Darian Males und sein schleichender Prozess beim FC Basel

FC Basel Darian Males und der schleichende Prozess Darian Males hat vor allem seit dem Trainerwechsel einen schwierigen Stand. In den letzten vier Partien der Meisterschaft dürfte er jedoch noch einmal zu viel Spielzeit kommen. Auch, weil die Konkurrenz verletzt fehlt. Céline Feller Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am liebsten sieht sich Darian Males auf der Zehn. Dort ist der Konkurrenzkampf aber gross. Urs Lindt / freshfocus

Am Ende des Gesprächs muss Darian Males lange nachdenken. «Was fehlt?», wiederholt er die Frage, blickt die Antwort suchend an die Decke. Die Antwort auf die Frage: Was fehlt ihm, um Stammspieler beim FC Basel zu werden? Etwas, was er kurz zuvor zu seinem langfristigen Ziel erklärt hat. Langfristig heisst: bis im Sommer 2023. Bis dann dauert seine zweite Leihe in Basel an.

Die erste lief für die Rückrunde der Saison 202/21. Danach war Males zu seinem Stammverein Inter Mailand zurückgekehrt. Nachdem die Verhandlungen für eine weitere Leihe als gescheitert galten, gab es plötzlich eine Wende. Males, Inter und der FCB hatten sich doch noch gefunden. Der Innerschweizer, der in dieser Woche 21 Jahre jung wurde, kehrte zurück zum FCB.

An seine Leistungen aber aus dem ersten Halbjahr konnte er aber nie mehr ganz anknüpfen. In Zahlen: Erste, halbjährige Leihe: 16 Super-League-Spiele, zwölfmal in der Startelf, je zwei Tore und Assists. Zweite, bald eine Saison laufende Leihe: 28 Mal im Super-League-Kader, 25 Einsätze, zehn Mal von Beginn an, zwei Tore, fünf Assists. Mit zunehmender Saison-Dauer aber verliert er an Einfluss und rückt immer weiter weg von der Stammelf.

Mit dem Trainerwechsel sinkt die Spielzeit

«Es ist schwierig zu sagen, was fehlt. Natürlich gibt es Dinge, die ich anschauen muss. Die Laufwege in die Box. Die Positionierung beim zweiten Ball. Die Antizipation. Das kann ich alles besser machen», sagt er. Und schiebt nach:

«Man muss aber auch einfach in einen Lauf kommen. Das passiert dann, wenn das erste Tor gelingt, dann das zweite, und so weiter... Nur mit Selbstvertrauen und Minuten kann sich ein junger Spieler weiterentwickeln und das Maximum heraus holen.»

Selbstvertrauen und Minuten. Während er Ersteres besitze – «Ich war immer schon stark im Kopf» – sind es eben die Minuten, die ihm kaum gewährt werden. Genauer gesagt: Seit dem Trainerwechsel. Unter Ex-Coach Patrick Rahmen war Males eine Konstante. Nicht immer in der Startelf, aber wenn fit mit zwei Ausnahmen immer eingesetzt. Males:

«Klar, wenn man meine Einsatzzeiten anschaut, hat es unter Patrick vielleicht besser gepasst. Aber ich zeige nicht mit dem Finger auf jemanden, sondern schaue nur auf mich.»

Er sei schliesslich kein Spieler, der immer zum Trainer rennen wolle und sich beschwere. Er sei respektvoll, anständig, einer, der die Entscheidungen des Trainers akzeptiert. «Wenn der Trainer je nach Gegner jemand anderen auf dieser Position sieht, dann ist das so. Wenn sie kommen, muss ich meine Chancen nutzen, viel anderes bleibt mir nicht übrig.»

Dass er diesen Umgang mit der für ihn nicht einfachen Situation auch seit dem Trainerwechsel hin zu Guillermo Abascal gefunden hat, liege auch daran, dass er in seiner Leihe bei Genua (Hinrunde 20/21) kein einziges Liga-Spiel hatte absolvieren können. Kaum transferiert, infizierte er sich mit Corona, war 30 Tage in Isolation. «Das war wie im Gefängnis, einfach mit einem Handy», fasst er die schwierigste Zeit seiner Karriere zusammen. Aber sie habe ihn noch stärker gemacht. «Jetzt weiss ich: So schnell haut mich nichts um.»

Auch nicht, dass er seit rund zwei Monaten nicht mehr in der Startelf stand, oft zuschauen musste. So wie vergangenen Sonntag, als sich Liam Millar und Valentin Stocker verletzt auswechseln lassen mussten und er eine Chance auf Minuten gehabt hätte.

Aber Males sass auf der Tribüne, nachdem er im Abschlusstraining einen Schlag auf den Fuss bekommen hatte. Es hätte ihm gut getan, bei einem solchen Spiel mitzuspielen, gibt er zu. Aber er möge nicht allzu sehr in die Vergangenheit schauen.

Gleich drei direkte Konkurrenten fallen aus

Males ist sich sicher, dass er sich in einem natürlichen Prozess eines jungen Spielers befindet. Es sei normal, in seinem Alter nicht jedes Spiel machen zu können, nicht immer den gleichen Einfluss zu haben. «Wenn ich sehe, wie viele Spieler auf der Welt diesen Prozess auch schon durchlaufen haben, dann ist das okay. Und ich bin mir sicher, dass es für die weitere Karriere eine wichtige Erfahrung ist und mich stärker macht.»

Der Prozess ist bei Males aber sicher schleichenderer, als er sich das vorgestellt und seine Anfangszeit in Basel prophezeit hatte. «Wenn ich Tag für Tag hart arbeite und an mich glaube, werde ich irgendwann belohnt. Nicht heute, nicht morgen, aber bald.»

Sehr gut möglich, dass Males eine dieser Chancen schon am Sonntag bekommt. Und noch drei weitere in den verbleibenden drei Partien der Saison. Denn mit Stocker und Millar fallen zwei Spieler verletzt aus, welche in direkter Konkurrenz zu ihm stehen und dank ihrer Form zuletzt dafür sorgten, dass Males’ Prozess etwas stagniert. Abascal über Males:

«Darian ist im Zentrum sehr gut, dort ist der Konkurrenzkampf aber sehr gross. Deshalb war es schwierig für ihn. Durch die Verletzungen von Stocker und Millar wird seine Chance aber kommen.»

Und Abascal fügt an: «Zu 100 Prozent wird er in den restlichen Spielen sein Können unter Beweis stellen dürfen.» Neben Stocker und Millar fehlt gegen Lausanne auch noch Dan Ndoye gesperrt.

Es wird die Chance schlechthin für Males, zu zeigen, dass er sich wieder näher an einen Stammplatz herangearbeitet hat. Für den Rest der Saison könnte er einen kriegen. Und je nach Leistung den Konkurrenzkampf für die kommende Spielzeit schon früh ankurbeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen