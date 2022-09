FCB-Spieler Wouter Burger im grossen, persönlichen Interview

Europäisch unterwegs Wouter Burger im grossen Interview: «Hier in Basel wurde ich ein kompletterer Fussballspieler» Die bz trifft vor den Heimspielen in der Conference League jeweils einen FCB-Spieler an einem speziellen Ort zum Interview. Heute: Wouter Burger beim Spaziergang entlang des Rheins. Der Holländer spricht über die spezielle Verbindung zu Basel, seine Veränderung, Skifahren – und wieso er bei Brettspielen wütend wird. Céline Feller Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Basel sei kleiner, als er dachte, «aber das trifft generell auf die ganze Schweiz zu», sagt Wouter Burger lachend. Nicole Nars-Zimmer

22 Grad Wassertemperatur steht beim Einstieg in den Rhein beim Tinguely-Museum. «Ich würde rein, ja!», sagt Wouter Burger. In diesem Sommer sei er sicher sechs-, siebenmal Rheinschwimmen gewesen. An diesem Tag aber verzichtet er auf einen Sprung ins Wasser. Er kommt chic gekleidet, als wüsste er, dass es ein spezieller Tag ist.

Wouter Burger, wir gratulieren zum Jahrestag.

Wouter Burger: Was für ein Jahrestag?

Sie sind nun seit einem Jahr in Basel.

Schon? Wow, die Zeit fliegt.

Wenn Sie auf dieses Jahr zurückblicken, wie würden Sie es zusammenfassen?

Zu Beginn war alles ein bisschen chaotisch. Ich musste mich in ein, zwei Tagen entscheiden, ob ich mich dem FCB anschliessen möchte. Mein Gefühl mit dem FCB war von Anfang an sehr gut, daher war ich dann sehr glücklich, dass ich hinkommen konnte. Aber ich musste die Stadt und das Land in einem Tag wechseln. Bevor ich überhaupt wusste, wie mir geschieht, lebte ich in Basel und blickte aus meinem Hotelzimmer über eine mir fremde Stadt mit mir unbekannten Menschen und einer anderen Kultur. Die ersten Monate musste ich mich an all diese neuen Dinge in meinem Leben erst einmal gewöhnen. Es war eine grosse Veränderung für mich, mit neuen Sprachen – in der Kabine wird ja neben Deutsch auch noch Französisch, Spanisch, Albanisch, Portugiesisch und so weiter gesprochen. Das waren so viele neue Einflüsse, das hinterliess Eindruck bei mir.

Sie hatten in dieser Zeit auch fussballerisch etwas zu kämpfen, suchten Ihren Platz und Ihre Minuten. Nach der Winterpause aber wurde es besser.

Ja, ab da fühlte ich mich auch wirklich zu Hause in Basel. Ich mag die Stadt und die Leute sehr. Es sind alle sehr freundlich. Und es ist ein bisschen ähnlich hier wie in dem Dorf in der Nähe Rotterdams, in dem ich aufgewachsen bin. Daher hat es mir dieses Gefühl von einem Zuhause geben, einfach in einer grösseren Stadt. Ich bin wirklich glücklich in der Stadt, im Klub und in meinem Privatleben. Alles ist im Moment so, wie es sein soll. Und klar: Wenn es im Fussball besser läuft, ändert sich dein Standing im Team. So war das auch bei mir.

Diese Zufriedenheit kann man auch auf dem Feld sehen, wo Ihre Leistungen konstant und stark geworden sind.

Manchmal kommen Spieler in eine Mannschaft und spielen immer gleich jede Partie. Ich aber musste mehr um meinen Platz im Team kämpfen, weil wir viele Mittelfeldspieler hatten. Jeder bekam seine Minuten und Spiele, aber nicht vier oder fünf Partien am Stück. Da war es schwierig, ohne konstante Einsätze besser zu werden. Jetzt aber habe ich meine Chance wahrgenommen.

Wann war der Moment, in dem Sie merkten: Jetzt läuft’s?

Das war, als ich erstmals vier, fünf Spiele am Stück machen konnte. Da bekam ich auch von allen Seiten viel positives Feedback. Die Mitspieler und meine Trainer schätzten die Arbeit, die ich für das Team leiste, und da spürte ich, dass meine Position sich verändert. Da hatte ich endlich zu Beginn der Woche ein gutes Gefühl, dass ich Ende Woche spielen könnte. Und das ist genau jenes Gefühl, das dir als Spieler sehr viel Selbstvertrauen verleiht. Da fühlte ich den Wandel. Das war das erste Mal, als ich dachte: Es läuft. Wie in einem Flow. Es kommt Spiel nach Spiel nach Spiel, und in jedem weiteren kannst du dich verbessern, Details besser machen. So kommt immer eine nächste Chance.

21 Jahre jung ist Wouter Burger noch immer erst, auch wenn man das manchmal bei ihm vergisst. Auch, weil er als Stimme der jungen Spieler seit dieser Saison im Mannschaftsrat ist, den FCB auch schon als Captain aufs Feld führen durfte. Und auch öffentlich seine Meinung pointiert kundtut – wie zuletzt in Sion, als er offen und ehrlich seinen Unmut äusserte.

Ihre Rolle hat sich in einem Jahr stark verändert. Vom sich Minuten suchenden Neuen zum Teil des Mannschaftsrates.

Die älteren Spieler wie Fabian Frei, Michael Lang, Taulant Xhaka und Adam Szalai (der Mannschaftsrat, Anm. d. Red.) pushten mich auch extrem, eine solche Rolle zu übernehmen, weil sie spüren, dass das in mir ist. Ich kann wiederum von ihnen sehr viel lernen. Von der Art, wie sie den Fussball sehen. Sie sind so lange im Verein und im Profifussball.

Wie sehen Ihre Aufgaben und Ihre Rolle als Jüngster im Captainteam konkret aus?

Ich bin sicher das Bindeglied zu den jungen Spielern. Sie wissen, dass sie immer zu mir kommen können, und ich vermittle dann zwischen ihnen, den Älteren und dem Trainerstaff. Wenn wir im Captainteam etwas besprechen, warte ich als offensichtlich Jüngster in dieser Gruppe immer ein bisschen länger ab, bis ich meine Meinung kundtue. Ich höre mir erst ihre Inputs an. Ich sage aber auch, was ich denke. Das habe ich schon immer getan. Gleichzeitig frage ich die anderen vier, wie ich gewisse Dinge rüberbringen soll. In den Trainings und Spielen bin ich aber 100 Prozent ich selbst. Und sie sagen mir auch, dass das, was ich tue, 100 Prozent richtig und gut für die Mannschaft ist. Durch diesen Zuspruch von ihnen kann ich wirklich ich selbst sein.

Wouter Burger betont, dass er den Neuen vorleben will, wie es ist, in einem grossen Verein zu spielen. Dass es an eine grosse Verantwortung gebunden ist. Er selbst weiss das, ist ab dem Alter von elf Jahren im Nachwuchs Feyenoord Rotterdams. Bereits mit 16 Jahren darf er mit der ersten Mannschaft ins Trainingslager, der Karriereweg scheint linear zu verlaufen. Aber in der Summe kommt er nur zu 16 Einsätzen für die Profis. Wirklich traumhaft, gibt er zu, sei seine Zeit dort nicht gewesen. Auch deshalb wechselt er am Deadline-Day vergangenen Sommer zum FCB. «Als junger Spieler braucht man manchmal neue Eindrücke, ein neues Land. Daher war es für mich auch schnell klar, als Basel kam, dass das ein grosser Boost für meine Karriere werden könnte.»

Sind Sie dennoch überrascht, wie schnell Sie hier vom Neuling zum Leader wurden?

Überrascht, hmm ... Das ist eine gute Frage. Ich habe das letzte Saison schon versucht. Aber jetzt ist es noch einmal eine grosse Veränderung im Vergleich zu damals. Ich würde nicht sagen, dass ich überrascht war. Ich versuche auf dem Feld immer, voranzugehen.

Wouter Burger beim Einstieg in den Rhein beim Tinguely-Museum. Sechs-, siebenmal sei er in diesem Jahr Rheinschwimmen gewesen, «und es hat grossen Spass gemacht». Nicole Nars-Zimmer

Wurden Sie ins Captainteam gewählt oder bestimmt das der Trainer?

Die älteren Spieler haben mich gefragt, weil sie einen jüngeren Spieler als ebendieses Bindeglied wollten. Wobei, es war keine Frage, es war viel mehr ein Beschluss. Sie sagten einfach: Du bist jetzt dabei. Aber sie wussten auch, dass ich so etwas gerne mache. Sie kennen mich und meine Art mittlerweile sehr gut. Ich rede immer viel und viel über Fussball. Daher wussten sie, dass ich der Richtige für den Job sein würde. Aber ich hätte auch Ja gesagt, wenn es wirklich eine Frage gewesen wäre. (lacht)

Unlängst hat Captain Fabian Frei über seinen jungen Kollegen gesagt, er wirke im Kopf weiter als seine 21 Jahre. Darauf angesprochen, bezeichnet Burger dies klar als Kompliment. Aber, es überrasche ihn auch nicht. «Ich war immer schon mit älteren Kollegen zusammen.» Bei Feyenoord hatte er gute Freunde, die schon Väter waren, obwohl er gerade mal 17 war. «Das ist das Schöne am Fussball, dass du in einer Gruppe mit so vielen Leuten aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen bist, dass du dich mit Leuten anfreundest, die im normalen Leben nie deine Freunde werden würden. Das ist nicht nur schön, sondern auch etwas, was mich gut beschreibt. Ich bin immer ein bisschen weiter im Kopf als ein normaler Typ in meinem Alter», sagt Burger.

Wenn Sie kulturelle Diversität mögen, dann reisen Sie auch gerne?

Ich hatte noch nicht so viel Zeit für Reisen, aber ich mag es sehr. Asien ist ganz oben auf der Liste. Aber als Holländer mag ich auch die Berge sehr. Als wir vergangenen Winter in der Vorbereitung nach Zermatt gingen – ich weiss nicht, ob man das aus dem Holländischen so übersetzen kann –, da habe ich mir «die Augen aus dem Kopf» gestarrt. Das war wirklich eindrücklich.

Aber Sie können nicht Ski fahren?

Ich habe es noch nie getan. Vielleicht in 15 Jahren dann, nach der Karriere. Das wird das Erste, was ich ausprobieren werde.

In den Ferien spielt Burger gerne Paddel oder Tennis. «Alles, was einen Wettkampfcharakter hat», sagt er, reize ihn. «Ich mag das einfach. Ich bin immer für Challenges zu haben.» Er habe das von der Familie, alle spielen dort Fussball: Vater, Mutter, Bruder, Schwester. «Daher kommt sicher meine Liebe zu diesem Sport, wenn man in einer solchen Fussballfamilie gross wird.» Aber Burger kann nicht nur im Sport nicht verlieren. «Wenn wir früher Brettspiele gemacht haben, habe ich geweint und wurde wütend, wenn ich verloren habe. Ich hasse es, zu verlieren.»

Wie gehen Sie damit um, wenn Sie heutzutage ein Spiel als Profi verlieren?

Sehr unterschiedlich. Manchmal hast du keinen Einfluss auf die Niederlage oder es ist unglücklich, wie das Lugano-Spiel. Das ist schwierig zu akzeptieren. Aber auch ein Unentschieden kann sich wie eine Niederlage anfühlen. So wie gegen Genf zum Beispiel. Das war noch schlimmer als gewisse Niederlagen in meiner Karriere. Solche Dinge sind schrecklich, dann geht es mir vier, fünf Stunden nicht gut. Aber manchmal auch vier, fünf Tage.

Was hilft dann?

Vergangene Saison hatten wir ja eine längere Phase, in der wir nicht gewonnen haben. Da lernt man den Umgang. Im Moment kommt aber immer gleich das nächste Spiel. Du hast gar keine Zeit, zu lange an einer Niederlage hängen zu bleiben. Du kannst es gleich wieder besser machen. Auch wenn ich nicht hoffe, dass wir es dauernd wiedergutmachen müssen. Wir müssen uns das Leben selbst wieder einfacher machen. Aber wir wissen, was wir können, welche Qualität wir haben. Die Positionierung auf dem Feld muss jedoch noch besser werden, wir müssen die Tore machen. Dann stimmt nicht nur die Art, wie wir spielen, sondern auch die Resultate. Ich habe auch das Gefühl, dass den Fans dieser (wechselt auf Deutsch) «Sturm-und-Drang-Fussball» gefällt. Das ist der richtige Weg. Und Sion ausgeklammert sind wir nahe da, wo wir sein wollen.

Mittlerweile ist Burger bei seinem Spaziergang den Rhein hinunter bei einem Basiliskenbrunnen angekommen. Er kennt das Tier nicht, hört aber gerne zu, als ihm der Mythos erklärt wird, dass zu Stein erstarrt, wer des Basilisken Blick erwidert. Solche Dinge seien es auch eher gewesen, die ihn in der Schule interessiert haben, neben Geschichte und Geografie. «Ich ging aber nicht sehr gerne zur Schule», sagt er. Und erklärt auch: Einen Plan B neben dem Fussball gab es nie. Auch, weil er so früh bei den Profis war. Einen Plan für nach der Karriere gibt es aber schon: «Ich will Trainer werden.»

Wouter Burger beim Basiliskenbrunnen am Rheinufer. Nicole Nars-Zimmer

Persönlich haben Sie sich auch entwickelt. Wo sehen Sie ihre grössten Verbesserungen?

Zuvor sagten viele Leute – ich war da aber nicht immer einverstanden –, dass ich nicht schnell genug spiele. Aber mittlerweile mache ich es gut, kann das Spiel schneller machen, spiele gute Seitenwechsel, bin immer unterwegs, versuche, die Linien zu öffnen, mache Sprints für meine Teamkollegen und versuche, die Defensive zu entlasten. Ich bin hier in Basel ein kompletterer Fussballer geworden. Ich hatte zuvor schon gute Attribute, aber jetzt sind diese zusammengekommen. Ich denke, dass die persönlichen, kleinen Details einen grossen Unterschied für das Team ausmachen können.

Sie beschreiben sich als klassischer «Box-to-Box-Spieler». Hatten Sie ein Vorbild?

Nein, es kommt viel mehr daher, dass ich alle Aspekte des Fussballs mag. Und die hat man auf dieser Position. Ich mag es, im Sechzehner des Gegners zu sein, aber ich geniesse auch, einen Sprint zurück oder ein Tackle für das Team zu machen. Ich habe sicher auch die Physis, um viel zu rennen. Ich denke, ich bin dynamisch, gehe tief. Aber ich habe immer noch sehr viel, was ich verbessern muss. Doch ich bin schon sehr zufrieden, welche Schritte ich in diesem Jahr hier gemacht habe.

Beispielsweise, dass Sie sich mehr in die Offensive einschalten.

Wenn man fürs Team wichtiger werden will, muss man auch Tore liefern. So empfinde ich das zumindest. Und letzte Saison hatte ich null Tore. Also ja, da musste mehr kommen. Mehr Tore, mehr gefährliche Zuspiele.

Gegen Sion erzielt Wouter Burger den Ausgleich zum 1:1 – am Ende verlieren die Basler dennoch. Urs Lindt/freshfocus

Burger arbeitet nicht nur im Training mit dem Staff an der Positionierung auf dem Feld und der Bewegung im Raum. Er investiert auch Zeit daneben. Seit er regelmässig spielt, analysiert er zusammen mit einer holländischen Taktik-Firma seine Leistungen. Das helfe ihm, in den angesprochenen Details besser zu werden. «Es hilft aber auch, dass ich in dieser Saison mehr Freiheiten geniesse, um in die Offensive zu gehen, als in der vergangenen Saison, als ich mehr eine absichernde Rolle innehatte.»

Durch diese Freiheiten sind Sie gefühlt überall auf dem Feld anzutreffen. Hand aufs Herz: Sie rennen mit am meisten, oder?

In den letzten Partien kam Zeki Amdouni meinen Werten nahe. Einmal hatte er gar mehr Meter. Da wurde ich ein bisschen wütend, das war nicht der Deal, den wir hatten. (lacht) Nein, Spass beiseite. Ich denke, ich bin immer in den Top 2 bis 3, mit durchschnittlich 11,5 Kilometern.

Wir nähern uns der Mittleren Brücke. Burger bezeichnet im Laufe des Gesprächs dem Rhein entlang die Stadt immer wieder als sein Zuhause und betont, wie wohl er sich fühlt. Bereits nach einem halben Jahr hat er sich das Trikot des FCB mit seiner Nummer 23 auf den Arm tätowiert.

Können Sie erklären, wieso Sie sich mit Basel so verbunden fühlen?

Der Wechsel und der Umzug hierhin haben mental etwas mit mir gemacht. Das war nicht immer einfach. Ich brauchte eine gewisse Zeit, um «anzukommen», ich habe viel mit meinen Freunden und meiner Familie gesprochen, und dann irgendwann kam der Punkt, an dem ich mich zu Hause fühlte. Ich kann mich im Moment nicht beklagen. Ich bin einfach sehr glücklich im Fussball, auch wenn ich weiss, dass es dort schnell kippen kann. Und im Privatleben bin ich auch sehr glücklich. Auch dank meiner wundervollen, neuen Freundin.

Auf seinem rechten Arm hat er sich das FCB-Trikot tätowiert, neben jenem Feyenoord Rotterdams. Marc Schumacher/freshfocus

War es eine Art Heimweh, das Sie zu Beginn hatten?

Nein, das nicht. Aber ich bin einer, der gerne immer Menschen um sich hat, und plötzlich war ich sehr oft allein. Ich war weg von Freunden und Familie, habe sie nicht gesehen. Das musst du erst einmal handeln. Du musst mental einen Schritt machen und alles wieder in die richtige Perspektive rücken.

Sie fühlen sich mittlerweile nicht nur in Basel zu Hause, sondern Sie sagten auch, Sie verspüren eine ganz spezielle Verbindung zum Verein und den Fans. Hat etwas diese Verbindung ausgelöst?

Es gab diesen Moment, in dem ich die Leidenschaft der FCB-Fans spürte, wie speziell diese ist. Das war beim 3:3 in Zürich vergangene Saison. Da war ich nach dem später dann aberkannten 4:2 durch Jordi Quintillà nah bei den Fans. Ich war so glücklich über diesen Treffer und ich sah in den Augen der Fans genau dasselbe. Es ist wie Ajax gegen Feyenoord. Wer nicht gewinnt, dessen Fans leiden eine ganze Woche. Ich kenne dieses Gefühl. Ich weiss, was es heisst, ein grosser Fan eines Fussballklubs zu sein. Es geht nicht nur darum, am Samstag ans Spiel zu gehen. Es kann dein ganzes Leben sein. Vor allem für die, die hinter dem Tor stehen. Das habe ich damals in Zürich realisiert. Ich wiederum gebe immer meine 100 Prozent für den Klub und das schätzen sie, denke ich. Da kommt diese Verbindung her. Und wenn die Fans dann deinen Namen schreien – auch wenn das jetzt sehr romantisch klingt: Das ist einer der Gründe, wieso du als Kind mit dem Fussball beginnst und Profi werden willst.

Sie haben als Profi in jenem Land begonnen, in dem der Rhein ins Meer mündet. Jetzt sind Sie im Ursprungsland des Rhein. Dazwischen fliesst er noch durch Deutschland ...

Stimmt, das ist zwischendrin. (lacht) Ich denke, die deutsche Bundesliga könnte ein Wettbewerb sein, der zu meinen Qualitäten passen würde. Aber es gibt Punkte in meinem Spiel, die ich erst noch verbessern muss, um ready zu sein für beispielsweise die Bundesliga. Ich werde nie sagen, dass ich jetzt einen Schritt machen muss. Ich versuche einfach, in jedem Spiel eine bessere Version von mir zu sein, um Spiele zu gewinnen, und dann schauen wir, was passieren wird. Man kann nie etwas versprechen im Fussball. Im Winter-Transferfenster gab es bereits Interesse, aber ich wollte Basel zu diesem Zeitpunkt nicht verlassen, weil ich einfach sehr glücklich bin hier und ich denke, dass wir als Team eine Menge erreichen können. So etwas gibst du nicht einfach schnell auf. Auch nicht in der Zukunft.

Haben Sie aber einen Karriereplan oder -traum?

Ich denke und hoffe, dass jeder Spieler einen Traum hat. Ich bin aus einem Grund zum FCB gekommen: Ich wusste, dass es ein guter und toller Verein ist, um sich als junger Spieler weiterzuentwickeln. Ich hätte auch in Holland bleiben können, in meiner Komfortzone, bei einem kleineren Klub als Feyenoord, und hoffen, dass ich da ein paar gute Jahre habe. Oder aber aus dieser Komfortzone ausbrechen. Ich denke, wenn ich so weitermache, mich fokussiere und arbeite, werde ich irgendwann einen passenden Schritt machen, wenn die Zeit reif ist. Ich habe meine Träume in meinem Kopf, aber die möchte ich für mich behalten.

Dann sprechen wir noch über die Conference League, die für den FCB heute startet. Was halten Sie vom Wettbewerb?

Ich denke, viele Leute wissen nicht, wie wichtig es für junge Spieler ist, so viele Partien wie möglich machen zu können. Wenn du von 34 nationalen Partien hin zu 50 bis 60 Spielen mit einem neuen Klub gehst, ist das schwierig, direkt mit dieser Intensität klarzukommen. Und was die Leute manchmal auch vergessen: Die Gegner sehen auf dem Papier einfacher aus, als sie es am Ende sind. Es ist nicht immer einfach, sieben Stunden zu fliegen, fünf Stunden Zeitverschiebung zu haben und dann die beste Leistung abzurufen. Die Gegner in diesem Wettbewerb bereiten sich auch immer sehr gut vor, weil sie ein Ausrufezeichen setzen wollen.

Aber der FCB ist der Favorit in seiner Gruppe mit Pyunik, Vilnius und Bratislava. Einverstanden?

Auf dem Papier? Ja. Da sind wir die Nummer eins. Das muss auch unser Ziel sein, die Gruppe zu gewinnen. Aber im echten Leben ist es nicht immer wie auf dem Papier. Dennoch finde ich es toll, dass wir diese Spiele haben. Ich mag es richtig und es hilft dem Team, auf einem guten Level besser zu werden. Klar verstehe ich es, wenn die Fans auf attraktivere Gegner hofften. Schaffen wir es aber weiter, dann werden die noch kommen. Hoffentlich. So wie Marseille letztes Mal. Dieses Spiel, zu Hause, das war das erste Mal in meiner Karriere, als ich – mit dieser ganzen Atmosphäre im Joggeli, meinen Eltern auf den Rängen, diesem Gefühl, als ich den Platz betrat – dachte: Genau solche Momente waren der Grund, wieso ich im Alter von vier Jahren wusste, dass ich Profifussballer werden will.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen