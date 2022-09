Das sind die Noten des FC Basel zum 1:0 bei Zalgiris Vilnius

Einzelkritik Males sucht den Dosenöffner und Fabian Frei die Captainbinde: Das sind die Noten des FC Basel zum 1:0 in Vilnius Der FC Basel gewinnt nach harzigem Start auch das zweite Spiel in der Gruppenphase der Conference League in Vilnius gegen Zalgiris mit 1:0. Zwei Spieler ragen dabei heraus, zwei fallen ab. Jakob Weber Jetzt kommentieren 15.09.2022, 20.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Darian Males kann keine seiner beiden sehr guten Chancen nicht nutzen. Daniela Frutiger/Freshfocus

Marwin Hitz: Note 4,5

Wird vom direkten Eckball, der an die Latte klatscht, überrascht. Pariert aber alles, was auf seinen Kasten kommt: Das sind allerdings nur zwei zentrierte Abschlüsse.

Sergio López: Note 4

Gegen Pyunik lief noch alles über ihn. Jetzt fährt der FCB bevorzugt auf der linken Spur. Auch, weil Zalgiris auf seiner Seite stärker aufgestellt ist. Sieht Gelb.

Arnau Comas: Note 4

Nicht so souverän wie zuletzt. Unterläuft einen Freistoss und lädt Zalgiris so zum Abschluss ein und begeht dann auch noch als Beinahe-Letzter-Mann ein Foul. Gibt zum Glück nur Gelb.

Kasim Adams: Note 4,5

Zweikampfstark und mit vielen auslösenden Anspielen ins Mittelfeld. Doch auch mit einem schlimmen Ballverlust.

Noah Katterbach: Note 5

Steht zum ersten Mal seit März wieder drei Mal in Serie in der Startelf und das geschenkte Vertrauen beeinflusst auch seine Formkurve positiv. Macht offensiv viel Flanken-Dampf und rettet nach dem Adams-Ballverlust auch hinten stark.

Noah Katterbach zeigt in Litauen seine bisher beste Saisonleistung. Daniela Frutiger/Freshfocus

Taulant Xhaka: Note 4,5

Hat die Nase vor Fabian Frei und rechtfertigt die Entscheidung mit vielen gewonnenen Zweikämpfen und Abräumaktionen. Interessante Info: Trägt die Captainbinde auch nach Freis Einwechslung munter weiter.

Darian Males: Note 4,5

Ihm sollte Alex Frei einen Dosenöffner schenken. Denn wenn er in der 8. alleine vor Zalgiris-Goalie Gertmonas oder in der 33. per Schuss aus zwei Metern das 1:0 erzielt hätte, wäre vieles einfacher geworden. Punktet dafür mit vielen auffälligen Szenen und nach gut einer Stunde auch mit dem Assist zur Führung.

Andy Diouf: Note 3,5

Bekundet von allen Baslern mit der Plastikunterlage am meisten Probleme. Leistet sich zu viele Fehlpässe und Stolperer.

Wouter Burger: Note 4,5

Auch er spielt zwei haarsträubende Fehlpässe, die Zalgiris zum Kontern einladen. Sucht dafür stetig nach Lösungen. Keiner hat mehr Ballkontakte und keiner gewinnt mehr Zweikämpfe als der Holländer. Für einen zu unfairen wird er mit Gelb verwarnt.

Wouter Burger spielte erneut stark, leistete sich aber auch zwei Patzer. Daniela Frutiger/Freshfocus

Dan Ndoye: Note 3

Abgemeldet und zudem öfter foulspielend als abschliessend.

Andi Zeqiri: Note 5

Genialer Ball auf Males, der das sichere 1:0 aber nicht macht und ihm so einen Assist verwehrt. In der 62. macht er es umgekehrt besser und trifft nach Males’ Hereingabe zum wichtigen 1:0. Dazwischen unsichtbar.

Andi Zeqiri ist dank seines Tors der Matchwinner. Daniela Frutiger/Freshfocus

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Millar (73. für Males), Fink (73. für Zeqiri), Frei (79. für Diouf), Pelmard (86. für Xhaka), Sène (86. für Ndoye).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen