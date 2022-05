Warum Guillermo Abascal den FC Basel verlassen dürfte

FC Basel Abascals Abschiedsgeschenk: Warum es mit dem Interimstrainer kaum weitergehen wird Der blutleere Auftritt in Lausanne erweckt den Eindruck, dass der FC Basel die Saison bereits abgehakt hat. Dass Guillermo Abascal nicht über die Saison hinaus Cheftrainer bleiben wird, scheint beschlossene Sache. Und jetzt ist auch klar, dass der Spanier den Klub dann ganz verlassen würde. Jakob Weber Jetzt kommentieren 11.05.2022, 16.03 Uhr

Guillermo Abascal konnte dem FC Basel nicht die erhofften Impulse geben und dürfte den Verein nach nur einem halben Jahr wieder verlassen.

Guillermo Abascal geht am Mittwoch aufs Ganze. «Für mich ist es keine Option, ins zweite Glied zu rücken und wieder Assistenzcoach zu sein. Mit Patrick Rahmen war das Gefühl gut. Deswegen habe ich das gemacht. Aber unter einem neuen Trainer mache ich das nicht.»

Vom Verein hat der Interimstrainer laut eigener Aussage immer noch kein Signal erhalten, ob es ab Sommer weiter geht. «Es gibt keine News. Der Klub weiss, dass ich jeden Tag alles gebe. Jetzt müssen die Verantwortlichen entscheiden», so Abascal, der für die kommende Saison noch einen Assistenztrainervertrag beim FCB hat. Doch wenn man seinen Worten glauben schenkt, wird er diesen nicht erfüllen.

Damit stehen die Zeichen mehr denn je auf Abschied. Der Interimstrainer wollte nach dem verlorenen Meisterkampf «die verbleibenden vier Saisonspiele gewinnen», um den Abstand zu Zürich zu verringern und auch, um Werbung in eigener Sache zu machen. Doch schon in Lausanne scheiterte sein Team an der vermeintlich leichtesten Aufgabe.

Keine Lösungen für die gleichen Probleme

Wie so oft in den vergangenen Wochen sind es die selben Probleme, die der Coach nach Spielschluss moniert. «Wir haben auf den letzten Metern die Präzision vermissen lassen», erklärt Abascal noch im Bauch des Stade de la Tuilière und benutzt dafür Worte, die er so ähnlich auch schon in Sion, St. Gallen und nach dem 0:2 gegen den FCZ gewählt hat, um die Basler Punktverluste zu erklären.

Irritierende Aussagen

Der 33-jährige Spanier ist nach eigener Aussage trotzdem zufrieden mit der Entwicklung seiner Spieler. Doch diese Aussage ist eher als öffentlicher Spielerschutz respektive persönliches Bewerbungsschreiben zu werten. Denn zufriedenstellend sind die Resultate des FC Basel unter Abascal nicht.

Im Gespräch äusserst offen und sympathisch: Guillermo Abascal Kenneth Nars

Da hilft es wenig, dass einstige Sorgenkinder wie Wouter Burger oder Sebastiano Esposito jetzt öfter und besser spielen als unter Patrick Rahmen und Abascals Ideen von der Mannschaft durchaus als interessant bewertet werden. Doch erfolgreicher ist der FCB trotzdem nicht und nur darum geht es letztendlich. «Wir haben uns vom Trainerwechsel mehr erhofft», sagt Vereinspräsident Reto Baumgartner am Montag im Regional-TV. Und nicht nur er wäre überrascht, wenn es mit Abascal in die neue Saison ginge. Denn die Fakten sprechen eindeutig gegen ihn.

Der Abstand auf die Spitze ist seit dem Trainerwechsel von zehn auf 18 Punkte angewachsen. Und durch das 0:0 in Lausanne ist Abascals Punkteschnitt als FCB-Trainer sogar unter die Marke seines Vorvorgängers Ciriaco Sforza gefallen.

Noch hat Abascal drei Spiele Zeit, diese Bilanz zu verbessern. Gegen GC, in Genf und gegen Lugano geht es für den Trainer aber wohl nicht mehr um seine Zukunft als Chef an der FCB-Seitenlinie. Hier wird zum Trainingsstart Mitte Juni dem Vernehmen nach ein anderer übernehmen.

Von der Nachfolgerwahl hängt sehr viel ab

Nachfolger werden bereits gehandelt. Alex Frei (Winterthur) gehört zum engsten Kandidatenkreis. Der oft gehandelte Peter Zeidler (St. Gallen) dagegen nicht. Beim FCB hofft man, dass der Breitenreiter-Effekt beim FC Zürich auch in Basel in ähnlicher Form eintritt. Und das Team vom neuen Mann an der Linie die Impulse erhält, die Abascal in der Rückrunde nicht geben konnte.

Der Neue soll im Idealfall deutsch sprechen und es täte dem Verein wohl auch gut, wenn er Mehrheitsaktionär und de facto Sportchef David Degen die Stirn bieten kann. Für Abascal geht es in den kommenden zwei Wochen dagegen nur darum, ein adäquates Abschiedsgeschenk zu bereiten.

Der Wunsch nach einen positiven Saisonabschluss

YB ist unterdessen nur noch einen Punkt hinter dem FCB. Zwar macht es für die Europacup-Qualifikation keinen Unterschied, ob der FCB Zweiter oder Dritter wird. Doch Abascal weiss: «Es wäre wichtig, wieder zu gewinnen. Platz 2 wäre für die Mentalität, die Stimmung im Team, die Fans und den ganzen Verein gut.» Und obendrauf gäbe es als Zweiter aus dem nationalen TV-Pool 162'000 Franken mehr wie als Dritter.

Auch Taulant Xhaka, der nach dem Lausanne-Spiel wie schon in Sion mit der Leistung seines Teams hart ins Gericht ging, verspricht: «Wir wollen in den letzten Spielen ein Zeichen setzen, damit wir positiv gestimmt in die neue Saison gehen können.»

Doch einfach wird das nicht. Neben dem fehlenden Selbstvertrauen, wird auch die Personalsituation beim FCB immer prekärer. Mit Liam Millar, Tomas Tavares, Michael Lang und Valentin Stocker stehen vier Stammspieler verletzt nicht mehr zur Verfügung, wobei bei letztern beiden leichte Hoffnung besteht, dass sie zumindest gegen Servette oder Lugano wieder dabei sein könnten.

Frei-Bier und Ehrung für den Rekordspieler

Hoffnung auf einen besseren Auftritt gegen GC gibt auch das Rahmenprogramm für Donnerstagabend. Zu Ehren des neuen Rekordspielers Fabian Frei haben sich Verein und Muttenzerkurve Überraschungen ausgedacht. Bereits um 20 Uhr beginnt die Ehrung. Dazu gibt es «Frei-Bier» und vor angeheiterter Heimkulisse braucht es – anders als vielleicht noch im halbleeren Lausanne-Stadion – keinerlei Extramotivation, zumal Rekordmeister GC noch um den Abstieg spielt und voll dagegenhalten wird.

«Ein Motivationsproblem haben meine Spieler nicht. Sie machen wie jeder Mensch Fehler. Aber die Einstellung ist sicherlich nicht der Grund für die schlechten Resultate», sagt Abascal. Eine Einschätzung, welche die enttäuschten FCB-Fans wohl eher nicht unterschreiben würden.

