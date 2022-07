Das sind die Noten zum FCB-Spiel gegen Servette

Einzelkritik Einer ragt in dem besten Spiel seit langem heraus: Das sind die Noten zum ersten Super-League-Heimspiel der Saison des FC Basel Der FC Basel vergibt nach einem sehenswerten Match zu viele Chancen und muss kurz vor Spielende den Ausgleich hinnehmen. Trotzdem geben vor allem die Leistung einiger Spieler Hoffnung. Céline Feller Jetzt kommentieren 24.07.2022, 19.26 Uhr

Marwin Hitz: Note 4,5

In den Anfangsminuten ist er ziemlich im Stress. Mit zunehmender Dauer wird der Tag ruhiger für ihn – und dennoch gibt’s dann noch das Gegentor.

Michael Lang: Note 3,5

Gegen vorne ungesehen, hinten etwas unsicher. In der Pause fühlt er sich unwohl und geht raus.

Arnau Comas: Note 5

Wie er in der 43. Minute alleine den Konter unterbindet, und Bedia damit alt aussehen lässt, ist bemerkenswert cool. Noch besser ist nur seine Grätsche, die dann auch noch das 1:0 einleitet.

Hat in La Masia offenbar nicht nur eine feine Technik und ein hohes Taktik-Verständnis vermittelt bekommen, sondern auch, wie man sauber grätscht. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Kasim Adams Nuhu: Note 5

Am Donnerstag erst verpflichtet, debütiert er gleich. Es ist sein erster langer Einsatz seit März 2021. Stabilität, Ausstrahlung und Sicherheit will Frei von ihm – und kriegt alles, plus einer Torchance, die Rodelin auf der Linie klärt. Gegen Ende geht die Luft aus.

Andy Pelmard: Note 3,5

Rückt auf die Linksverteidigerposition, wo er vergangene Saison bereits einige Male spielte. Beginnt gut, baut dann aber ab und schafft es nicht, die Flanke vor dem 1:1 zu verhindern.

Fabian Frei: Note 4

Seinen Nachschuss in der 66. kann er nicht besser platzieren, aber Frick hält. Davor und danach läuft er etwas unter dem Radar.

Wouter Burger: Note 6

Was ist das bitte für ein Auftritt? Trickreich, spielwitzig, ideenreich. Nicht einmal das üble Einsteigen in Minute 28 gegen ihn mag ihn stoppen. Sein von Antunes schlecht abgewehrter Pass landet vor dem 1:0 bei Torschütze Ndoye. Sein bestes FCB-Spiel.

Dan Ndoye: Note 5,5

Er holt die erste Ecke raus, er erzielt als einziger aus einer Schar an Chancen einen Treffer, legt Amdouni auch noch dessen Pfostenknaller auf und rennt unglaublich viel. Stark in Form.

Wieder sorgt er für die Führung: Dan Ndoye trifft wie schon gegen die Crusaders zum 1:0. Marc Schumacher/freshfocus

Zeki Amdouni: Note 5

Erst legt er zweimal stark für Szalai auf und zeigt seinen Wert als Zehner. Dann zieht er in der 58., 59. und 60. dreimal selbst ab, scheitert aber am Pfosten und dem überragenden Frick.

Liam Millar: Note 4

Immer wieder lässt er Bälle gut abtropfen. Aber seine Flanken kommen zu wenig an den Mann, Chancen hat er auch kaum.

Adam Szalai: Note 4,5

In der 5., 12., 21. und der 40. Minute mit Topchancen – inklusive eines Lattenknallers. Ein Tor muss daraus mindestens resultieren. Nach der Pause baut er ab.

Adam Szalai hat in der ersten Hälfte die Führung mehr als einmal auf dem Fuss, bringt den Ball aber nicht im Tor unter. Marc Schumacher/freshfocus

Sergio López: Note 4,5

Kommt nach der Pause für Lang und bringt noch mehr Tempo und Chancen ins Spiel. Sein schwacher Pass auf Amdouni leitet den Konter vor dem 1:1 ein, das er auch nicht mehr verhindern kann.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Diouf (73. für Burger), Ltaief (80. Szalai), Padula (80. Comas).

