka bein einer seiner Vollkörpereinsätze, hier gegen Antonio Marchesano, einen der neuen Schweizer Meister im Trikot des FCZ. Keystone

Taulant Xhaka: Note 4,5

Bis in die letzte Faser motiviert knallt er sich sehr zur Freude des Publikums in jeden Zweikampf. Kann es zudem auch per Hacke.

Dan Ndoye: Note 2,5

Was auch immer er versuchte, es verpuffte. Nominell rechter Flügel, vorne bei ständigen Rochaden überall unterwegs. Läuft beim ersten Gegentor hinterher und holt sich dann noch eine Gelbsperre ab.

Verletzter Spieler Nummer 2: Valentin Stocker wird von Physiotherapeut Peter Hohl in die Garderobe geleitet. Keystone

Valentin Stocker: Note 4,5

Setzt die erste Duftmarke in der 3. Minute, zwingt Brecher zur Parade und scheidet dann nach Zusammenprall mit Doumbia aus. Danach spürt man, was dem FCB-Spiel ohne die kämpferische Attitüde Stockers fehlt.

Liam Millar: Note 3,5

Beginnt spritzig, sieht seine Grosschance von Brecher vereitelt (4.), dann ist er zusehends abgemeldet und wird mit schmerzhafter Verletzung und Verdacht auf Armbruch ausgewechselt.

Verletzter Spieler Nummer 3: Bei Liam Millar lautet die Diagnose Verdacht auf Armbruch. Keystone

Sebastiano Esposito: Note 3

Es bleibt keine wirklich gute, zwingende Szene von ihm in Erinnerung. Ein Freistoss, der noch das Aussennetz touchiert, aber sonst: eine Enttäuschung in einem solch kapitalen Match.

Noah Katterbach: Note 2,5

Wird in der 14. Minute für Lang eingewechselt, sieht bei beiden Gegentoren nicht gut aus und muss nach 67 Minuten seinen Platz wieder räumen. Höchststrafe nennt man das.

Pajtim Kasami: Note 3,5

Kommt für Stocker ins Spiel, legt aber bei weitem nicht den Punch an den Tag, den es gebraucht hätte. Vergibt noch die beste Chance zum Anschlusstreffer.

Des Weiteren im Einsatz: Szalai (67. für Millar), Fernandes (67. für Esposito), Pavlovic (67. für Katterbach).

Personifiziert den gebrauchten Basler Nachmittag: Noah Katterbach. Keystone

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen