Die Noten der FCB-Spieler nach dem 0:0 gegen Sion

Super League Nächste Enttäuschung in der Liga: Der FCB trennt sich von Sion torlos

Der FC Basel hat in der Liga weiterhin allergrösste Mühe, drei Punkte einzufahren. Gegen Sion agiert der FCB während 30 Minuten in Überzahl, schafft es aber kaum, sich vielversprechende Chancen zu erarbeiten. Die grösste Chance vergibt Wouter Burger, der an einer starken Parade Heinz Lindners scheitert.