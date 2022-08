Einzelkritik Zu wenig Killerinstinkt in der Offensive und ein paar graue Haare für Frei: Die Noten der FCB-Spieler nach dem 0:2 gegen Lugano 24 Mal kommt der FC Basel gegen Lugano in den Abschluss. Dennoch geht die Partie verloren. Entsprechend schmälert der Ertrag eine neuerlich gute Leistung. Die Spieler in der Einzelbewertung. Céline Feller 1 Kommentar 14.08.2022, 20.06 Uhr

Sayfallah Ltaief leitet mit seinem Ballverlust das 0:1 und damit die Niederlage ein. Marc Schumacher / freshfocus

Marwin Hitz: Note 4

Im Vergleich zum Donnerstag verbringt er einen ruhigen Tag. Die Emotionen schiessen nur bei Ballverlusten wie vor dem 0:1 hoch. Das 0:2 könnte er halten.

Sergio López: Note 4,5

Seine Seite ist klar die aktivere. Er bringt auch immer wieder gute Flanken. Defensiv fehlerfrei.

Kasim Adams Nuhu: Note 4,5

Man wäre verleitet, ihm eine 5 zu geben. Wäre da nicht die Grätsche ins Leere vor dem 0:1.

Andy Pelmard: Note 4

Rückt mal wieder ins Zentrum, weil Comas eine Pause kriegt. Man merkt ihm an, dass er sich da wohler fühlt. Beim 0:1 sieht er aber auch nicht gut aus.

Noah Katterbach: Note 4

Seit er gegen Winterthur verletzt runter musste, hat er nicht mehr gespielt. Sein Trainer monierte in der Zwischenzeit, dass er oft zu hart beurteilt werde. In diesem Spiel gibt es aber kaum etwas zu bemängeln. Ausser, dass er noch etwas offensiver werden dürfte.

Andy Diouf: Note 4

Seine dynamischen Vorstösse wie in der 7., seine Bälle in die Schnittstellen, die sind toll. In der Rückwärtsbewegung muss er aber noch ballsicherer werden. Und auch wenn es darum geht, Topchancen wie den Lattenschuss in der 73. zu verwerten.

Taulant Xhaka: Note 4

33 Minuten hat er erst in den Beinen – jene gegen die Crusaders bis zum Platzverweis. Diesmal zeigt er eine solide Leistung, nicht mehr und nicht weniger.

In seinem erst zweiten Saisoneinsatz in Action: Taulant Xhaka (links). Patrick Straub / KEYSTONE

Dan Ndoye: Note 4,5

Einmal geblockt, einmal abgelenkt, einmal braucht er zu lange. Da ist ein bisschen Pech und fehlender Killerinstinkt im Abschluss, welche eine sonst tolle Leistung abschwächen.

Zeki Amdouni: Note 3,5

Abgesehen vom Freistoss in der 17. und einem Schuss nach Wiederanpfiff kommt wenig von ihm.

Sayfallah Ltaief: Note 3

Statt das Spiel für den FCB zu entscheiden, indem er seinen Schuss ins Tor statt an dessen Posten setzt, verliert er vor dem 0:1 dem Ball eher naiv.

Andi Zeqiri: Note 3,5

Egal wie er es versucht, der Ball will auch bei ihm nicht rein. Entsprechend sinnbildlich das Fazit: Viel Aufwand, null Ertrag.

Belohnt sich nicht für seinen betriebenen Aufwand: Andi Zeqiri. Marc Schumacher / freshfocus

Fabian Frei: Note 4

Ersetzt in der 63. Xhaka. Kommt zu einem Weitschuss und zu ein paar grauen Haaren, so sehr wie er sich nach dem 0:1 nervt.

Wouter Burger: Note 4,5

Kommt in der 63. für Zeqiri und belebt als Achter das Spiel.

Liam Millar. 3,5

Ersetzt in der 63. Ndoye. Eine Grätsche ist seine beste Aktion.

Zu kurz im Einsatz für eine Note:

Males (81. Amdouni), Szalai (86. Diouf).llar).

