Die Noten zum Penalty-Krimi des FC Basel gegen Bröndby

Einzelkritik Fabian Frei zündet das Feuerwerk und Marin Hitz behält sich das Beste für den Schluss auf Penaltyschiessen ist zwar ein Stück weit Lotterie, aber der FCB-Goalie macht den Basler Europacup-Abend gegen Bröndby zum Fest, zu dem ausnahmslos alle FCB-Spieler ihren Anteil beitragen. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 11.08.2022, 23.43 Uhr

Die FCB-Spieler feiern Goalie Marwin Hitz nach dem abgewehrten vierten Bröndby-Penalty, der das Weiterkommen des FC Basel in der Conference League bedeutet. Imago

Marwin Hitz: Note 6

In der 30. Minute muss er zum ersten Mal die Hände benutzen, ist beim Gegentreffer machtlos, dann weitgehend beschäftigungslos und somit ausgeruht, um den Penalty Peter Bjur zu parieren, was den FCB eine Runde weiterbringt.

Michael Lang: Note 5

Starke erste Halbzeit und bei jedem Angriff über rechts dabei. Ein Penalty bleibt ihm nach grenzwertigem Zweikampf mit Riveros verwehrt. Sieht in der Szene vor dem 1:1 nicht gut aus. Muss dann zu Beginn der Verlängerung raus, weil es wieder zwickt.

Arnau Comas: Note 4

Macht einen souveränen Eindruck, bis ihn Kvistgaarden vor dem Ausgleich vernascht. Geht angeschlagen vom Platz (102.).

Kasim Adams Nuhu: Note 5

Hat zur Pause die meisten Ballkontakte und die zweithöchste Passfrequenz, wobei ein paar unsaubere Auslösungen dabei sind. Überzeugt mit seiner Präsenz und hat eine Kopfballchance nach einem Corner.

Andy Pelmard: Note 4,5

Vergleichsweise zu Lang auf der Gegenseite zurückhaltend. Wechselt in der Verlängerung für Frei ins zentrale Mittelfeld und macht es auf ungewohnter Position ordentlich.

Wouter Burger: Note 4,5

Geht (wieder) mit bestem Beispiel voran: grosser Einsatz, grossartige Grätsche und anschliessend ein Seitenwechsel vom Feinsten in der vierten Minute. Damit war der Tarif ausgegeben. Muss nach vielen Metern und vielen Zweikämpfen angeschlagen ausgewechselt werden.

Mit voller Überzeugung: Fabian Frei setzt den Foulelfmeter in der 40. Minute unhaltbar in die rechte obere Ecke. Keystone

Fabian Frei: Note 5

Kehrt als einzige Veränderung zum Sonntag in die Startelf zurück und erzielt in seinem 103. internationalen Spiel sein zwölftes Tor mit einem vor Selbstvertrauen strotzend verwandelten Elfmeter.

Dan Ndoye: Note 4,5

An Einsatz ist auch ihm nichts vorzuhalten, sein Antritt ist für die Gegenspieler eine Herausforderung, aber unter dem Strich sind seine Aktionen nicht effektiv genug. So wie in der allerletzten Aktion des Spiels, als er frei vor dem Tor an Hermansen scheitert.

Zeki Amdouni: Note 5

Prüft Hermansen gleich mal mit einem Flatterball (3.), steckt dann perfekt auf Zeqiri durch für dessen Grosschance und geht unheimlich weite Wege. Strahlt am Sechzehner immer Gefahr aus..

Liam Millar: Note 5

Er holt den Penalty zum 1:0 heraus und gibt die butterweiche Flanke zum 2:1. Lässt jedoch die grosse Chance zur frühzeitigen Entscheidung liegen (81.).

So feiert Andi Zeqiri sein erstes Tor für den FC Basel, das die 2:1-Pausenführung und schliesslich auch den Endstand nach 120 Minuten bedeutete. Imago

Andi Zeqiri: Note 5

Der Mann mit dem Hang zur Theatralik vergibt die erste klare und schön herausgespielte Chance und trifft nur den Pfosten (12.), dann macht er in der Nachspielzeit vor der Pause mit einem überlegten Kopfball zum 2:1 seinen Premierentreffer in Rotblau.

Andi Diouf: Note 5

Bringt ab der 73. für den angeschlagenen Burger mit seiner Dynamik frischen Wind und hat entzückende Szenen im Abschluss (Lattenschuss 94.) und bei der Balleroberung.

Zu kurz im Einsatz für eine Note:

Noah Katterbach (91. für Frei), Sergio Lopez (91. für Lang), Nasser Djiga (102. für Comas), Adam Szalai (108. für Zeqiri), Darian Males (113. für Amdouni).

