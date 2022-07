FC Basel Erkenntnisse aus Trainings und Testspielen: So spielt der FC Basel unter Alex Frei Die Trainingseindrücke und die letzten Testspiele des FC Basel zeigen, welche Spieler unter dem neuen Trainer Alex Frei aktuell Vorteile haben, wer wo eingeplant ist und welche Systeme bevorzugt gespielt werden. Jakob Weber Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Alex Frei wird immer wieder rotieren, doch seine beste Elf sieht aktuell so aus. stb

Die 1:5-Klatsche gegen den Hamburger SV ist die einzige Testspielniederlage des FC Basel unter dem neuen Trainer Alex Frei. Am Samstag beginnt für seine Mannschaft ausgerechnet bei Ex-Klub Winterthur die neue Saison. In den letzten vier Wochen hat Frei sein Team mit vielen Doppelschichten fit gemacht. Erst wurde die Defensivarbeit trainiert und mittlerweile liegt der Fokus auf der Offensive.

Mit Anton Kade, Sayfallah Ltaief, Arnau Comas, Adriano Onyegbule, Jean-Kévin Augustin, Zeki Amdouni, Hugo Vogel und dem neuen Torhütertrio um die Nummer 1 Marwin Hitz haben Präsident David Degen und Kaderplaner Philipp Kaufmann frühzeitig offene Personalbaustellen geschlossen. Das Kader steht bis auf einen Innenverteidiger, der immer noch gesucht wird. Der FCB wird im 4-2-3-1 oder im 4-3-3-System spielen.

Frei hat seinem Team bereits mitgeteilt, dass es keine A- und B-Elf geben wird. Solange keiner beleidigt ist, weil er mal nicht spielt oder gar auf die Tribüne muss, wird immer wieder rotiert werden. In den vielen englischen Wochen bis zur Winter-WM im November braucht es mehr als 14 Spieler. Doch die Startelf für das Auswärtsspiel in Winterthur hat Frei nach eigener Aussage trotzdem bereits im Kopf. So könnte sie unabhängig von der HSV-Klatsche aussehen.

Der Torhüter

Marwin Hitz ist trotz drei haarsträubenden Fehlpässen in den Testspielen gegen Botosani und Hamburg die klare neue Nummer 1. Als Nummer 2 ist Mirko Salvi eingeplant. Der 28-jährige FCB-Rückkehrer kann auf die Erfahrung von 54 Super-League-Spielen für Lugano und Luzern zählen. Als Nummer 3 ergänzt Nils de Mols das Trio. Der 21-Jährige kommt aus Wil zurück zu seinem Jugendklub und wird auch bei der U21 in der Promotion League im Tor stehen.

Marwin Hitz zeigte in den Testspielen Schwächen mit dem Fuss. Trotzdem ist er die klare Nummer 1. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Abwehr

Andy Pelmard ist gesetzt. Der Franzose hinterlässt sowohl im Training als auch in den Testspielen einen sehr souveränen Eindruck. Auf den anderen drei Positionen ist die Sache weniger klar. Auf rechts werden sich wie schon in der vergangenen Saison Michael Lang und Sergio Lopez die Minuten teilen. Aktuell scheint Routinier Lang hier die Nase vorn zu haben. Neben Pelmard dürfte gegen Winterthur Nasser Djiga spielen, weil Barça-Neuzugang Arnau Comas noch nicht ganz fit ist und Fabian Frei nur im äussersten Notfall hinten aushelfen soll.

Geht seine Entwicklung so weiter, könnte Andy Pelmard der nächste Millionentransfer des FC Basel werden. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Testspieler Jonas Adjetey wird zwar aufgrund guter Eindrücke verpflichtet. Doch der Ghanaer soll direkt in die Challenge League verliehen werden. Auf links dürfte Noah Katterbach zumindest zu Saisonstart den Vorzug vor dem erst vor zehn Tagen verpflichteten Hugo Vogel haben. Andrea Padula muss nach mehr als einem Jahr verletzungsbedingter Spielpause hinten anstehen.

Das Zentrum

Auf der Zehn plant Alex Frei mit Namensvetter Fabian. Der Rekordspieler und neuer Captain soll im letzten Drittel helfen, öfter die richtigen Entscheidungen zu treffen als vergangene Saison. Als Alternative sind Da­rian Males oder auch Zeki Amdouni, der mit seiner Ballsicherheit auch gerne hängende Spitze spielt, eine Option. Das 16-jährige Offensivtalent Adriano Onyegbule sieht Frei ebenfalls auf der Zehn. Er dürfte aber zunächst vor allem in der U21 zu Spielminuten kommen.

Basels neuer Captain Fabian Frei trägt zwar die Zwanzig aber spielt neu auf der Zehn. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Im defensiven Mittelfeld setzt Alex Frei auf das Duo Taulant Xhaka und Wouter Burger. Matias Palacios und Liam Chipperfield könnten beide Eins zu Eins ersetzen. Und wenn es das sich im Aufbau befindende Knie von Emmanuel Essiam zulässt, könnte auch er auf dieser Position eine Alternative werden. Yannick Marchand dürfte noch abgegeben werden.

Die Flügel

In der Offensive dürfte besonders viel rotiert werden. Liam Millar und Dan Ndoye heisst die Flügelzange Nummer 1. Sayfallah Ltaief, den Frei aus Winterthur mitbrachte, ist auf beiden Seiten die erste Alternative. Tician Tushi machte die Vorbereitung im Gegensatz zu Joelson Fernandes und Anton Kade komplett mit, verletzte sich aber im letzten Testspiel gegen Xamax. Der Hertha-Neuzugang hat nach seinem Aussenbandriss noch nie mit der Mannschaft trainiert.

Liam Millar kann wieder ohne Gips am Arm spielen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Der Sturm

Zeki Amdouni oder Adam Szalai heisst die Frage an vorderster Front. Die Tendenz zeigt aktuell in Richtung des Genfers, der mit seinem ersten Abschluss im FCB-Trikot gleich sein erstes Tor machte, auch gegen den HSV traf und zudem im Training mit Ballsicherheit und guten Bewegungen in die Spitze auftrumpfte. Durch die schwerere Verletzung von Jean-Kévin Augustin, der mindestens zwei Monate ausfällt, ist Eigengewächs Andrin Hunziker die dritte Alternative im Sturmzentrum.

Zeki Amdouni traf in beiden Testspielen, in denen er zum Einsatz kam, zum 1:0 für den FC Basel. Georgios Kefalas / KEYSTONE

