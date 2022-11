Einzelkritik Traumabewältigung von Males und Retter Hitz: Das sind die Noten des FC Basel nach dem 0:2-Sieg in Luzern Der FC Basel gewinnt das Nachholspiel der dritten Runde in Luzern, ohne dabei wirklich zu überzeugen. Dementsprechend sehen auch die Noten aus. Jakob Weber aus Luzern Jetzt kommentieren 09.11.2022, 23.17 Uhr

Basels Trainer Alex Frei freut sich mit Marwin Hitz und Andy Pelmard. Philipp Schmidli / KEYSTONE

Marwin Hitz: Note 5,5

Lenkt Drägers Schuss per Reflex an die Latte (20.) und steht auch bei Schürpfs Abpraller (72.) goldrichtig. Pariert zudem gegen Abubakar (39.) und Gentner (42.) gut und bleibt somit in der Liga zum vierten Mal ohne Gegentor.

Taulant Xhaka: Note 4

Mimt zum vierten Mal in dieser Saison den Rechtsverteidiger. Kann aber nicht kaschieren, dass ihm dort die Automatismen fehlen. Später angeschlagen raus.

Arnau Comas: Note 5

Seine Rettungsaktion mit der Brust gegen Meyer (16.) ist genauso wichtig wie ein Tor. Auch sonst der sicherste Basler Verteidiger: defensiv wie im Aufbau.

Arnau Comas half in der Schlussphase hinten rechts aus. Martin Meienberger / freshfocus

Kasim Adams: Note 4,5

Klärt extrem viele Hereingaben. Doch weil er oft nur klärt und nicht gleich auslöst, kann er das Luzerner Dauerpowerplay nicht entscheidend stoppen.

Riccardo Calafiori: Note 3,5

Gewinnt einige wichtige Zweikämpfe, verliert aber auch viel zu viele Bälle. 15 Ballverluste stehen am Ende zu Buche. Dazu auch offensiv zu harmlos.

Andy Pelmard: Note 4,5

Der Allzweckreiniger schrubbt heute wieder einmal im defensiven Mittelfeld. Ist dort allerdings nicht so wirkungsvoll wie eine Position weiter hinten. Dort spielt er in der Schlussphase souverän.

Dan Ndoye: Note 3

Ist in Luzern ebenso wenig zu sehen wie im Aufgebot von Murat Yakin. Zusammenhang möglich.

Wouter Burger: Note 4,5

Weil er die beste Übersicht hat, leitet er alle gefährlichen FCB-Angriffe ein. Viele sind das aber nicht, weil seine Pässe zu oft geblockt werden.

Andy Diouf: Note 4

Kann in der 74. das 2:0 machen, doch Müller lenkt seinen Chip noch zur Ecke. Ansonsten offensiv blass und defensiv solide.

Darian Males: Note 4,5

Begeht Traumabewältigung, indem er nach dem verschossenen Elfer gegen YB gleich wieder antritt und zum vierten Mal in dieser Saison vom Punkt trifft. Man muss aber auch sagen, dass diese Elfmetertore sein oft auch schludriges Spiel aufpolieren. Das gilt auch heute.

Andi Zeqiri: Note 4

Bekommt schon in der 2. Minute einen Ellenbogen an den Kopf. Die Szene führt per VAR zum Elfmeter und dazu, dass Zeqiri ab sofort dank Turban wie eine blaue Ananas übers Feld wuselt. Einen eigenen Treffer vergibt er in der 17., als der Stürmer aus guter Position drüber schiesst.

Kaly Sène: Note 4,5

Kommt in der 61. für Males. Nutzt die Chance mit dem Assist zum 2:0 durch Fink. Bleibt aber ein Winterwechselkandidat.

Der Ex-Luzerner Bradley Fink trifft auf Vorarbeit von Kaly Sène zum 2:0 und sagt anschliessend: «Beim Blick auf die Tribüne kannte ich jeden Zweiten.» Philipp Schmidli / KEYSTONE

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Frei (72. für Xhaka), Fink (72. für Zeqiri), Millar (94. Ndoye).

Kaum ist das Spiel angepfiffen, gibt es eine mehrminütige Pause, ehe Darian Males nach VAR-Intervention zum Elfmeter schreiten darf und gegen seinen Jugendklub zum 1:0 verwandelt. Philipp Schmidli / KEYSTONE In der 6. Minute jubelt der FCB bereits. Philipp Schmidli / KEYSTONE Luzerns Max Meyer kann Andy Diouf hier nur mit einem Foul stoppen. Philipp Schmidli / KEYSTONE Nicky Beloko und der FC Luzern drücken Dan Ndoye und den FCB in der Folge hinten rein. Martin Meienberger / freshfocus Immer wieder muss der FCB so wie hier Andy Diouf hohe Bälle klären. Marc Schumacher / freshfocus Weil Riccardo Calafiori hier den Ball trifft, gibt es keinen Freistoss aus aussichtsreicher Position für Mohamed Dräger, wie ihn die Luzern-Fans lautstark fordern. Marc Schumacher / freshfocus Blaue Ananas: Andi Zeqiri spielt seit Minute 6 mit Turban und wird hier von WM-Fahrer Ardon Jashari erneut zu Fall gebracht. Philipp Schmidli / KEYSTONE Eine der vielen FCL-Chancen an diesem Abend. Hier scheitert Simani. Marc Schumacher / freshfocus Im Verlauf der 2. Halbzeit kommt auch der FCB wieder zu Chancen. Bradley Fink (Mitte) kann aus dem Wirrwarr im FCL-Strafraum aber keinen Profit schlagen. Marc Schumacher / freshfocus Die Entscheidung: Luzerns Torhüter Marius Müller hat keine Abwehrchance gegen Bradley Finks trockenen Schuss. Philipp Schmidli / KEYSTONE Die auf den 2:0-Treffer folgenden Pyro-Nebelschwaden sorgen für einen minutenlangen Unterbruch und sieben Minuten Nachspielzeit. Philipp Schmidli / KEYSTONE Des Einen Freud...: Alex Frei herzt seine Schützlinge Hitz und Pelmard nach dem wichtigen Auswärtssieg. Philipp Schmidli / KEYSTONE ...,des Anderen Leid:Nicky Beloko trauert hier wahrscheinlich der einten oder anderen vergebenen FCL-Chance nach. Martin Meienberger / freshfocus

