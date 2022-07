Das sind die Noten zum ersten FCB-Spiel der neuen Saison

Einzelkritik Eine wacklige Abwehr und Grätschen, die Gold wert sind: Das sind die Noten zum ersten Saisonspiel des FC Basel Der FC Basel kommt im Startspiel der neuen Meisterschaft in Winterthur nicht über ein 1:1 hinaus. Weil er nach einem haarsträubenden Pass des Captains früh in Rückstand gerät und offensiv zu wenign präzise ist. Céline Feller Jetzt kommentieren 17.07.2022, 00.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Debütiert mit 34 Jahren in der Super League: Marwin Hitz. Claudio Thoma / freshfocus

Marwin Hitz: Note 5

Mit 34 Jahren debütiert er in der Super League und zeigt dabei eine gute Partie. Nicht nur in der 56. rettet er mit einer Glanztat, sondern auch in anderen Aktionen kann er vereiteln, was eine instabile Abwehr passieren lässt.

Michael Lang: Note 5

Seine Grätschen sind Gold wert: Erst leitet er mit einer das 1:1 ein, dann rettet er mit der nächsten in den Punkt. Abgesehen davon ist seine Leistung überschaubar.

Nasser Djiga: Note 3

Beim Gegentreffer nimmt er sich mit einer Grätsche viel zu früh aus der Aktion. Auch danach trifft er oft falsche Entscheidungen.

Andy Pelmard: Note 3

Gleich nach der Pause, bei der Topchance in der 56. und auch sonst diverse Male ist er alles andere als auf der Höhe.

Noah Katterbach: Note 3

Wäre sein Abschluss nach 15 Minuten und einer einstudierten Variante nicht, seine Note wäre noch tiefer. Ist nicht wach, immer einen Schritt zu spät. Muss nach knapp 40 Minuten verletzt raus.

Fabian Frei: Note 3

Sein Rückpass bringt Pelmard so arg in Bedrängnis, dass dieser den Zweikampf verliert und am Ende das 1:0 für den FCW resultiert. Danach schiesst er Katterbach an den Kopf und verursacht einen Konter. Es sind Aktionen, die sinnbildlich sind für einen schwachen Tag des Captains.

Wouter Burger: Note 4,5

Er braucht ein paar Ballverluste und Grätschen ins Leere, bis er im Spiel ankommt. Wie er das 1:1 heraus spielt, ist sehr stark.

Wouter Burger bejubelt zusammen mit Dan Ndoye das 1:1. Andy Mueller / Andy Mueller/freshfocus

Dan Ndoye: Note 3,5

Gleich in Minute 1 bricht er an die Grundlinie durch. Was folgt, ist schwach, ehe er in der Endphase zum offensiven Aktivposten wird.

Darian Males: Note 3

Stünde er nicht auf dem Matchblatt, man hätte nicht mitgeschnitten, dass er gespielt hat.

Liam Millar: Note 3

Da ist dieser Abschluss in der 46. Davor und danach ist er damit beschäftigt, seine Form zu suchen.

Liam Millar ist noch auf der Suche nach seiner Form von vor dem Armbruch. Ennio Leanza / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Zeki Amdouni: Note 3

Nach seinem Wechsel auf die Zehn mit spannenden Ideen und gutem Passspiel mit Burger vor dem 1:1. Muss auf den letzten Metern aber konkreter werden.

Andrea Padula: Note 3

Kommt in der 42. für Katterbach und damit erstmals seit dem 31. Januar 2021 wieder zum Einsatz. Das merkt man ihm nicht an, ansprechende Leistung.

Andrea Padula feiert nach seinem Knorpelschaden nach fast eineinhalb Jahren sein Comeback. Claudio Thoma / freshfocus

Adam Szalai: Note 4

Kommt in der 66. für Males. Hat einen Abschluss, mehr nicht.

Sayfallah Ltaief: Note 4

Ersetzt ab der 66. Millar und debütiert für den FCB. Gute Ansätze, aber noch Luft nach oben.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: López (79. für Lang).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen