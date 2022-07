Fabian Frei heisst der neue Captain des FC Basel

FC Basel Frei wählt Frei: Die Captainfrage beim FC Basel ist geklärt Eine Woche vor dem Saisonstart hat das neue Trainerteam um Alex Frei Rekordspieler Fabian Frei zum neuen Captain ernannt. Eine logische Wahl, aber auch eine schwere Geburt, denn schliesslich trug Frei schon vor zehn Jahren erstmals die Binde. Jakob Weber Jetzt kommentieren 08.07.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier noch in Vertretung von Valentin Stocker wird Fabian Frei den FC Basel in der kommenden Saison als neuer Captain anführen. Freshfocus

Am Freitagnachmittag lässt der neue FCB-Trainer Alex Frei die Katze aus dem Sack. Beim bz-Interview, das am kommenden Mittwoch als Vorschau auf die am 16. Juli beginnende Saison in voller Länge erscheinen wird, erklärt der Coach: «Fabian Frei ist unser Captain.» Die Entscheidung wurde in den letzten Tagen vom Trainerteam gefällt und im Anschluss dann auch der Mannschaft mitgeteilt.

Dass Frei die Nachfolge seines Freundes und langjährigen Mitspielers Valentin Stocker antritt, liegt auf der Hand. Klar sind da noch Fan-Liebling Taulant Xhaka und die erfahrenen Michael Lang oder Adam Szalai. Doch Frei ist mit seinen 456 Einsätzen für den FC Basel Rekordspieler und er trotz seiner Thurgauer Herkunft längst eine rotblaue Identifikationsfigur.

Fabian Frei wird unter Alex Frei eine offensivere Rolle einnehmen. Freshfocus

Unvergessen ist die Choreografie der Fans, die anlässlich des Rekordes all seine FCB-Trikots nachzeichneten und im Joggeli aufhängten. Freis Nummer 20 wird nur noch er tragen. Nach seiner Karriere wird die 20 wie auch die Nummer 2 von Massimo Ceccaroni nicht mehr vergeben.

Frei hat mit seinen 33 Jahren vieles erlebt. Er feierte mit dem FCB fünf Meister- und drei Cupsiege, war Teil vieler unglaublicher Sternstunden im Europacup und gehört seit einem Jahr auch wieder zum Kreis der Schweizer Nati. Aber Frei war auch dabei, als es beim FC Basel in den vergangenen Jahren im Klub drunter und drüber ging. Er scheut sich nicht, klare Kante zu zeigen. Auch darum ist Freis Meinung intern wie extern gefragt. Kaum ein FCB-Spieler wird nach Spielen öfter für Interviews angefragt.

Schon seit zehn Jahren sehr nah dran an der Binde

Fabian Frei erlebte seit seinem Debüt als 18-Jähriger im Juli 2007 beim 1:0-Heimsieg gegen den FC Zürich insgesamt zwölf Trainer. Unter allen war er gesetzt und weil Frei auch quasi nie verletzt ausfiel, steuert er in der kommenden Saison die 500-Spiele-Marke für den FC Basel an.

Die Captainbinde trug Frei schon des Öfteren. Erstmals im Juli 2012 beim Testspiel gegen Standard Lüttich. Ab der Saison 2014/15 amtete der damals 25-Jährige unter Trainer Paulo Sousa bereits als Vertreter von Captain Marco Streller. Doch als der seine Karriere im Sommer 2015 beendete, wechselte Frei zu Mainz 05 in die Bundesliga.

Im Juli 2012 kommt Fabian Frei erstmals in Kontakt mit der Captainbinde. Fresh/Andy Mueller/ freshfocus

Nach seiner Rückkehr im Januar 2018 war Frei erneut Vizecaptain. Marek Suchy führte damals das Team aufs Feld und als der Tscheche den FCB verliess, wurde Frei von Trainer Marcel Koller überraschend aus dem Captaintrio geworfen. Valentin Stocker übernahm die Binde, Taulant Xhaka und Jonas Omlin waren seine Vertreter.

Auch Ciriaco Sforza setzte nach der Suspendierung von Stocker lieber auf Pajtim Kasami. Erst unter Patrick Rahmen war Frei wieder Vizecaptain und nach dem Karriereende von Stocker macht Namensvetter Alex Frei seinen ehemaligen Mitspieler jetzt offiziell zum Captain.

Frei plant mit seinem Captain auf der Zehn

Trainer Frei will Spieler Frei nach eigener Aussage noch besser machen und er plant mit ihm im Mittelfeld. Auf der Zehn soll Fabian Frei dafür sorgen, dass der FCB im letzten Drittel wieder öfter die richtigen Entscheidungen trifft und Frei selber wieder öfter als zuletzt als Torschütze oder Assistgeber in Erscheinung tritt. Dass er das kann, zeigt die Saison 2019/20 als Frei mit 18 Toren und 12 Vorlagen auftrumpfte und sich durch gute Leistungen ins Europa-League-Team der Saison schoss. Und dass Frei lieber im Mittelfeld als in der Verteidigung spielt, ist kein Geheimnis.

Ein Führungsspieler ist Frei unabhängig von der Binde am Arm schon lange. Ab sofort wird er aber noch mehr als Bindeglied zwischen Trainerstab und Mannschaft fungieren. Und er steht auch in der Verantwortung, dass aus dem jungen Team mit vielen Talenten unterschiedlicher Herkunft auch eine gute Mannschaft wird. Denn darauf wird es ankommen, wenn der FCB in dieser Saison erfolgreich werden will. Und viel wichtiger als Rekorde oder Binden am Arm ist Fabian Frei der Gewinn eines Titels. «Das ist mein grösster Wunsch», sagte er jüngst im bz-Interview. In seiner neuen Rolle wäre Fabian Frei dann der Erste, der den Kübel in den Himmel strecken dürfte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen