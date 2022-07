Die Noten zum 2:0 des FC Basel gegen die Crusaders aus Belfast

Einzelkritik Ndoye und Szalai liefern die Sahnestücke, Hitz die Sahneparade zu einem dünnen FCB-Sieg Gegen die Feierabendprofis der Crusaders ist es ein mühsames Anrennen des FC Basel bis zum 2:0 in der Qualifikation zur Conference League, bei dem kein Spieler nach oben ausschwingen kann. Den Platzverweis für Taulant Xhaka merkt man dem Basler Spiel in Unterzahl nicht an. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 21.07.2022, 22.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Sahnestück des Abends im Joggeli: Adam Szalai lenkt eine Eckball-Hereingabe von Fabian Frei zum 2:0 ins Tor der Nordiren. Keystone

Marwin Hitz: Note 4,5

Hält in der 18. Minute den Versuch von Kennedy, dem ersten Schuss des Abends überhaupt auf eines der beiden Tore. Danach kommt nichts mehr bis zur 84. und der Riesenchance zum Anschlusstreffer, als er McMurrays Kopfball entschärft. Das war bitter nötig.

Sergio López: Note 4,5

Defensiv gar nicht gefordert, offensiv sehr präsent. Schiesst in der 53. Minute aus guter Position drüber.

Arnau Comas: Note 4

Der Katalane gibt sein Debüt in (Basler) Rotblau, demonstriert seinen feinen Fuss, wird als Innenverteidiger nicht gefordert und ist nicht mehr bei der Sache, als er den ersten Corner für den Gegner verursacht.

Feiner Fuss aus der Barca-Schule: Arnau Comas bei seinem Debüt für den FC Basel. Freshfocus

Andy Pelmard: Note 4

Wie alle Verteidiger eher damit beschäftigt, von hinten dem mühevollen Treiben vor dem gegnerischen Strafraum zuzuschauen.

Andrea Padula: Note 4

Nach langer Leidenszeit und dem ersten Teileinsatz vor fünf Tagen in Winterthur nun auch wieder das erste Spiel vor heimischem , Publikum. Ist aktiv, das Zusammenwirken mit Ltaief am linken Flügel jedoch verbesserungswürdig.

Taulant Xhaka: Note 2,5

In der 33. Minute ist für ihn sein 70. Europacupmatch vorbei: Gelb-belastet nach einem Rencontre sieht er wenige Sekunden darauf für einen Ellenbogen am Kopf von Kennedy Gelb-Rot. Beides Aktionen, die kein Ruhmesblatt für ihn sind. Vor fast genau sieben Jahren flog er ebenfalls im ersten Qualifikationsspiel der Saison in Poznan erstmals in einem internationalen Spiel vom Platz - damals in der Nachspielzeit beim Stand von 3:1 für den FCB.

Diese Rudelbildung führt zur ersten Verwarnung für Taulant Xhaka (Nummer 34), kurz darauf muss er mit Geld-Rot vom Platz. Freshfocus

Wouter Burger: Note 4

Dezenter Vortrag des Niederländers, der die Spieleröffnung meistens Fabian Frei überlässt und nach hinten absichert.

Dan Ndoye: Note 4,5

Er schafft es, das nordirische Bollwerk zu knacken: Setzt nach einer zu kurzen Kopfballabwehr aus dem Zentrum heraus beherzt gegen Lowry nach und trifft mit einem satten Rechtsschuss aus der Drehung ins lange Eck. Das Tor tut dem FCB in Unterzahl gut, noch besser wäre häufiger solche Zielstrebigkeit von Ndoye zu sehen.

Dan Ndoye erzielt die Basler Führung. Freshfocus

Fabian Frei: Note 4,5

Das Spiel kennt er: Beginnt als Zehner, rutscht nach dem Platzverweis für Xhaka eine Linie nach hinten und nach Comas’ Auswechslung ganz nach hinten. Bis dahin der unermüdliche Ballverteiler aus dem Zentrum, mal kurz, mal lang, mal diagonal. Darf sich den Assist zum 2:0 gutschreiben lassen.

Sayfallah Ltaief: Note 4,5

Der Tunesier ist bei seinem Startelf-Debüt viel unterwegs, da ist einiges an Potential vorhanden, aber gegen die Crusaders ist er auch ein bisschen die personifizierte Ineffizienz.

Flügelspieler mit Potential: Sayfallah Ltaeif. Freshfocus

Adam Szalai: Note 4,5

Sein Tor zum 2:0 ist eines mit Ansage: Versucht's schon in Halbzeit 1 mit der Hacke, beim zweiten Versuch versenkt der Routinier in der 48. Minute wunderbar einen Corner von Frei. International ist es im 17. Spiel sein dritter Treffer, nach einem Doppelpack 2013 für Schalke gegen Paok Saloniki.

Liam Millar: Note 4

Kommt in der 69. Minute für Szalai. Ein Abschluss, mehr kommt nicht.

Zeki Amdouni: Note 4

Ersetzt in der 69. Minute Ndoye. Auch er kann keine Akzente mehr setzen.

Zu kurz im Einsatz für eine Note:

Darian Males (76. für Comas), Tician Tushi (81. für Ltaief).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen