Die Noten zum 2:0 des FC Basel gegen CSKA Sofia

Conference-League-Playoffs Der FCB gewinnt gegen Sofia mit 2:0 und qualifiziert sich für die Gruppenphase der Conference League!

Der FCB schafft gegen CSKA Sofia die Wende und besiegt die Bulgaren dank zwei Toren in der zweiten Hälfte verdient mit 2:0. Erst ist es Captain Fabian Frei, der seine Mannschaft in Führung bringt. Dann sichert Michael Lang in der 84. Minute den Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Damit erfüllt der FCB ein erstes grosses Ziel der noch jungen Saison.