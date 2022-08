Die Noten zum 0:0 des FC Basel gegen die Young Boys

FC Basel Die spanische Abwehr hält dicht, Andi Diouf ist auch ein Gewinn, nur vorne hapert es beim FCB Erstmals läuft der FC Basel mit einer Startelf auf, die ausschliesslich mit Akteuren besetzt ist, die in der Ära Degen verpflichtet wurden – und diese schlagen sich gegen die Young Boys achtbar. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 07.08.2022, 21.17 Uhr

Der Refelx des Tages: Marwin Hitz lenkt den Ball von Meschack Elia an den Pfosten. Keystone

Marwin Hitz: Note 5

Bringt seine Grösse bei einigen Faustabwehren zur Geltung, pariert gegen Elia und Rieder hervorragend und tut seine beste Tat, als er Elias’ Ball reflexartig an den Pfosten lenkt (56. Minute).

Sergio López: Note 5

Erstmals in der Liga in der Startelf aufgeboten, hat er viele Ballkontakte (59), eine gute Passquote und kann von sich behaupten, mit der Rettungstat gegen Itten auf der Linie (71.) mit für das 0:0 verantwortlich zu sein.

Arnau Comas: Note 5

Bildet mit López die rechte spanische Abwehrseite, bringt es nach Millar auf die höchste Passquote (81 Prozent) und ist aufmerksam gegen die Berner Angriffswucht.

Mit vereinten spanischen Kräften: Arnau Comas (Nummer 4) und Sergio López stoppen Cedric Itten. Freshfocus

Kasim Adams Nuhu: Note 5

Wirklich erstaunlich, wie schnell er sich adaptiert und die Ausstrahlung des Abwehrpatrons hat. Kann jedoch auch nicht verhindern, dass sein Ex-Klub zu guten Chancen kommt.

Andy Pelmard: Note 4,5

Nach seiner Suspension aus disziplinarischen Gründen zurück im Team. Die Statistiker halten für ihn die meisten Ballkontakte fest, aber gerade in der ersten Halbzeit kommt YB über seine Seite zu oft auf die Grundlinie.

Andy Diouf: Note 5

Hat von den Zahlen her nicht den grössten Einfluss aufs Spiel, aber was er macht, hat Hand und Fuss. Voller Dynamik und Tatendrang, tolle Balleroberungen, mutige Abschlüsse. Vergibt in der 66. mit die grösste Chance.

Die Chance, um der Mann des Spiels zu werden: Andi Diouf trifft statt ins Tor YB-Goalie David von Ballmoos ins Gesicht. Freshfocus

Wouter Burger: Note 4,5

Der Captain steht Diouf nicht viel nach, macht den Grätschen-Burger und bringt damit das Publikum hinter die Mannschaft. Holt sich als weiteres Signal auch die erste Gelbe des Spiels.

Dan Ndoye: Note 4,5

Hat Phasen, in denen er nicht zu sehen ist, um dann aus der Versenkung heraus für Panik vor dem Berner Tor zu sorgen.

Zeki Amdouni: Note 4,5

Hat etliche gute Szenen, bringt mit seinem Körper Masse ins Basler Angriffsspiel. Legt in der Nachspielzeit die Riesenmöglichkeit für Ltaief auf.

Liam Millar: Note 4

Irgendetwas an ihm wirkt immer noch so, als ob er auf der Suche nach seiner besten Form ist. Die Zahlen aber sagen: 88 Prozent seiner Pässe kommen an; sein Lattenknaller in der 58. Minute ist der Moment, der sein Team zurück ins Spiel bringt.

Neu im Joggeli: Nationalspieler Andi Zeqiri in Rotblau. Keystone

Andi Zeqiri: Note 3,5

Fünf Tage nach seiner Verpflichtung beim Startelf-Debüt noch ohne Bindung. Zwei Möglichkeiten kurz vor der Pause, danach eine Schauspiel- und eine Reklamier-Einlage, dazu ein Berner Arm im Gesicht – das war es.

Zu kurz im Einsatz für eine Note:

Adam Szalai (75. für Zeqiri), Sayfallah Ltaief (85. für Millar).

Quelle zu den statistischen Zahlen: sofascore.com

