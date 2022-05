Die neue Gusti Nussbaumer beim FC Basel heisst Melanie Huber

FC Basel Die neue Gusti Nussbaumer heisst Melanie Huber Aus der Spielerin und Captain der FCB-Frauen wird künftig die Teammanagerin bei den Profis. Das ist in der Frauenabteilung aber nur eine von mehreren personellen Wechseln und Weichenstellungen für die Zukunft der Frauenfussball-Bewegung. Christoph Kieslich 07.05.2022, 05.00 Uhr

Beendet ihre Karriere als Spielerin und taucht künftig in die Welt der Profis beim FC Basel ein: Melanie Huber, ab Juli die neue Teammanagerin und Nachfolgerin von Gusti Nussbaumer. FC Basel 1893

Es steht ­einiges an Veränderung an in der Frauenfussballabteilung des FC Basel. Nach dem Rücktritt von Danique Stein als Trainerin zum Saisonende war die ­Meldung über Melanie Hubers Karriereende ähnlich über­raschend. Oder besser gesagt die Anschlusslösung: Die 28-Jährige wird von Juli an als Nachfolgerin des FCB-Urgesteins Gusti Nussbaumer als Teammanagerin der Profis eingearbeitet.

Die aus Kaisten stammende Huber verteidigt seit 2014 für die FCB-Frauen, trägt seit 2020 die Captainbinde, hat kürzlich mit 130 Einsätzen Danique Stein als Rekordspielerin abgelöst und steht mit ihrem Team von diesem Sonntag an in den Meisterschafts-Playoffs der Women's Super League. «Als Bindeglied zwischen erster Mannschaft, Staff, Vereinsführung und Organisation übernimmt Melanie Huber eine wichtige Funktion und wird neue Sichtweisen und frischen Wind einbringen», sagt Verwaltungsrat David Degen über den Wechsel Hubers in die Welt der männlichen Profis.

Das Ziel: 800'000 Franken effizienter einsetzen

In Sachen Professionalisierung und Vermarktung der Frauenfussball-Bewegung sieht Vereinspräsident Reto Baumgartner Potenzial: «Das haben wir noch lange nicht ausgeschöpft.» Aber auch in der Effizienz, wie die ­zuletzt rund 800'000 Franken jährlich für die Frauen-Teams eingesetzt werden. Baumgartner sagt: «Unsere Aufgabe ist es auch, mehr für den Frauenfussball in der Region zu tun und gemeinsam mit dem Fussballverband Nordwestschweiz.»

Neue Leitung bei den FCB-Frauen: Falvia Näf (links) kümmert sich um das Administrative, Elisabeth Mayr um das Sportliche. FC Basel 1893

In Nachwuchschef Remo Gaugler, der auch das Dossier Frauenfussball betreut, sieht Baumgartner den richtigen Mann auf dem Campus am Werk, «dem das wichtig ist und der sich einbringt.»

Gaugler hat die Abteilung deshalb neu aufgestellt. Simon Lombris übergibt die Leitung an Elisabeth Mayr. Die 26-jährige gebürtige Münchnerin war österreichische Nationalspielerin und bis vor einem Jahr selbst noch beim FCB aktiv. Neben ihrer Tätigkeit als Co-Trainerin von Danique Stein ist sie seit 1. März Sportchefin und Technische Leiterin, wofür die Stellenprozente von 40 auf 80 angehoben wurden.

Ausserdem kommt neu Flavia Näf als administrative Leiterin mit einem frisch geschaffenen 80-Prozent-Deputat dazu. Die 30-Jährige spielt derzeit noch mit dem FC Aarau Frauen in den Playoffs, hat beim SV Muttenz, dem FCB, beim FFC Therwil und den Old Boys eine lange Karriere absolviert und bringt beste Kenntnisse vom Frauenfussball in der Region mit.

Laut Baumgartner ist das nächste Ziel, den Frauenfussball in die FC Basel 1893 AG einzugliedern. Unter den Lizenzierungsvorgaben des Schweizerischen Fussballverbandes SFV und vom Budget her muss und soll das mittelfristig passieren, so Baumgartner: «Der Führung beim FC Basel und David Degen ist es ein grosses Anliegen, das voranzutreiben.»

Der Nebeneffekt für den Vereinspräsidenten Baumgartner wäre, dass damit die Rechnung seines Vereins plus/minus eben wäre. 2021 betrug das Defizit, dass von der FC Basel 1893 AG getragen wird, ungefähr diesen Betrag.

In früheren Jahren gab der FCB auch schon noch mehr für den Frauenfussball aus, ein Cupsieg (2014) schaute dabei heraus, der angestrebte Meistertitel jedoch wurde stets verfehlt. Mit den inzwischen etablierten europäischen Wettbewerben meint Baumgartner: «Ohne Spezialist im Frauenfussball zu sein, behaupte ich, dass es möglich sein müsste, mit unserem Budget auch international zu spielen. Das muss das Ziel sein.»