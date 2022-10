Das sind die Noten des FC Basel nach dem 0:1 in Lugano

Einzelkritik Neun Ungenügende und das Ende einer Serie: Das sind die FCB-Noten nach dem 0:1 in Lugano Der FC Basel verliert das richtungsweisende Spiel der 10. Runde der Super League in Lugano mit 0:1 und zieht damit zum zweiten Mal in Serie eine schwache Leistung ein. Dementsprechend sehen auch die Noten aus. Jakob Weber 1 Kommentar 09.10.2022, 18.34 Uhr

Kaly Sène bekam gegen Lugano zum ersten Mal seit langem wieder eine Chance. Doch nutzen konnte sie der Flügelstürmer nicht. Marc Schumacher / freshfocus

Marwin Hitz: Note 4

Bekommt nur zwei Schüsse auf den Kasten. Einen Quasi-Rückpass und Mahous unhaltbares 1:0. Bitterer Nachmittag im Tessiner Nieselregen.

Marwin Hitz kann beim 0:1 durch Hicham Mahou nicht mehr retten. Alessandro Crinari / KEYSTONE

Michael Lang: Note 3,5

Hat seine Seite und damit auch Ex-Kollege Renato Steffen im Griff. Den Vorwärtsgang findet er allerdings nicht.

Arnau Comas: Note 4,5

Sein hartes Zweikampfverhalten kippt heute zu oft in Richtung Foul. Doch er ist und bleibt die Konstante in der Basler Defensive.

Kasim Adams: Note 3,5

Darf trotz Doppelmotz-Gelb-Rot gegen Bratislava wieder spielen. Versucht mit vielen langen Bällen die Offensive anzukurbeln. Steht dafür beim 0:1 schlecht und grätscht vorbei.

Riccardo Calafiori: Note 4

Spielt beim FCB-Début gleich von Beginn an. In seinem ersten Ernstkampf seit Februar braucht er etwas, bis er im Spiel ist. Macht seine Sache aber dann ganz solide und hat am Schluss sogar noch den Ausgleich auf dem Fuss.

Ein neues Bild: Riccardo Calafiori im FCB-Trikot Marc Schumacher / freshfocus

Andy Diouf: Note 3,5

Stört Ousmane Doumbia vor dem 0:1 nicht genug, sodass der seinen Schnittstellenpass spielen kann. Ansonsten wie gewohnt mit einigen Ballgewinnen, aber ohne die letzte Präzision vor dem Sechzehner.

Taulant Xhaka: Note 4

Staubsaugt ein paar Bälle weg und einer seiner Freistösse führt zur grössten FCB-Chance im Spiel. Doch die Taulant’sche Sieggarantie der letzten Spiele gilt im Cornaredo nicht.

Dan Ndoye: Note 3

Sehr bemüht, aber völlig ohne Wirkung in seinen Offensivaktionen.

Zeki Amdouni: Note 3

Seine auffälligste Aktion ist eine rüde Grätsche gegen Doumbia. Erst im Anschluss kreiert er auch offensiv ein paar Halbchancen.

Kaly Sène: Note 2,5

Spielte zuletzt im Mai für GC gegen Basel von Beginn an. Für den FCB begann der Flügel zuletzt im April 2021. Bis auf einen schicken Jonglage-Abschluss bleibt er blass. Chance nicht genutzt.

Andi Zeqiri: Note 3,5

Hat in der ersten Halbzeit den ersten Abschluss und in der zweiten Halbzeit lenkt er einen Xhaka-Freistoss gekonnt ab und zwingt Lugano-Keeper Saipi zu einer ersten Parade. Aber ansonsten sind seine vielen Wege für die Katz, weil die Kollegen das Pressing oft nicht konsequent mitmachen.

Lugano's goalkeeper Amir Saipi, center, in action, during the Super League soccer match FC Lugano against FC Basel, at the Cornaredo Stadium in Lugano, Sunday, October 9, 2022. (KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari) Alessandro Crinari / KEYSTONE/TI-PRESS

Bradley Fink: Note 3

Kommt in der 64. für Zeqiri und hat bis zum Abpfiff nur sechs Ballkontakte, wobei der Ball im Anschluss dreimal beim Gegner ist.

Darian Males: Note 3,5

Kommt in der 64. für Sène, wirbelt etwas mehr, aber auch ihm fehlt eine auffällige Szene.

Andy Pelmard: Note 4

Kommt in der 64. für Lang und zeigt zum zweiten Mal in Serie, dass er zwar durchaus Rechtsverteidiger spielen kann, sich dort aber lieber auf die Defensive als die Offensive konzentriert.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung: Frei (73. für Xhaka), Ltaief (89. für Ndoye).

