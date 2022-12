FCB-Gegner Trabzonspor steigt mit Knüller gegen Fenerbahce ein

FC Basel FCB-Gegner Trabzonspor und der andere Festtagskalender Während beim FC Basel der Ball ruht, steigt Europacup-Gegner Trabzonspor in ein dicht gedrängtes Programm ein und will dabei seine lange Serie der Ungeschlagenheit im eigenen Stadion ausbauen. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tänzchen gefällig: Die Trabzonspor-Spieler (vorne Manolis Siopis) feiern ihren 4:0-Heimsieg in der Europa League über die AS Monaco. Bild: Imago

Der Trainingsbetrieb beim FC Basel wurde vor über einer Woche vorübergehend eingestellt, und im Bereich der Geschäftsstelle sind ab 22. Dezember Betriebsferien. Im Gegensatz dazu geht es im türkischen Fussball nach der WM-Pause sofort weiter. An diesem Mittwoch spielt Trabzonspor, der Gegner des FCB in der Conference League, im Cup-Wettbewerb, und am Samstag wird die Meisterschaft in der Süper Lig fortgesetzt.

Wenn in unserem Kulturkreis an Heiligabend die Kerzen am Baum angezündet werden, geht es am Schwarzen Meer weniger besinnlich zu. Dann empfängt der amtierende Meister Trabzonspor den aktuellen Tabellenführer Fenerbahce, der sechs Punkte vorausliegt.

Fenerbahce kommt zum Hassduell

Es ist dies nicht nur aufgrund der Tabellenkonstellation ein brisantes Duell. Die Klubs aus Istanbul sind traditionell die grossen Rivalen für den Rest der Liga, schon nur allein, weil seit 1959 der Meister aus lediglich zwei anderen Städten kam. 2010 war es Bursaspor (mit dem Ex-Basler Ivan Ergic), und sieben Mal war es Trabzonspor. Ansonsten ging der Titel entweder an Besiktas (16-mal), Rekordmeister Galatasaray (22-mal), Basaksehir (einmal im Jahr 2014) oder eben Fenerbahce (19-mal).

Seit 2011 reicht die Abneigung zwischen Trabzon und Fener noch weitaus tiefer. Dem Meistertitel der Istanbuler hängt bis zum heutigen Tag der faulige Geruch der Manipulation an. Alle Sportgremien bis hinauf zum Internationalen Sportgerichtshof haben sich damit beschäftigt, die türkische Justiz auch, aber der Titel bleibt Fenerbahce zugeschrieben.

Erst im April dieses Jahres, kurz bevor Trabzonspor erstmals seit 1984 wieder triumphierte, flammte der Konflikt ungewöhnlich stark auf. In Trabzon hiess es, man werde nie nachlassen im Kampf um jenen Titel, und der Rivale aus der Istanbuler Stadtteil Kadiköy wurde ziemlich unverhohlen als Dieb bezeichnet.

Die offizielle Reaktion von Fenerbahce: Man bezeichnete die Wahrnehmung der Angelegenheit am Schwarzen Meer als schizophren. Ein Dieb bleibt ein Dieb, hiess die Replik aus Trabzon, worauf Fener den Titel 2010/11 maliziös als den wertvollsten in seinem Trophäenschrank bezeichnete.

Die letzte Heimniederlage ist eineinhalb Jahre her

Das wird also alles wieder aufgewärmt werden, wenn die beiden Klubs am 24. Dezember im 41’000 Zuschauer fassenden Senol Günes Stadion (vulgo: Medical Park Stadyumu) aufeinandertreffen. Zuvor, an diesem Mittwoch, steht die fünfte Runde im Türkiye Kupasi an. Trabzonspor kann gegen das zweitklassige Samsunspor seine Heimserie auf 32 Spiele ohne Niederlage ausbauen.

Die letzte Niederlage vor heimischen Fans gab es am 19. August 2021 gegen die AS Roma, eine Zeit, als man in der von der Inflation geschüttelten Türkei für den Dollar nur halb so viel Lira bezahlen musste wie heute.

Seit November 2020 Trabzonspor-Trainer: Abdullah Avci. Bild: Imago

Den Unterbruch der Saison durch die Weltmeisterschaft hat Trabzonspor mit einem Kurzurlaub und anschliessendem Trainingslager in Belek an der Mittelmeerküste überbrückt. Es gab Testspiel-Unentschieden gegen Hull City (1:1), Crystal Palace (2:2) sowie Kasimpasa (1:1), und Trainer Abdulla Avci sieht sein sechstplatziertes Team mit frischer Energie aufgeladen und sagt zum Titelrennen: «Wir können es wieder schaffen.»

Verzichten muss er vermutlich auch noch bis zum Europacup gegen den FC Basel (Hinspiel am 16. Februar in Trabzon; Rückspiel am 23. Februar) auf den türkischen Nationalspieler Dorukhan Toköz (26), der nach Komplikationen bei der Verheilung eines Kreuzbandrisses erneut unters Messer musste. Verteidiger Marc Batra (31), der vergangenen Sommer für 1,3 Millionen Euro Ablöse von Betis Sevilla geholt wurde, musste sich Anfang Dezember in seiner spanischen Heimat einem Eingriff an der Nase unterziehen, weil er Atemprobleme hatte.

Mit Hamsik gelingt der Coup gegen Monaco

Den klingendsten Namen im Kader von Abdullah Avci, der von 2011 bis ‘13 türkischer Nationaltrainer war, trägt der slowakische Rekord-Internationale Marek Hamsik (35), der nach zwölf Jahren bei Napoli zwar keine Startelfgarantie mehr hat bei den Bordeauxrot-Blauen, aber seinen Anteil an drei makellosen Europa-League-Heimspielen. Unter anderem wurde die AS Monaco samt Breel Embolo mit einem gefeierten 4:0 nach Hause geschickt.

Weil alle drei Auswärtsspiele verloren gingen, reichte es mit einem Punkt hinter Ferencvaros Budapest und Monaco nur zu Platz 3, was den Türken nun die Playoff-Runde mit Basel beschert.

Bis dahin ist es noch eine Weile und während der FCB bis zum Hinspiel fünf Pflichtspiele bestritten haben wird, legt Trabzonspor bis dahin mindestens elf Spiele (zehn in der Meisterschaft) hin. Nach dem Spitzenspiel gegen Fenerbahce geht es Mitte nächster Woche auswärts gleich weiter.

FCB ist am 2. Januar zurück Beim FC Basel besammeln sich die Profis am 2. Januar wieder. Vom 4. bis 14. Januar wird in Marbella trainiert, fixiert ist ein Testspiel am 7. Januar gegen den SC Freiburg und daneben sind zwei weitere Spiele vorgesehen. Die Meisterschaft geht für den FCB am 22. Januar in St. Gallen weiter, 28. Januar ist Luzern zu Gast und anschliessend geht es zweimal innert vier Tagen zu den Grasshoppers, am 1. Februar im Cup und am 4. Februar in der Liga.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen