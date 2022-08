Die FCB-Spieler in der Einzelkritik nach dem ersten Liga-Sieg

Einzelkritik Ein starker Captain und endlich effiziente Offensivkräfte: Die Noten der FCB-Spieler nach dem ersten Liga-Sieg Der FC Basel erspielt sich im Klassiker gegen den FC Zürich ein 4:2 - und damit auch den ersten Sieg in der Meisterschaft. In der Offensive ist bei einigen Sorgenkindern der Knoten endlich geplatzt. Céline Feller Jetzt kommentieren 28.08.2022, 20.09 Uhr

Marwin Hitz 4,5

Sieht denn Ball beim 1:1 spät und kann beim Elfer nichts machen.

Michael Lang 4,5

Nach dem Ganzbeinkrampf vom Donnerstag ist der Energie-Tank wieder voll. Über seine Seite kommt mehr als über links. Und seine Flanke ist es, die Brecher vor Males’ Füsse abprallen lässt.

Arnau Comas 5,5

Was der Mann eins weggrätscht, ist imposant und vereitelt einige Chancen. Er macht Freude.

Zeigt wie so oft eine ganz starke Partie: Arnau COmas (rechts), hier gegen Wilfried Gnonto. Marc Schumacher / freshfocus

Kasim Adams Nuhu 4

Verliert das Duell gegen Kryeziu vor dem 1:1 und verschuldet auch den Elfer. Damit bleibt es dabei, dass er sich in jedem Spiel etwas zu Schulden kommen lässt.

Andy Pelmard 4

Lässt in der 16. Boranijasevic zu viel Raum für den Pass hinter die Abwehr. Gegen vorne zu wenig.

Taulant Xhaka 5,5

Es gab schon Klassiker, da sass er 90 Minuten auf der Bank. Danach gabs Kritik aus London. Dieses Mal beginnt er, findet mit seinen Freistössen die Köpfe Amdounis und Zeqiris und wird so zum Doppel-Assistgeber.

Darian Males 5,5

Nach zwei guten Partien gegen Allschwil und Sofia bekommt er die Chance von Beginn an und dankt bereits in der 23. mit einem perfekten Eckball-Assist. Selber sieht er erst seine Chance von der Linie geklärt. In der 60. trifft er dann doch noch. Tolle Partie.

Andi Diouf 5

Immer wieder kurbelt er das Offensivspiel an, muss den letzten Pass aber noch genauer spielen. Holt clever die zwei Freistösse vor dem 2:1 und 3:1 heraus.

Wouter Burger 3,5

Kämpft um jeden Zentimeter auf dem Rasen – sofern man diesen so nennen will. In der Pause hat er Feierabend, weil es nicht sein Tag ist. Burger hätte sich auch selbst ausgewechselt, wie sein Trainer nach dem Spiel verrät.

Dan Ndoye 4,5

Es bleibt dabei, dass er im Abschluss oft zu lange studiert. Sinnbildlich dafür die 14. Minute. Seine Flanken sind aber gut.

Andi Zeqiri 5,5

Bis zur 23. sieht man ihn kaum, dann trifft er per Kopf – und legt in der 57. nach. Effektiv.

Trifft endlich auch in der Liga, und dann gleich doppelt: Andi Zeqiri. Michael Buholzer / KEYSTONE

Zeki Amdouni 5,5

Kommt nach der Pause für Burger und nach acht Minuten zu seinem ersten FCB-Tor. Nach vielen engagierten, aber glücklosen Auftritten wird er endlich belohnt.

War so oft so engagiert, aber auch glücklos. Jetzt trifft er endlich ein erstes Mal für den FCB. Marc Schumacher / freshfocus

Bradley Fink 4

Kommt in der 69. für Zeqiri und zu seinem Super-League-Debüt. Noch nicht wirklich eingebunden.

Liam Millar 4

Ersetzt in der 69. Ndoye, kann aber kaum Impulse setzen.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Augustin (82. für Males), Frei (87. für Xhaka).

