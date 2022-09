Die Noten des FC Basel nach der 1:2-Pleite in Sion

Fünf Ungenügende: So schlecht sind die FCB-Noten nach der 1:2-Pleite in Sion

Der FC Basel kommt in Sion nie an sein gewünschtes Niveau und verliert am Ende verdient mit 1:2. Nach der schlechtesten Saisonleistung sind auch die Noten dementsprechend. Nur einer ragt hinaus.