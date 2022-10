Am Reissbrett: Wie aus Bradley Fink ein Fussballprofi wurde

Europäisch unterwegs Bradley Fink: «Der Jubel der Leute, das bebende Stadion – das erste Tor für den FCB war unbeschreiblich» Der 19-jährige Angreifer des FC Basel erzählt, wie bei ihm von klein auf die Weichen für eine Fussballkarriere gestellt wurden und warum er Borussia Dortmund nach drei Jahren nicht mehr für das richtige Sprungbrett hielt. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Bradley Fink am Rheinufer des St.-Alban-Quartiers. Christian Flierl

Bradley Fink, ist es Ihnen, abgesehen von der täglichen Arbeit auf dem Fussballplatz, schon gelungen, sich in Basel einzuleben?

Bradley Fink: Ja, tatsächlich. Ich habe schnell gehabt, was ich brauche, habe mir selbst eine Wohnung in Binningen gesucht, habe via Verein ein Auto bekommen, und meine Familie wohnt ja nur eine Stunde von hier in Knonau beim Zugersee, wohin ich in der ersten Zeit noch gependelt bin.

Aus dem jungen Kader des FCB, in dem Sie zu den Jüngsten zählen, standen Sie bisher an jedem Spieltag auf dem Matchblatt. Staunen Sie selbst auch?

Es dauert bei einem Wechsel schon, um sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen. Für mich ist es nach meiner Zeit in Deutschland in Basel fast wie in einem anderen Land. Nach einer gewissen Zeit konnte ich mich mit Trainingsleistungen beweisen, und natürlich hat auch das Jokergoal gegen St.Gallen gutgetan.

Sie gingen als Jugendlicher ins Ausland und kommen jetzt als junger Erwachsener zurück. Interessant, dass Sie nach drei Jahren Dortmund von einem anderen Land hier sprechen.

Ich musste mich damals in Dortmund anpassen, an die Leute, an die Umgebung. Das braucht Zeit. Im Ruhrgebiet ist alles ein bisschen rauer als in der Schweiz, wo es mehr Natur hat und alles sehr sauber ist. In Dortmund habe ich an einem künstlich angelegten See gewohnt und von meinem Fenster aus konnte ich die Stahlfabriken sehen. Deshalb muss ich jetzt wieder umswitchen.

Mit zweitem Vornamen heissen Sie Thomas wie ihr Vater. Benutzt den Namen jemand?

Das steht nur im Pass. Aber in Lugano ist es passiert, dass der Stadionsprecher mich als Thomas Bradley vorgestellt hat. Das passierte mir vorher nur an einem U11-Turnier. Ich habe das gar nicht mitbekommen, aber meine Eltern schon. Ich muss mich offenbar mal um meinen Spielerpass kümmern (lacht).

«Brad Pitt war damals

am Höhepunkt als Schauspieler

und so wurde es Bradley.»

Bradley klingt so, als ob sich Ihre aus England stammende Mutter bei der Namensgebung durchgesetzt hat.

Das hatten beide entschieden. Mein Vater war immer grosser Fan der englischsprachigen Länder und meine Mutter ist Engländerin. Sie wollten beide einen coolen englischen Namen für mich. Brad Pitt war damals am Höhepunkt als Schauspieler und so wurde es Bradley.

Alles, was man über Sie lesen kann, legt nahe, dass Sie eng von Ihren Eltern begleitet werden.

Das ist so, sehr eng. Ich bin ein Einzelkind, was dazu führt, dass die Liebe der Eltern sich auf mich konzentriert. Und ich habe es immer geschätzt, dass sie mich schon in jungen Jahren unterstützt haben auf meinem Weg. Lustig ist ja, dass wir beinahe nach Neuseeland ausgewandert wären, als ich vier Jahre alt war. Aber ich habe damals schon ein paar Wochen beim SC Cham gekickt. Und mein Vater hat die Überlegung mit Neuseeland abgebrochen, weil er der Meinung war, dass man in der Schweiz besser Fussball spielen kann.

Bradley Thomas Fink mit seinem Vater Thomas im Januar 2020. LZM

Sind Sie denn das verwöhnte Einzelkind gewesen oder der Sprössling, von dem mehr erwartet wird, der mehr leisten muss, weil sich alles auf einen konzentriert?

Bei uns zu Hause gab es ganz einfache Prinzipien: Man hat sich anständig verhalten, man hat auf gute Schulnoten geschaut und Fussball gespielt. Und in Phasen, wo es mir in der Schule nicht so gut gelaufen ist, ging es auch mal strenger zu, musste ich daheimbleiben und Hausaufgaben machen. Da herrschte schon ein gewisses Leistungsprinzip.

Bemerkenswert ist auch, dass Sie, seit Sie elf Jahre alt sind, einen Personalcoach haben und mit dem Sie bis heute zusammenarbeiten. Wie kam es dazu?

Kennen gelernt haben wir uns beim «Stanglwirt», einem Hotel in Going am Wilden Kaiser. Die Familie war dort in den Ferien, es wurde ein Boxkurs für Kinder angeboten und meine Mutter fand, das sei doch eine Beschäftigung für mich. So habe ich Björn Schulz kennen gelernt. Der hat mir auf den Kopf zugeschrieben, dass ich Fussball spiele, und in seinem Büro hingen Trikots von Profis, was mir imponiert hat. Seither verbringen wir jedes Jahr in den Ferien in Tirol Zeit mit ihm. Er ist für mich so etwas wie ein grosser Bruder geworden.

Heute machen Sie vermutlich mehr als Boxen mit ihm?

Im Augenblick können wir nicht viel machen, weil jeden dritten Tag ein Spiel ist. Normalerweise besteht das Programm aus Fussballplatz, Boxen, Gym und Joggen. In den Sommerferien bin ich morgens um acht joggen und um zwei und fünf Uhr gab es noch mal zwei Einheiten.

«Ich finde, dass im Sport der Kopf vernachlässigt wird. Aus dem Neurotraining kann man viele Vorteile herausholen.»

Professionell. Und zu ihrem persönlichen Staff gehört seit anderthalb Jahren auch ein Physiotherapeut. Gibt es auch jemanden, der mental mit Ihnen arbeitet?

Das nicht, aber was ich hinzugefügt habe seit knapp zwei Jahren, ist das Gehirntraining mit einem Neuroathletiktrainer. Abgeschaut habe ich das von einem Teamkollegen, und das hat bei mir sofort den Schalter umgelegt. Ich finde, dass man im Sport sehr viel physisch trainiert und der Kopf vernachlässigt wird. Zum Beispiel, was die Reaktionszeit anbelangt. Dadurch lassen sich Verletzungen verhindern, man kann Fehlstellungen korrigieren. Aus dem Neurotraining kann man viele Vorteile herausholen.

Das klingt spannend und umfassend. Gleichzeitig haben Sie während der Zeit in der Nachwuchsakademie von Borussia Dortmund die Schule nicht vernachlässigt.

Ich habe das Fachabitur gemacht. Aber es war schon schwierig, ich habe eine Klasse übersprungen von der neunten in der Schweiz in die elfte Klasse in Deutschland. Mathematik, Funktionen im Koordinatensystem berechnen, solche Sachen – da bin ich gar nicht hinterhergekommen.

Nun braucht es nicht zwingend Mathematik, um ein guter Fussballspieler zu werden.

Zum Glück. Aber man sollte eine Tabelle lesen und ausrechnen können, wie viel Abstand man zu den anderen Teams hat.

Wenn man sich Ihren Werdegang anschaut, wenn man liest, wie sich Ihre Eltern geäussert haben in den jungen Jahren, dann sieht das aus wie eine Karriere am Reissbrett.

Tja, wie soll ich sagen? Wir wollten das alles so gut wie möglich planen, damit ich eine gute Ausgangslage habe, um Profi zu werden. Ich habe zum Beispiel viel Wert darauf gelegt, körperlich so fit zu sein, um verletzungsfrei zu bleiben. Das erhöht deine Chancen. In der U19 und U23 habe ich kein Spiel verpasst wegen einer Verletzung. Dann braucht es auch ein bisschen Glück und man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, was die Entscheidungen über den nächsten Schritt betrifft.

«Als ich vier Jahre alt war,

hat mein Vater prophezeit, dass ich Fussballprofi werde.»

Sind Ihre Eltern die überehrgeizigen, die aus ihrem Kind, einem Einzelkind zumal, einen erfolgreichen Sportler machen wollen und einen künftigen Star in ihm sehen?

Nein, das wäre übertrieben. Auch wenn mein Vater – als ich vier Jahre alt war – prophezeit hatte, dass ich Fussballprofi werden würde, haben wir es sehr lange als Hobby gesehen. Seine Voraussage basierte darauf, dass er den Vergleich zwischen mir und den leicht älteren Spielern anstellte, die damals als hochtalentiert galten. Meine Mutter lachte und meinte jeweils: «Jaja, stolzer Papi halt.» Wir lebten am Fussballplatz, meistens waren mein Vater und ich samstags und sonntags acht Stunden bei uns in Knonau am «Fuessbi» und kamen nur kurz zum Mittagessen heim. Ich wollte nichts anderes als Fussball. Er war dann auch mein erster Vereinstrainer beim SC Cham, gemeinsam mit Walter Kälin.

Wie ging es weiter?

Mit acht Jahren holte mich der FC Luzern. Da wurde es etwas seriöser. Meine Eltern sagten dann schon: Wenn wir das machen, dann mit 100 Prozent von allen Beteiligten, denn das ist ein grosser Aufwand für die ganze Familie. Die Vorgabe war aber immer nur, auf dem Platz mein Bestes zu geben und daheim halt von Ernährung und Schlafenszeiten her optimal zu leben. Tore oder Siege wurden nicht verlangt, nur alles zu geben.

«Langsam bin ich auch in einem Alter, wo ich meine Leistung einschätzen kann» – der 19-jährige Bradley Fink, 1,91 Meter gross, im Oktober 2022 am Rheinufer, seiner neuen Wahlheimat Basel. Christian Flierl

Jetzt, wo Sie 19 Jahre alt sind und einen Profivertrag beim FC Basel bis 2026 haben, müssen die Eltern nicht mehr pushen?

Ihre Unterstützung ist immer noch sehr wichtig für mich. Aber jetzt sage ich zu ihnen, sie sollen es geniessen, wenn sie im Stadion oder vor dem Fernsehen sitzen und zuschauen.

Legen Sie immer noch Wert auf das Feedback der Eltern?

Ihre Meinung ist mir nach wie vor sehr wichtig. Aber langsam bin ich auch in einem Alter, wo ich meine Leistung einschätzen kann. Trotzdem reden wir nach einem Spiel schon darüber, was ich hätte anders, besser machen können. Das mache ich auch mit meinem Berater oder meinem Personaltrainer. Das sind alles Menschen, die den Fussball lieben, und deshalb könnten wir den ganzen Tag darüber reden.

«Es ist einer meiner Träume,

mal im Stadion an der Anfield Road

zu spielen.»

Und wie wichtig ist die Meinung der Mutter, die selbst nicht Fussball gespielt hat, aber aus der Fussballhochburg Liverpool stammt?

Meine Mutter gibt sich Mühe, hat sich mit Fussball befasst und sich tatsächlich auch verbessert. Heute sage ich zu ihr, sie soll das Spiel geniessen. Und zu ihrer Herkunft: Seit ich denken kann, bin ich Liverpool-Fan, allerdings durch meinen Vater. Es ist einer meiner Träume, mal im Stadion an der Anfield Road zu spielen.

Für oder gegen den Liverpool FC?

Ich würde beides nehmen.

Sie haben die Rückennummer 14 beim FCB gewählt, wegen Thierry Henry, Ihres Idols?

Ich habe viele Vorbilder gehabt. Die Nummer eins war für mich immer Fernando Torres, da muss man ja nicht dazu sagen, wie gut der als Mittelstürmer war. Und Thierry Henry war so gut, dass man heutzutage fast schon zu wenig über ihn redet. Einer der besten Stürmer, die es je gegeben hat.

Als Sie vier Jahre alt waren, sah man in Ihnen das Talent, dann ging es Schritt für Schritt weiter und mit 16 Jahren ziehen Sie von daheim fort in die Nachwuchsakademie in Dortmund. Wie war das als Jugendlicher für Sie? Kommen da in der Entwicklung nicht auch ein paar Aspekte zu kurz?

In Dortmund war es nicht einfach – für beide Seiten. Für meine Eltern ohne mich und ich im Jugendhaus der Borussia ohne sie. Nach einem halben Jahr habe ich gecheckt, dass das alles zu früh für mich gewesen ist. Daraufhin hat meine Mutter ihr Kosmetikgeschäft verkauft und ist zu mir nach Dortmund gekommen. Wir haben eine Wohnung gemietet und sie war Fulltime für mich da. Mein Vater reiste dann jeweils am Wochenende zu uns.

Das hat die Situation für Sie vereinfacht?

Sehr. Jemand, der mich im Haushalt unterstützt, für mich gekocht hat und vor allem emotional mit mir verbunden ist, der für mich da ist und mit dem ich über alles reden kann – es hat mir sehr geholfen, einen Elternteil bei mir zu haben.

«Dann war der FC Basel da

und hat mir angeboten, was ich für

meine Zukunft benötige.»

Was hat dann in diesem Sommer dazu geführt, dass Sie nicht in Dortmund geblieben sind? Sie waren fest integriert in der zweiten Mannschaft, die in der Dritten Liga auf gutem Niveau spielt, und auf dem Sprung ins Fanionteam.

Die Borussia hat eine Option gezogen, die meinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat. Am Verein selbst lag es nicht. In dieser Hinsicht gab es keinen Grund, zu gehen. Es war eine rein sportliche Entscheidung, weil ich gemerkt habe, dass die Dritte Liga für meine Weiterentwicklung nicht optimal ist. Da geht mehr über den Kampf und weniger über Technik. Das eine halbe Jahr war sicher nicht schlecht, aber für einen Spieler, der das Ziel hat, eines Tages in den obersten Ligen dieser Welt zu spielen, ist es nicht die beste Lösung. Und dann war der FC Basel da und hat mir angeboten, was ich für meine Zukunft benötige.

Bradley Fink im Trikot der A-Junioren von Borussia Dortmund und als Torschütze gegen Preussen Münster im August 2021. Imago/Marco Steinbrenner

Ihr Berater, Marco Lichtsteiner, der ältere Bruder von Ex-Nationalspieler Stephan Lichtsteiner, soll schon längere Zeit mit dem FCB in Verbindung gestanden haben.

Das stimmt, es gab in der Zeit viele Angebote. Ich wollte aber zuerst die Sommervorbereitung mit der ersten Mannschaft des BVB mitmachen, um zu sehen, wie meine Chance stehen. In vier Vorbereitungsspielen habe ich ein Tor und ein Assist erzielt. Dann wurde Sébastien Haller verpflichtet, und ich ging kurz in die U23. Nach seiner Krebsdiagnose wurde ich dann ins Trainingslager nach Bad Ragaz geholt. Als Modeste als Ersatz kam, eröffnete mir der BVB die Perspektive, in der ersten Mannschaft dritter Stürmer zu sein, vorwiegend aber U23 zu spielen und Teileinsätze bei den Profis von zirka 300 Minuten in der ersten Saison. Da war mir klar, dass ich in Dortmund nicht auf die für meine Entwicklung wichtigen Spielminuten auf höchstem Level kommen würde, und die sportliche Perspektive beim FCB war perfekt.

Was ist das Wichtigste, was Sie aus den drei Jahren Dortmund mitnehmen?

Geduldig sein. Das mussten wir jungen Spieler gerade auch während der Pandemie sein, als wir nur trainiert haben. Wir hatten den Biss, konnten uns aber nicht in Spielen zeigen. Und: mich durchzusetzen. Im Kader unserer Nachwuchsmannschaft waren zwölf Jugendnationalspieler aus grossen Fussballnationen. Eine riesige Konkurrenz, aber ich konnte mich behaupten und im U19-Meisterteam ein Schlüsselspieler und Teamleader sein.

«Es ist ein sehr geiles Gefühl,

Tag für Tag in die Kabine zu laufen und

zu wissen, dass man für diesen grossartigen Verein spielt, hinter

dem so viele Leute stehen.»

Wie erleben Sie den FC Basel?

Am Anfang war es für mich noch wie in einem Traum, es hat sich gar nicht wirklich angefühlt. Damit ich der Mannschaft helfen konnte, musste ich das erst einmal abstreifen. Jetzt ist ein sehr geiles Gefühl, Tag für Tag in die Kabine zu laufen und zu wissen, dass man für diesen grossartigen Verein spielt, hinter dem so viele Leute stehen. Es ist faszinierend.

Und wie ist das Niveau im Training, in der Super und in der Conference League?

Ich habe erst mal gebraucht, um reinzufinden. Im Vergleich zur zweiten Mannschaft in Dortmund ist es in Basel schon viel intensiver. Und das Training der Bundesligamannschaft wiederum fordert noch mal ein paar Prozente mehr. Jetzt habe ich mich an das Tempo in Basel gewöhnt.

Dann, am 1. Oktober, die erste Einwechslung im Joggeli, 29 Sekunden auf dem Rasen, die erste Ballberührung, das erste Tor, der emotionale Ausbruch – was passiert eigentlich danach?

Ich komme zurück zum Traum: Das hat sich alles gar nicht real angefühlt. Die Leute, wie sie jubeln, das Stadion, wie es bebt. Alle rennen zu dir. Es war unbeschreiblich. Natürlich konnte ich die Nacht danach nicht schlafen.

Bradley Finks Siegtor gegen St.Gallen, 29 Sekunden nach seiner Einwechslung. Youtube

Was macht man dann?

Ich habe die Highlights im Fernsehen mindestens 20-mal angeschaut. Und das Erlebnis geht dir 100-mal durch den Kopf. Von solchen Sachen träumt man als kleines Kind: Du kommst rein und machst das entscheidende Tor in deinem ersten Spiel. Und dann bist du der Mann, dem das gelingt. Puh! Und ich wusste ja, was in diesem Moment in meinen Eltern vorgeht, die im Stadion sassen.

Alles in Ihrem Leben ist durchgetaktet, und das in Ihrem Fall schon sehr lange. Wo bleibt da der Mensch Bradley Thomas Fink?

Den finde ich an meinen freien Tagen. Ich habe einen Halbbruder mütterlicherseits, durch den ich Onkel bin. Mit ihm verbringe ich viel Zeit, wir gehen golfen oder auf sein Boot auf dem Vierwaldstättersee, und mit meinem Neffen gehe ich auf den Fussballplatz. Ich treffe Freunde, wie zum Beispiel meine ehemaligen Mannschaftskollegen aus Cham, von denen einer jetzt in Basel studiert.

Gibt es andere Interessen?

Ich verfolge andere Sportarten, vom American Football bin ich grosser Fan wie auch von Basketball. Leider kann ich nur Highlights schauen, weil die Spiele um zwei Uhr in der Nacht sind. Was ich sonst mache? Ich verbringe die Zeit gerne mit meiner Familie und meinem kleinen, engen Freundeskreis.

«Die Entscheidung ist gefallen. Für die Schweiz. Wenn der Ruf kommt, möchte ich dem Land etwas zurückgeben.»

Was vielleicht noch Zukunftsmusik ist: Sie haben auch einen englischen Pass und könnten sich zwischen zwei Nationalteams entscheiden.

Genau. Aber die Entscheidung ist gefallen. Für die Schweiz.

Aber wenn morgen der Anruf aus London kommt? Wären die Three Lions nicht verlockend?

Dann schaue ich mir an, was mir die Schweiz gegeben hat. Ich durfte in diesem Land aufwachsen und hier meine Ausbildung geniessen, ich habe für sämtliche Juniorennationalmannschaften spielen dürfen. Ich sage ja nicht, dass England schlecht ist, aber die Sache ist klar: Wenn der Ruf kommt, möchte ich dem Land etwas zurückgeben.

Bradley Fink im Trikot der Schweizer U20-Nationalmannschaft im März 2022 im Stadion Bergholz von Wil gegen Rumänien. Reto Martin

Während ihrer Zeit in Dortmund hiess es immer wieder mal: Bradley Fink könnte der nächste Erling Haaland werden. Nerven solche Vergleiche?

Nein, eigentlich nicht. Wer ihn kennt, weiss, dass er momentan der beste Stürmer auf diesem Planeten ist. Und da gibt es Schlimmeres, als mit so jemanden verglichen zu werden (lacht).

Sie waren in Dortmund am Phoenix-See Wohnungsnachbarn. Haben Sie ihn näher kennen gelernt?

Nein, aber er hat mich erkannt, was ja auch schön ist. Ich durfte im Benefizspiel für die Ukraine-Hilfe mitspielen und da kam Haaland hinterher auf mich zu und hat mir zu meinem Spiel gratuliert. Solche Momente werde ich nie vergessen und ich hoffe, er erkennt mich wieder, wenn ich vielleicht eines Tages gegen ihn spielen sollte.

Davor steht an diesem Donnerstag erst einmal die Conference League und das Heimspiel gegen Zalgiris Vilnius auf dem Programm.

Es wird ein schwieriges und genauso wichtiges Spiel für uns, weil wir mit einem Sieg eine Runde weiter sind.

Sie kamen im Europacup bisher in allen vier Spielen zum Einsatz. Wäre Zalgiris nicht eine schöne Gelegenheit für einen nächsten Traum und den ersten internationalen Treffer?

Doch natürlich, das wäre nicht schlecht und würde ich gerne so nehmen ...

Europäisch unterwegs

Die bz trifft vor den Heimspielen in der Conference League jeweils einen FCB-Spieler an einem speziellen Ort zum Interview. Diesmal: Bradley Fink (19) am Birsköpfli beim St.-Alban-Quartier. – Bisher erschienen: Kasim Adams Nuhu (6. Oktober) und Wouter Burger (8. September).

