Die grosse Übersicht: Der FCB im Europacup

FC Basel Der FCB im Europacup: Silberne Tore, treulose Stürmer und eine weisse Weste Aller Anfang ist schwer, aber immer lösbar gewesen: Ein Streifzug durch die Erstrundenspiele des FCB im Europacup seit der Zeitenwende 2002. Christoph Kieslich 20.07.2022, 05.00 Uhr

bz

Am Donnerstag ist für den FC Basel Eröffnung der neuen Europacup-Kampagne. Und es ist so etwas wie ein kleines Jubiläum. Vor 20 Jahren begann das, was man die internationale Neuzeit des FCB nennen kann: Der Urknall gegen Celtic Glasgow, die erstmalige Teilnahme an der Champions League gefolgt von unzähligen sogenannten magischen Nächten in den europäischen Wettbewerben.

Wenn die Gruppenphase der Champions League nicht direkt erreicht wurde, was vier Mal der Fall war, musste jeweils die Mühsal der Qualifikation absolviert werden. Spiele, die jedoch durchaus ihren eigenen Zauber hatten. Wir haben die 20 jeweils ersten Partien zusammengetragen und zum einen oder anderen haben die ehemaligen Spieler Benjamin Huggel und Ivan Ergic Erinnerungen beigesteuert.

31. Juli 2002, Champions League, 2. Qualifikationsrunde:

Der Grottenkick und das Eigentor

31. Juli 2002: Julian Hernan Rossi erwehrt sich in Zilina den Gegenspielern Dusan Sninsky (links) und Radoslav Zabavnik. Das glückhafte 1:1 in der Slowakei ist der Startpunkt für eine anhaltende europäische Serie. Keystone

Damit Celtic Glasgow und alles was sich anschloss überhaupt möglich wurde, musste erst einmal der slowakische Überraschungsmeister aus dem Weg geräumt werden. Also auf nach Zilina zum «Millionenspiel irgendwo im Nirgendwo» (Basler Zeitung), FCB-Trainer Christian Gross forderte einen «mutigen Auftritt» und heraus kam «die Karikatur» eines solchen (nochmals BaZ). Ivan Ergic muss lachen: Ein «Grottenkick» sei das Hinspiel in Zilina gewesen und Basel gut bedient mit dem 1:1. Benjamin Huggel, damals mit Achillessehnenriss aus dem Rennen, weiss noch, wie er am Vorabend des 1. August mit Freunden am Rheinboard feierte und sie immerfort den Namen des bedauernswerten Eigentorschützen skandierten: Klago.

Zwei Kopfballtore von Christian Gimenez und ein Murat-Yakin-Freistoss entschieden das Rückspiel. Der Rest ist Geschichte – und der FCB seither ununterbrochen europäisch unterwegs, mal mit weniger Erfolg, oft aber fette Ausrufezeichen setzend.

MSK ZILINA – FC BASEL 1:1 (1:1)

Champions League, 2. Qualifikationsrunde.

Pod Dubnom (Zilina) – Zuschauer: 6258

Tore: 30. Barcik 1:0, 39. Klago 1:1 (Eigentor).

FCB: Zuberbühler; Barberis, Quennoz, Zwyssig, Duruz; Esposito, Ergic (75. Varela), Cantaluppi, Chipperfield; Rossi (64. Hakan Yakin), Tum.

24. September 2003, Uefa-Cup, 1. Runde:

Besuch vom Militär bei den Yakins

Nicht ganz wohl in der Haut: Hakan Yakin in Malatya. Keystone

In Malatya, Provinzhauptstadt in Ostanatolien und Zentrum der Produktion von getrockneten Aprikosen, kommen Murat und Hakan Yakin schon vor dem Anpfiff ins Schwitzen. Das türkische Militär interessiert sich dafür, ob die beiden Münchensteiner nicht doch noch ihren Wehrdienst in der Heimat ableisten möchten. Wollen sie nicht. Wertsachen und Papiere werden im Hotelzimmer gegenüber bei Marco Streller und Benjamin Huggel unter der Matratze deponiert. Die Yakins lassen sich dann nicht lumpen und erzielen die Tore zum 2:0-Auswärtssieg. Die Rückreise nach Basel verzögert sich, bis der Papierkram mit den Behörden erledigt ist.

Eigentlich Legendäres ereignete sich dann im Rückspiel. Zum einen war da der Stimmungsboykott, mit dem für die Abschaffung der Sitzplätze in der Muttenzerkurve protestiert wurde. Zum anderen lag der FCB plötzlich 0:2 hinten. Das «Silver Goal» des eingewechselten Strellers in der fünften Minute der ersten Verlängerungshälfte wendete eine Blamage ab, die zweiten 15 Minuten wurden gar nicht mehr gespielt und diese Regel alsbald wieder abgeschafft.

MALATYASPOR - FC BASEL 0:2 (0:1)

Uefa-Cup, 1. Runde

Inönü (Malatya) - Zuschauer: 10000

Tore: 15. Murat Yakin 0:1, 75. Hakan Yakin 0:2.

FCB: Zuberbühler; Philipp Degen, Murat Yakin, Zwyssig, Smiljanic; Cantaluppi; Huggel (84. Barberis), Delgado, Chipperfield; Rossi (69. Hakan Yakin); Tum (77. Streller).

11. August 2004, Champions League, 3. Quali-Runde:

Adriano, immer wieder Adriano

Beni Huggel i9n San Siro gegen Marco Materazzi. Imago

Bloss eine Runde ist damals zu überstehen, um wieder ins gelobte Land der Champions League einzuziehen, doch die Hürden sind hoch für den Schweizer Vertreter. Dem FC Internazionale bietet der FCB vor eigenem Publikum im Wortsinn die Stirn, und Huggel, der sein erstes internationales Tor erzielt, bekommt im Rückspiel den grossen Edgar Davids als Sonderbewachung zugeteilt. Huggel: «Ich habe mich geehrt gefühlt.» Dann trifft der Hinspiel-Torschütze Adriano, als noch keine Minute verstrichen war. Der Brasilianer, ein Berg von Mittelstürmer, doppelte nach zum 4:1 in San Siro.

FC BASEL - INTER MAILAND 1:1 (1:1)

Champions League, 3. Qualifikationsrunde

St. Jakob-Park - Zuschauer: 29500.

Tore: 19. Adriano 0:1. 25. Huggel 1:1.

FCB: Zuberbühler; Philipp Degen, Murat Yakin, Smiljanic, Kleber; Huggel, Cantaluppi, Chipperfield; Delgado (60. Petric); Gimenez (69. Carignano), Rossi.

10. August 2005, Champions League, 3. Quali-Runde:

Als Gimenez kurz vor Anpfiff vom Hof geht

Alexandre Quennoz, Torschütze David Degen, Kleber und Papa Malick Pa nach dem 1:0 gegen Werder Bremen. Keystone

David Degen, ja, genau dieser, sowie Julian Hernan Rossi legen im Hinspiel gegen Bremen eigentlich den Grundstein für den Coup, als Miroslav Klose, noch heute als WM-Rekordtorschütze geläufig, aus dem Nichts trifft. Jener David Degen lässt im Rückspiel im Weserstadion eine Grosschance liegen, dann geht der FCB 0:3 unter. Wenige Stunden vor dem Anpfiff ist klar, dass Christian Gimenez zu Olympique Marseille wechselt und in diesem kapitalen Spiel nicht mehr für den FCB aufläuft.

Im Uefa-Cup geht’s anschliessend schnittig weiter bis zur 1:4-Pleite im Viertelfinal von Middlesbrough.

FC BASEL - WERDER BREMEN 2:1 (1:0)

Champions League, 3. Qualifikationsrunde

St. Jakob-Park - Zuschauer: 28101.

Tore: 27. Degen 1:0. 52. Rossi 2:0. 73. Klose 2:1.

FCB: Zuberbühler; Zanni, Quennoz, Smiljanic, Kléber; Degen, Ba, Chipperfield (46. Rossi); Delgado (65. Ergic); Petric, Sterjovski (71. Baykal).

13. Juli 2006, Uefa Cup, 1. Qualifikationsrunde:

Kleine Weltreise für ein Null zu Null

Mladen Petric trifft gegen Kostanay vom Elfmeterpunkt. Keystone

Acht Wochen nach der «Schande von Basel» und neun Tage vor dem ersten von zwei Geisterspielen, die über den FCB verhängt worden sind, herrscht gedrückte Stimmung in Basel. Louis Crayton, der immerzu fröhliche Ersatzgoalie (hinter Franco Costanzo) steht im Tor, das Kräfteverhältnis auf dem Joggeli-Rasen lässt keine Zweifel am Weiterkommen zu, aber die 3918 Flugkilometer in die kasachische Steppe bleiben dem FCB nicht erspart. Durch den Jetlag in der asiatischen Zeitzone fallen Ivan Ergic während des Spiels fast die Augen zu. Das Resultat ist adäquat: 0:0. In der Gruppenphase wird der FCB sang-, klang- und sieglos Letzter.

FC BASEL - Tobol Kostanay 3:1 (1:0)

Uefa Cup, 1. Qualifikationsrunde.

St. Jakob-Park (Basel) - Zuschauer: 11643.

Tore: 20. Petric 1:0, 50. Zhumaskaliyev 1:1, 67. Petric (Penalty) 2:1, 69. Eduardo 3:1.

FCB: Crayton; Berner, Kuzmanovic, Nakata, Zanni; Burgmeier (68. Chipperfield), Rakitic, Grippo (60. Sterjovski), Ergic; Petric; Eduardo (84. Kavelashvili).

16. August 2007, Uefa Cup, 2. Qualifikationsrunde:

Kühbauer droht und Degen kehrt zurück

Scott Chipperfield gegen Mattersburg-Captain Didi Kühbauer (links). Keystone

Riesenaufregung nach dem Spiel, zumindest auf dem Boulevard. Mattersburg-Captain Didi Kühbauer droht Ivan Ergic nach einem von den Österreichern überhart geführten Hinspiel (inklusive Platzverweis) auf üble Art («Wir werden besorgt sein, dass du nicht mehr spielen kannst») und der FCB-Captain macht das öffentlich. Vor dem Rückspiel, am Tag vor Transferschluss, wird bekannt, dass David Degen zurückkehrt, leihweise. Kommt einem bekannt vor. Im beschaulichen Burgenland pariert Franco Costanzo einen Penalty, Basel gewinnt 4:0, zieht über die Gruppe in die Sechzehntelfinals ein, wo gegen Sporting kein Kraut gewachsen ist (0:2, 0:3).

FC BASEL - SV MATTERSBURG 2:1 (1:1)

Uefa Cup, 2. Qualifikationsrunde

St. Jakob-Park - Zuschauer: 9203.

Tore: 20. Nakata (Eigentor) 0:1. 24. Ergic 1:1. 54. Caicedo 2:1.

FCB: Costanzo; Zanni, Majstorovic, Marque, Nakata; Huggel; Carlitos (85. Frei), Ergic, Chipperfield, Caicedo; Eduardo (69. Derdiyok).

30. Juli 2008, Champions League, 2. Qualifikationsrunde:

Huggel, Ergic und ein paar Lehrstunden

Matchwinner gegen Göteborg: Ivan Ergic. Keystone

Eine Runde, der die beiden Zeitzeugen für diesen Beitrag den Stempel aufdrücken: Huggel trifft in beiden Begegnungen per Kopf und Ergic ist der Matchwinner im Rückspiel, trifft doppelt in der Schlussphase, als die Schweden schon wie der Sieger aussehen. Anschliessend wird gegen Guimarães in extremis das ersehnte Ziel Champions League erreicht, wo es Lehrstunden gegen Barcelona, Shakhtar und Sporting gibt – 2:16 Tore, letzter Platz.

IFK GÖTEBORG - FC BASEL 1:1 (1:1)

Champions League, 2. Qualifikationsrunde

Ullevi (Göteborg) - Zuschauer: 10914.

Tore: 26. Huggel 0:1. 32. Olsson 1:1.

FCB: Costanzo; Zanni, Abraham, Marque, Safari; Huggel; Carlitos, Ergic, Gjasula, Perovic (59. Stocker); Derdiyok.

16. Juli 2009, Europa League, 2. Qualifikationsrunde:

Gratiseintritt und alle reden nur über Alex Frei

Franco Costanzo pariert im Rückspiel in Andorra la Vella einen Penalty. Keystone

Der FCB hat eine Wachablösung hinter sich (für Meistertrainer Christian Gross kommt Sonnenschein Thorsten Fink) und die erste Runde für die neu geschaffene Europa League ist quasi ein Freilos: Feierabendkicker aus Europas höchstgelegener Hauptstadt Andorra La Vella, die im Uefa-Ranking jenseits der 200er-Marke rangieren (Basel: Platz 37). Der Anziehungskraft hilft der FCB mit Gratiseintritt nach und 25000 kommen. Der Niveau-Unterschied auf dem Platz: massiv. Ergebnis: 3:0.

Was Fussball-Basel an diesem Abend jedoch elektrisiert: Alex Frei steht kurz vor einem Wechsel von Dortmund zurück in seine Heimatstadt. Der FCB wird um die sechs Millionen Franken Ablöse aufwerfen und damit so viel wie nie zuvor. International scheidet man in der Gruppenphase (hinter der Roma und Fulham) zwar aus, holt aber das Double und Basel liegt seinen Fussballhelden zu Füssen.

Der Link zur SRF-Sendung mit Gigi Oeri, Thorsten Fink und Bernhard Heusler zum Frei-Transfer

FC BASEL - FC SANTA COLOMA 3:0 (1:0)

Europa League, 2. Qualifikationsrunde.

St. Jakob-Park - Zuschauer: 25038

Tore: 23. Sahin 1:0. 48. Streller 2:0. 59. Almerares 3:0.

FCB: Costanzo; Inkoom, Ferati, Cagdas, Safari (69. Shaqiri); Sahin, Huggel (80. Gelabert), Da Silva, Stocker; Almerares, Streller (72. Mustafi)

14. Juli 2010, Champions League, 3. Qualifikationsrunde:

In Transnistrien das Überleben gesichert

Die FCB-Spieler beim Abschlusstraining in Budapest. Keystone

In Budapest, wohin Debreceni für diese Partie ausweichen muss, beginnt die Karriere des Granit Xhaka: Debüt in der 88., erstes Tor in der 92.Minute. Wirklich existenziell wird es im anschliessenden Playoff gegen Tiraspol: In Transnistrien sichern die Tore von Alex Frei (2) und Marco Streller den Zugang zum Honigtopf. Im Nachgang der Geschichte räumt FCB-Ehrenpräsident Bernhard Heusler ein, dass damals die Champions-League-Millionen nach dem Rückzug von Gigi Oeri überlebenswichtig gewesen seien.

DEBRECENI VSC - FC BASEL 0:2 (0:1)

Champions League, 3. Qualifikationsrunde

Szusza Ferenc Stadion (Budapest) - Z: 5’000.

Tore: 34. Stocker (Zoua) 0:1. 92. Granit Xhaka 0:2.

FCB: Costanzo; Inkoom, Abraham, Cagdas, Safari; Shaqiri (62. Tembo), Cabral, Huggel, Stocker (88. Granit Xhaka); Zoua (75. Almerares), Frei.

14. September 2011, Champions League, 1. Spieltag:

Der Trainer geht von der Fahne

Und dann war er plötzlich weg: Thorsten Fink verlässt den FCB inmitten einer Champions-League-Kampagne Richtung Hamburg. Keystone

Was mit dem Heimsieg gegen die Rumänen aus Galati und dem 3:3 in Old Trafford so vortrefflich beginnt, führt zu einem aufwühlenden Moment: Meistertrainer Thorsten Fink springt mitten in der Kampagne zum HSV ab, Assistent Heiko Vogel reitet die Welle aber weiter. Geschichtsträchtig ist das 1:0 daheim gegen die Bayern im Achtelfinal, ebenso die monumentale 0:7-Klatsche im Rückspiel.

FC BASEL - FC OTELUL GALATI 2:1 (1:0)

Champions League, Gruppenphase, 1. Spieltag

St. Jakob-Park - Zuschauer: 30126.

Tore: 39. Fabian Frei (Streller) 1:0, 58. Pena 1:1, 84. Alex Frei (Foulpenalty) 2:1.

FCB: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Dragovic, Park; Huggel, Cabral; Fabian Frei (94. Pak), Granit Xhaka (78. Zoua); Streller, Alex Frei (91. Kovac).

17. Juli 2012, Champions League, 2. Qualifikationsrunde:

Die historische Kampagne bis zum Halbfinal

Youtube

Der weite Weg der längsten Europacup-Kampagne (14 Spiele) beginnt in der estnischen Hauptstadt mit einer schnörkellos in die Tiefe gespielte Vorlage von David Degen. Aus abseitsverdächtiger Startposition vollendet der Knipser Alex Frei. Merke: Es funktioniert zwischen den beiden.

Weil gegen Cluj die Königsklasse verpasst wird und Heiko Vogel sich vergaloppiert, erbt Murat Yakin den Trainerposten und führt den FCB in der Europa League durch alle Fährnisse erstmals in seiner Geschichte in ein internationales Halbfinale gegen den Chelsea FC (1:2, 1:3).

FC FLORA TALLINN - FC BASEL 0:2 (0:0)

Champions League, - 2. Qualifikationsrunde.

A. Le Coq Arena (Tallinn) - Zuschauer: 3200.

Tore: 64. Alex Frei (David Degen) 0:1. 85. Alex Frei (Foulpenalty) 0:2.

FCB: Sommer; Philipp Degen, Sauro, Dragovic, Park; David Degen (73. Vuleta), Yapi, Diaz, Zoua (61. Stocker); Alex Frei (87. Andrist), Streller.

30. Juli 2013, Champions League, 3. Qualifikationsrunde:

Jetzt wird’s auch noch politisch

Ein bisschen Luft rausnehmen air dem Rückspiel: FCB-Präsident Bernhard Heusler, Trainer Murat Yakin und Captain Marco Streller. Keystone

Murat Yakins Mutter Emine sitzt in Tel Aviv in der ersten Reihe, während sich die Klubleitung diplomatisch durch das hochgekochte Thema Mohamed Salah-Ägypten-Israel dribbelt. Nach dem knappen Hinspielsieg wird’s nach einer Basler 3:0-Führung nach 32 Minuten noch mal eng (3:3). Wieder spielt Basel Champions League und kommt als Gruppendritter in der Europa League wieder unter die besten Acht (Aus gegen Valencia 3:0, 0:5 n.V.).

FC BASEL - MACCABI TEL AVIV 1:0 (1:0)

Champions League, 3. Qualifikationsrunde

St. Jakob-Park - Zuschauer: 12353.

Tor: 39. Stocker (Diaz) 1:0.

FCB: Sommer; Philipp Degen, Schär, Ajeti, Safari; Elneny (77. Bobadilla); Salah (88. Andrist), Diaz (62. Xhaka), Frei, Stocker; Streller.

16. September 2014, Champions League, 1. Spieltag:

Prügel in Madrid, Highlight in Liverpool

Marek Suchy und Walter Samuel stemmen sich im Bernabeu gegen Karim Benzema und Cristiano Ronaldo. Imago

Zum zweiten Mal nach 2011 ist der FCB dank seiner selbstgesammelten Uefa-Koeffizientpunkte direkt in der Gruppenphase dabei, bekommt gleich mal eine Abreibung von Real Madrid, wird aber dank eines denkwürdigen 1:1 in Liverpool Zweiter und prallt dann in den Achtelfinals am FC Porto ab (1:1, 0:4).

REAL MADRID - FC BASEL 5:1 (4:1)

Champions League, Gruppenphase, 1. Spieltag

Santiago Bernabéu (Madrid) - Z: 65364.

Tore: 14. Suchy (Eigentor) 1:0. 30. Bale (Modric) 2:0. 31. Ronaldo (Bale) 3:0. 37. James Rodriguez (Benzema) 4:0. 38. Gonzalez (Zuffi) 4:1. 79. Benzema (Ronaldo) 5:1.

FCB: Vaclik; Schär, Samuel (64. Kakitani), Suchy; Xhaka, Elneny, Frei (83. Delgado), Safari; Gonzalez, Zuffi; Streller (73. Embolo).

29. Juli 2015, Champions League, 3. Qualifikationsrunde:

Viermal Posen und der erste Gruppensieg

Auswärtssieg: FCB-Fans in Posen. Freshfocus

Erst Posen in der Champions-League-Ausscheidung, anschliessend sind die Polen auch Gegner in der Europa League (vier Spiele, vier Basler Siege). Unter Trainer Urs Fischer gewinnt der FCB erstmals eine Gruppe, um im Achtelfinal klar an Sevilla zu scheitern. Aus dem «Finale dahoam» wird nichts, Unay Emerys Team dagegen gewinnt im Joggeli gegen Liverpool die Trophäe zum dritten Mal in Folge.

LECH POSEN - FC BASEL 1:3 (1:1)

Champions League, 3. Qualifikationsrunde.

Inea Stadion (Posen) - Zuschauer: 28000.

Tore: 34. Lang (Zuffi) 0:1. 36. Thomalla (Douglas) 1:1. 77. Janko (Suchy) 1:2. 92. Callà (Xhaka) 1:3.

FCB: Vaclik; Lang, Hoegh, Suchy, Safari; Kuzmanovic (86. Elneny), Xhaka; Bjarnason, Zuffi, Gashi (75. Callà); Embolo (61. Janko).

13. September 2016, Champions League, 1. Spieltag:

Und nach sechs Spielen ist Schluss

Birkir Bjarnason im Heimspiel gegen Ludogorets. Freshfocus

Es ist Champions League und Urs Fischer muss den Kopf dafür herhalten, dass er in einer Gruppe mit Arsenal und PSG auch noch hinter Rasgrad abrutscht. Nach nur sechs internationalen Spielen ist Schluss – so früh wie seit 2003 nicht mehr.

FC BASEL - LUDOGORETS RASGRAD 1:1 (0:1)

Champions League, Gruppenphase, 1. Spieltag

St. Jakob-Park - Zuschauer: 30’852

Tore: 45. Cafu 0:1. 79. Steffen (Lang) 1:1.

FCB: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta, Traoré; Xhaka, Zuffi (70. Fransson); Bjarnason, Delgado (82. Callà), Steffen; Janko (40. Doumbia).

12. September 2017, Champions League, 1. Spieltag:

Ein letzter Höhenflug

Das legendäre Tor von Dimitri Oberlin gegen Benfica. Youtube

Bernhard Burgener erhält von der Vorgänger-Klubführung nebst gefüllter Sparbüchse auch noch eine Runde in der Bel Etage obendrauf. Basel schlägt Benfica gleich 5:0 (Oberlin!) und auch Manchester United; Burgener sieht mit den 12 Punkten und Platz 2 die Erfolgsgeschichte des FCB fortgeschrieben, ist davon jedoch offensichtlich geblendet. Der Abschwung ist längst im Gange.

MANCHESTER UNITED - FC BASEL 3:0 (1:0)

Champions League, Gruppenphase, 1. Spieltag

Old Trafford (Manchester) - Zuschauer: 73854

Tore: 35. Fellaini (Young) 1:0. 53. Lukaku (Blind) 2:0. 84. Rashford (Fellaini) 3:0.

FCB: Vaclik; Lang, Akanji, Suchy, Balanta, Riveros (77. Oberlin); Steffen, Xhaka, Zuffi, Elyounoussi, Van Wolfswinkel (66. Bua).

24. Juli 2018, Champions League, 2. Qualifikationsrunde:

Drei Trainer innert eines Monats

Interimstrainer für zwei Spiele: Alex Frei. Freshfocus

Was für ein Sommer! Erst schasst der FCB nach der Rückkehr aus Griechenland Trainer Raphael Wicky, der mit einer Jungmännertruppe zwei Pflichtspielen verloren hat. U18-Coach Alex Frei übernimmt ad interim, kann das Ausscheiden gegen PAOK aber nicht abwenden. Mit Marcel Koller als drittem Trainer innert eines Monats gehen auch die Playoffs zur Europa League gegen Limassol in die Hose und der FCB ist erstmals seit Erfindung der Gruppenphase 2004 nicht in selbiger dabei.

PAOK Saloniki - FC BASEL 2:1 (1:0)

Champions League, 2. Qualifikationsrunde

Toumba Stadion (Thessaloniki) - Z: 28000

Tore: 32. Cañas 1:0. 80. Prijovic 2:0. 82. Ajeti 2:1.

FCB: Omlin; Suchy, Frei, Balanta; Petretta (44. Kaiser), Serey Die, Zuffi, Riveros; Oberlin (62. Kalulu), Ajeti (94. Bua), Stocker.

23. Juli 2019, Champions League, 2. Qualifikationsrunde:

Dem Virus zum Trotz bis in die Viertelfinals

Basel bejubelt das Weiterkommen gegen Eindhoven - in der Mitte Trainer Marcel Koller. Imago

Der FCB kommt gegen Eindhoven zum vierten Mal seit 2002 dank der Auswärtstor-Regel selig eine Runde weiter, scheitert krachend am LASK aus Österreich, beendet die Europa League als Gruppenerster und zieht in das coronabedingt angesetzte Finalturnier in Deutschland ein, wo gegen Shakhtar Donezk im Viertelfinal Schluss ist (1:4).

PSV EINDHOVEN - FC BASEL 3:2 (1:1)

Champions League, 2. Qualifikationsrunde

Philips Stadion (Eindhoven) - Zuschauer: 32000

Tore: 14. Bruma (Malen) 1:0. 45. Ajeti (Zuffi) 1:1. 79. Alderete (Zuffi) 1:2. 89. Lammers (Bergwijn) 2:2. 92. Malen (Gutierrez) 3:2.

FCB: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Xhaka; Frei, Balanta (90. Pululu); Van Wolfswinkel, Zuffi, Stocker (66. Okafor); Ajeti (89. Ademi).

17. September 2020, Europa League, 2. Quali-Runde:

Das frühe Aus wirkt lange nach

Fussball in Zeiten von Corona: Der FCB auf dem Weg nach Osijek. Freshfocus

Corona hat den Fussball im Griff. Die Qualifikation zur Europa League wird jeweils in nur einem Spiel und unter Ausschluss von Zuschauern entschieden. Den FCB-Fans bleibt so jedenfalls etwas erspart: Für die von Ciriaco Sforza angeleitete Mannschaft ist der Spuk in der dritten Runde mit einer 1:3-Heimniederlage gegen CSKA Sofia so schnell und früh vorbei wie seit den 80er Jahren nicht mehr für den FCB. Die Schockwellen wirken noch lange nach. Burgener hält Sforza so lange trotzig die Stange, bis der FCB in Abstiegsnöte gerät.

NK OSIJEK - FC BASEL 1:2 (0:2)

Europa League, 2. Qualifikationsrunde

Stadion Gradski vrt (Osijek) - Zuschauer: 0

Tore: 19. Cabral (Stocker) 0:1. 45. Stocker (Pululu) 0:2. 85. Majstorovic 1:2.

FCB: Nikolic; Widmer, Cömert, Alderete, Padula; Stocker, Campo (85. Van der Werff), Frei, Pululu; Van Wolfswinkel (70. Von Moos), Cabral (63. Ademi).

22. Juli 2021, Conference League, 2. Qualifikationsrunde:

In Runde 1 gibt sich der FCB keine Blösse

Zweifacher Torschütze gegen Partizani: Valentin Stocker. Imago

Es bleibt auch im neu geschaffenen Wettbewerb namens Conference League dabei: Zum Auftakt im Europacup gibt sich der FCB seit 20 Jahren gegen die kleinen Gegner keine Blösse. Nach dem 3:0 in Basel ist für Tirana im Rückspiel nur noch das Gastspiel von Taulant Xhaka ein grosses Ding, und ein paar mitgereiste FCB-Fans finden trotz Corona-Beschränkungen Einlass ins Stadion und werden dann doch hinauskomplimentiert.

Die Gruppe (mit Qarabag, Omonia und Almaty) gewinnt der FCB mit der bislang höchsten Punktzahl (14) und Torrekord (14); im Achtelfinal ist gegen Marseille Endstation.

FC BASEL - FK PARTIZANI 3:0 (1:0)

Conference League, 2. Qualifikationsrunde

St. Jakob-Park - Z: 6095

Tore: 43. Stocker (Males) 1:0. 52. Cabral (Frei) 2:0. 80. Stocker (Cabral) 3:0.

FCB: Lindner; Lopez (73. Lang), Pelmard, Frei, Petretta; Kasami, Xhaka (65. Zhegrova); Stocker (82. Pululu), Palacios (66. Quintilla), Males (73. Esposito); Cabral.

Quelle für die Spiel-Telegramme: joggeli.ch

