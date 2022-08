Wie der FC Basel immer wieder die Wende im Europacup schaffte

Europacup Sechsmal hat der FC Basel seit 1963 die Wende im Rückspiel geschafft Heute Abend muss der FC Basel gegen Bröndby IF aus Dänemark im heimischen Joggeli einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel drehen. Erstmals gelang ihm das 1970 gegen Spartak Moskau, zuletzt gegen Saint-Étienne und Eindhoven. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 11.08.2022, 12.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

25. Februar 2016: Ricky van Wolfswinkel schiesst den FC Basel gegen die AS St. Etienne nach einer Hinspiel-Niederlage im Joggeli eine Runde weiter. Links Albian Ajeti, rechts Valentin Stocker. Imago

Grosse Europacup-Nächte bleiben den Fans eines Fussballklubs im Gedächtnis haften. Spiele mit dramatischen Wendungen umso mehr. Bei seinen bald 300 Spielen auf internationaler Ebene hat der FC Basel in seiner Historie einiges davon zu bieten, und sechsmal hat er vor heimischem Publikum ein Comeback geschafft, nachdem das Hinspiel auswärts verloren gegangen war.

Dieser Geschichte will der FC Basel in seinem frischen Zuschnitt des Jahres 2022 an diesem Donnerstag (Anpfiff 19.00 Uhr im St.-Jakob-Park, Tickets an den Tageskassen erhältlich; TV-Liveübertragung bei SRF Info) gegen den Bröndby IF aus der Kopenhagener Vorstadt ein weiteres Kapitel hinzufügen.

Erstmals schaffte der FCB die Wende im Rückspiel im Jahr 1970 in der ersten Runde des Landesmeister-Wettbewerbs (damals noch im schlichten K.-o.-Spiel-Gewand; heute: Champions League). Einer 2:3-Niederlage bei Spartak Moskau liess er im Joggeli ein 2:1 folgen, was ihm aufgrund der Auswärtstorregel zum Weiterkommen verhalf.

Weil in diesen Tagen viel von Unterstützung durch die Zuschauer im Stadion die Rede ist: Von jenem Spiel datiert auch die höchste Besucherzahl: 44'000 Menschen waren an jenem 30. September 1970 im Stadion (aus: «FC Basel 1893. Die ersten 125 Jahre», Josef Zindel). Andere Quellen schreiben gar von 50'000 Zuschauern.

Die Mutter aller grossen Comebacks des FCB

Als Mutter aller grossen Comebacks darf man den Triumph über den Club Brügge begreifen, weil das Rückspiel bis zum 6:4(!)-Endstand inklusive dreier Tore von Ottmar Hitzfeld einen wahrlich dramatischen Verlauf nahm (siehe auch Infobox). Etwas über 12'000 Zuschauer sahen jene Partie, von dem ein SRF-Zusammenschnitt existiert; weniger waren es in den besagten Comebackspielen nur drei Jahre später gegen Glentoran Belfast.

Anschliessend dauerte es sehr lange, bis der FC Basel sich auf europäischem Parkett nennenswert zurückmeldete: 26 Jahre später gab es nach einer 1:3-Niederlage bei Celtic Glasgow im Rückspiel mit dem 2:0 den Urknall der jüngeren Europacup-Geschichte.

Viermal hilft die Auswärtstorregel, die es nicht mehr gibt

Die inzwischen abgeschaffte Auswärtstorregel verhalf noch zweimal zum Weiterkommen: 2016 im Sechzehntelfinal der Europa League gegen Saint-Étienne (2:3, 2:1) und 2019 in der Qualifikation zur Champions League gegen den PSV Eindhoven (2:3, 2:1). Spiele, die vor über 20'000 Zuschauern stattfanden (21'000 gegen die Franzosen; fast 30'000 gegen die Niederländer).

Eine Night to remember: Luca Zuffi als zweifacher Torschütze für den FC Basel gegen St-Étienne. Youtube

Während gegen Eindhoven mit dem Tor von Ricky van Wolfswinkel zum 2:1 in der 68. Minute ein langes Zittern bis zum Abpfiff einsetzte, war das Rückspiel gegen die AS Saint-Étienne eine emotionale Achterbahn innert weniger Augenblicke, von der der damalige FCB-Trainer Urs Fischer anschliessend sagte: «Das hat mich ein Lebensjahr gekostet.»

Mit dem Ausgleichstor zum 1:1 durch den senegalesischen Nationalspieler Moustapha Sall in der letzten Minute der regulären Spielzeit schien alles vorbei. Keine zwei Minuten später dann, in der Nachspielzeit: Eine Flanke von Birkir Bjarnason, eine Kopfballvorlage von Michael Lang und ein Volleyschuss von Luca Zuffi – 2:1. Der FCB war weiter und sein Europacup-Mythos um ein Kapitel reicher.

Fünfmal reichte es dem FCB nicht im Rückspiel

Um der Vollständigkeit Ehre zu geben: Es gab auch Fälle, in denen es dem FC Basel nicht gelungen ist, eine Auswärtsniederlage daheim zu korrigieren. Fünfmal insgesamt. An die Premiere 1970 schloss sich eine Runde später ein 0:3 bei Ajax Amsterdam an, das dann auch das Rückspiel in Basel 2:1 gewann.

Bitter war das Ausscheiden gegen das damals noch grosse Ujpest Budapest im Jahr 1972. Nach dem 0:2 in Ungarn war der FCB nach dem Tor zum 3:1 in der 83. Minute von Walter Balmer (156 Spiele für den FCB, 65 Tore) nahe dran, ehe Ferenc Bene in der 89. Minute alle Träume beendete.

Gegen Sporting Lissabon 2007 (0:2, 0:3) war kein Kraut gewachsen, und an das Rückspiel gegen Paok Saloniki hat nicht nur der aktuelle FCB-Cheftrainer Alex Frei keine gute Erinnerung: Der 1:2-Niederlage in Thessaloniki und der anschliessenden Entlassung von Raphael Wicky folgte ein sang- und klangloses 0:3 im Joggeli unter Interimscoach Frei.

Bleibt noch das ganz frische Duell gegen Olympique Marseille in diesem Frühjahr, als der FCB nach einem 1:2 in Südfrankreich zumindest resultatmässig lange auf einen Lucky Punch hoffen durfte, ehe OM auch das Rückspiel in der Nachspielzeit mit 2:1 für sich entschied.

Die sechs Europacup-Comebacks des FC Basel vor heimischem Publikum im Detail Pokal der Landesmeister 1970/71, 1. Runde 30.9.1970: FC Basel – Spartak Moskau 2:1 (Hinspiel 2:3)



St.-Jakob-Park. – 44’000 Zuschauer. – SR Marschall (Österreich)

Tore: 48. Siegenthaler 1:0, 53. Balmer 2:0, 84. Khusainov 2:1.

FCB: Kunz; Mundschin, Siegenthaler, Sundermann, Wenger, Fischli, Manzoni (46. Benthaus), Ramseier (46. B. Rahmen), Odermatt, Reisch, Balmer. Pokal der Landesmeister 1973/74, 2. Runde

7.11.1973: FC Basel – FC Brügge 6:4 (Hinspiel 1:2)



St.-Jakob-Park. – 12’236 Zuschauer. – SR Nielsen (Dänemark)

Tore: 19. Rüssmann (ET) 1:0, 23. Lambert 1:1, 28. Carteus 1:2, 31. Balmer 2:2, 37. Wampfler 3:2, 47. Lambert 3:3, 63. Hitzfeld 4:3, 69. Lambert 4:4, 70. Hitzfeld 5:4, 87. Hitzfeld 6:4.

FCB: Kunz; Demarmels, Fischli (46. Ramseier), Hasler, Mundschin, Stohler, Cubillas, Odermatt, Wampfler, Balmer, Hitzfeld. Uefa-Cup 1976/77, 1. Runde

28.9.1976: FC Basel – Glentoran Belfast 3:0 (Hinspiel 2:3)



St.-Jakob-Park. – 9600 Zuschauer. – SR Gussoni (Italien).

Tore: 33. Nielsen 1:0, 35. Mundschin 2:0, 73. Demarmels 3:0.

FCB: Müller; Demarmels (78. Tanner), Fischli, Geisser, Maradan, Mundschin, Stohler, Maissen, Nielsen, Lauscher, Marti. Champions League, Qualifikation, Playoff, 2002/03

28.8.2002: FC Basel – Celtic Glasgow 2:0 (Hinspiel 1:3)



St.-Jakob-Park. – 30’510 Zuschauer. – SR Frisk (Schweden).

Tore: 8. Gimenez 1:0, 22. Murat Yakin 2:0.

FCB: Zuberbühler; Barberis, Quennoz, Murat Yakin, Duruz; Varela (61. Degen), Cantaluppi, Ergic; Hakan Yakin; Gimenez (85. Koumantarakis), Rossi (72. Tum). Europa League, Sechzehntelfinal, 2015/16

25.2.2016: FC Basel – AS St.-Etienne 2:1 (Hinspiel 2:3)



St.-Jakob-Park. – 20’976 Zuschauer. – SR Makkelie (Niederld.)

Tore: 15. Zuffi 1:0, 90. Sall 1:1, 92. Zuffi (Lang) 2:1.

FCB: Vaclik; Lang, Suchy, Samuel, Safari (72. Traoré); Xhaka, Zuffi; Embolo, Delgado (68. Steffen), Bjarnason; Janko. Champions League, Qualifikation, 2. Runde, 2019/20

30.7.2019: FC Basel – PSV Eindhoven 2:1 (Hinspiel 2:3)



St.-Jakob-Park. – 29’216 Zuschauer. – SR Verissimo (Portugal)

Tore: 8. Cömert 1:0, 23. Bruma 1:1, 68. van Wolfswinkel 2:1.

FCB: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Xhaka (81. Petretta); Frei, Balanta; Van Wolfswinkel, Zuffi, Stocker; Ajeti.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen