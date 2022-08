Die Gegner des FC Basel in der Conference League im Kurzporträt

Europacup Kleine Namen, grosses Ziel: Die Gegner des FCB in der Gruppenphase der Conference League in Kurzporträts – und was Trainer Frei dazu sagt Der FC Basel zieht für die Gruppenphase der Conference League mit Slovan Bratislava, Zalgiris Vilnius und Pjunik Jerewan ein machbares Los. Entsprechend klar ist auch das Ziel für diese Kampagne formuliert. Céline Feller Jetzt kommentieren 26.08.2022, 17.18 Uhr

Die Spieler des FC Basel freuen sich über den Einzug in die Gruppenphase der Conference League – seit Freitag kennen sie auch ihre drei Gegner. Marc Schumacher / freshfocus

Ob Rubbellos oder jene kleinen Zettelchen, die über die Gegner in einem Uefa-Wettbewerb entscheiden, sie meinen es nicht gut mit Alex Frei. «Ich habe selten Losglück, gewinne selten etwas», sagt er im Vorfeld der Auslosung der Gruppenphase der Conference League, für welche sich der FC Basel am Donnerstagabend qualifiziert hat.

Ob man das Los, welches der FC Basel am Freitagnachmittag gezogen hat, nun glücklich findet oder nicht, kommt wahrscheinlich auf die Sichtweise an. SK Slovan Bratislava, FK Zalgiris Vilnius und FC Pyunik Jerewan heissen die Gegner. Die Basler sind somit den grossen Gegnern wie Köln, Nizza oder Fiorentina aus dem Weg gegangen, haben ein machbares Los. Aber auch eines, das nicht so attraktiv ist, wie es hätte sein können. Aber wie sagte Fabian Frei am Vorabend der Auslosung: «Schlimmer wie letztes Jahr kann es nicht werden.»

Dort hatte der FCB mit Omonia Nikosia, Kairat Almaty und Qarabag nicht nur unattraktive Gegner, sondern auch weite Flugreisen. Dieses Mal hat der FCB mit Vilnius und Bratislava zwei verkraftbare Distanzen zu bewältigen, einzig der Weg nach Jerewan ist etwas weiter. Was die Gegner sonst zu bieten haben, lesen Sie in drei Kurzporträts.

SK Slovan Bratislava

Das Wappen von Slovan Bratislava. Wikipedia

Rekordmeister der Slowakei sowie der Tschechoslowakei, Rekordpokalsieger ebenfalls der Slowakei sowie der Tschechoslowakei, einmaliger Gewinner des Europapokals der Pokalsieger (im Final gegen Barcelona!) – das Palmarès des SK Slovan Bratislava ist eindrücklich. Nicht umsonst bezeichnet Alex Frei das Team als «Traditionsklub». Der Meister dürfte der härteste Widersacher des FCB werden, ist es doch auch das Team aus Topf 1. Einen bekannten Spieler hat Bratislava ebenfalls schon hervor gebracht: Napoli-Legende Marek Hamsik. Ebenfalls geläufig ist der Name des letzten Torschützenkönigs, den Slovan Bratislava in der heimischen Liga stellte: Ein gewisser Andraz Sporar traf in der Saison 2019/2020 29 Mal.

FK Zalgiris Vilnius

Das Wappen von Zalgiris Vilnius. Wikipedia

«Zalgiris Vilnius hat, mindestens in Litauen, den Status eines Traditionsvereins», sagt Alex Frei über den Gegner aus Topf 3 und fasst es so gut zusammen: Europäisch ist das Team aus der Hauptstadt kein grosser Name, in der Heimat mit neun Meister- und 14 Cup-Titeln aber durchaus. Zalgiris hat jedoch nicht nur Erfolge aufzuweisen, sondern auch eine Rückstufung in die 2. Liga 2008, nachdem die Lizenz für die höchste Liga verweigert wurde. Mittlerweile ist das Team zurück bei alter Stärke. Ausserdem hat Vilnius ein in der Schweiz bekanntes Gesicht im Kader: Oliver Buff. Der U17-Weltmeister von 2009 und langjährige Spieler des FC Zürich spielt seit Februar in Litauen.

FC Pjunik Jerewan

Das Wappen von Pjunik Jerewan. Wikipedia

Man tritt dem FC Pjunik Jerewan nicht zu nahe, wenn man sagt, dass er nur den ganz grossen Szenekennern ein Begriff war vor dieser Auslosung. Oder wie es Alex Frei sagt: «Der FC Pjunik ist in meinen Augen die grosse Unbekannte. Aber auch auf diesen Gegner werden wir uns gut vorbereiten.» In dieser Vorbereitung werden Frei und Co nicht nur herausfinden, dass Pjunik auf Armenisch Phoenix bedeutet, sondern auch, dass das Team aus der Hauptstadt Armeniens mit 20 Titeln Rekordmeister und mit acht Titeln Rekordpokalsieger ist. Und auch, dass es der Juniorenklub eines weiteren bekannten Namens ist: Henrikh Mkhitaryan. Der aktuelle Inter-Mailand-Akteur spielte 14 Jahre für Pjunik.

Wann, wo, gegen wen gespielt wird, ist noch zu definieren. Beginnen wir die Gruppenphase am 8. September. Klar ist hingegen für Alex Frei und auch seinen Captain das Ziel: «Wir werden alles daransetzen, europäisch zu überwintern.»

