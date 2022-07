Europapokal Prämien für die leere Kasse: Was der FC Basel und Co. in der Conference League verdienen Für den FC Basel steht in der Conference-League-Qualifikation in den kommenden sechs Wochen finanziell einiges auf dem Spiel. Jakob Weber Jetzt kommentieren 18.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die erste Conference-League-Kampagne des FC Basel endete diesen März erst im Achtelfinale gegen Marseille. Dieses Tor von Dan Ndoye zum 1:0 schürte im Rückspiel sogar kurz die Hoffnung auf das Weiterkommen. Michael Buholzer / EPA

Am Donnerstag startet für den FC Basel die internationale Saison. Im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League ist Crusaders FC, der nordirische Cupsieger aus Belfast, zu Gast im Joggeli. Anstoss ist um 19 Uhr und die FCB-Verantwortlichen um Präsidenten David Degen werden besonders mitfiebern. Denn in der Qualifikation steht für den FC Basel sehr viel Geld auf dem Spiel.

10,2 Millionen Franken hat der FCB im Jahr 2021 erhalten aufgrund der guten Conference-League-Kampagne mit Platz eins in der Gruppe, der für das Achtelfinale gegen Olympique Marseille berechtigte. Das sind 17 Prozent der gesamten Einnahmen des Klubs im abgelaufenen Geschäftsjahr, das mit einem Defizit von 14 Millionen Franken abgeschlossen wurde. Damit sind sämtliche Reserven aufgebraucht.

Zusätzliche Einnahmen aus dem Europacup sind da willkommen: Die Uefa hat die Klubs Anfang Juli informiert, wie viel Geld an Prämien in der Saison 2022/23 ausgeschüttet wird. Für die drittklassige Conference League stehen wie schon vor einem Jahr 235 Millionen Euro zur Verfügung. Zum Vergleich: In der Europa League gibt es etwa doppelt so viel. In der Champions League mit mehr als zwei Milliarden fast das Zehnfache. Dazu noch eine zweite Einordnung: Die Prämie für das Ausscheiden in den Playoffs zur Champions League ist genauso hoch wie die Siegprämie im Finale der Conference League.

1,4 Millionen für vergangene Erfolge

Will der FC Basel an den Millionen partizipieren, muss er sich für die Gruppenphase qualifizieren. Dort gibt es dann nicht nur die Startprämie von knapp drei Millionen, sondern auch die Aussicht auf weitere Punkteprämien und Zuschauereinnahmen. Von der Wertsteigerung der Spieler, die sich im europäischen Schaufenster präsentieren können, ganz zu schweigen.

Ebenfalls erst ab der Gruppenphase gibt es Koeffizientengelder. Abhängig von den in den letzten zehn Jahren gesammelten Uefa-Koeffizienten-Punkten werden die teilnehmenden Teams für Erfolge der Vergangenheit und die davon ausgehende Strahlkraft belohnt. Der FCB ist mit einem Koeffizienten von 55 nach Villarreal (78) das zweitbeste Team im Wettbewerb und würde dafür 1,38 Millionen Euro (31-mal den Anteil von 44'500 Euro) erhalten. YB (32 Koeffizientenpunkte) und Lugano (9) bekämen im Falle einer Qualifikation deutlich weniger.

Alles anzeigen

Alle teilnehmenden Schweizer Klubs – YB (der Dritte der abgelaufenen Saison ebenfalls ab der zweiten Qualifikationsrunde) und Cupsieger Lugano (ab der dritten Runde) versuchen sich ebenfalls in der Qualifikation – kassieren ab der Gruppenphase ausserdem noch eine kleine sechsstellige Summer aus dem TV-Marktpool. Ein Ausscheiden in der Qualifikation wäre darum besonders bitter.

Mögliche Gegner für die dritte Runde stehen schon fest

Der FCB muss also an den kommenden sechs Donnerstagen am Stück liefern. Zunächst Hin- und Rückspiel gegen die Crusaders. In der dritten Qualifikationsrunde folgt dann der Gewinner der Partie Pogon Stettin (Dritter in Polen) gegen Brøndby Kopenhagen, wobei das Hinspiel auswärts ausgetragen wird. Die möglichen Playoff-Gegner werden am 2. August ausgelost.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen