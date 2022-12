Die Erkenntnisse von der Bilanz-PK des FC Basel im Dezember 2022

FC Basel «Ich kann kein Defizit decken»: Die wichtigsten Erkenntnisse aus der FCB-Bilanz-PK mit David Degen und Alex Frei FCB-Präsident David Degen und Trainer Alex Frei haben Bilanz gezogen und die drängendsten Fragen zu Team und Finanzen beantwortet. Jakob Weber Jetzt kommentieren 14.12.2022, 20.18 Uhr

Im Fokus: Die meisten Fragen an der Bilanz-Pressekonferenz des FC Basel gingen am Mittwoch an Präsident David Degen. Patrick Straub / KEYSTONE

1. Wie lautet die sportliche Bilanz und was sind die Ziele für die Rückrunde?

Der FC Basel hat die Hinrunde mit 14 Punkten Rückstand auf YB auf Rang 5 beendet. David Degen sagt: «Es war eine durchwachsene Saison. Wir haben zu viele Punkte liegen lassen. Der Abstand auf YB ist definitiv zu gross.» Auch in Anbetracht der Tatsache, dass der nur vier Punkte entfernte zweite Rang zur Qualifikation für die Champions League berechtigt, ruft Degen jetzt dieses Ziel aus. Im Europa- und Schweizer Cup ist Rotblau im Soll, auch wenn Degen gerne als Gruppenerster direkt ins Achtelfinale der Conference League gekommen wäre. Doch das soll gegen Trabzonspor nachgeholt werden.

2. Welche Schlüsse zieht der Trainer aus der Hinrunde?

Alex Frei hat seine erste Hinrunde als Cheftrainer des FC Basel hinterfragt. Claudio Thoma / freshfocus

Alex Frei gibt zu, dass er Fehler gemacht hat, will diese aber nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. Ein Punkt ist sicher die Rotation, doch Frei sagt: «Wir hatten keine Verletzten. Also stimmte die Trainingssteuerung und Planung. Bei den Trainingsinhalten können wir gewisse Dinge diskutieren. Wir haben innerhalb vom Trainerstab reflektiert und werden zum Beispiel in Zukunft vermehrt spezifische Trainings machen.» Dafür war in den vielen englischen Wochen auch nicht immer Zeit.

3. Was passiert im Winter an der Transferfront?

Adam Szalai wird trotz Vertrag bis Sommer 2023 nie mehr für den FC Basel spielen. Kostadin Andonov / freshfocus

Aktuell stehen 32 Spieler im Kader des FC Basel. «Ich bin keiner, der sich Spieler zu Weihnachten wünscht. Ich bin zufrieden mit dem Kader, auch wenn man natürlich immer etwas machen kann», sagt Alex Frei. David Degen erklärt: «Es ist nicht unser Ziel, im Winter viele Spieler zu holen. Höchstens, wenn sich eine Tür aufmacht. Ansonsten müssen wir nur auf der Abgangsseite etwas machen.» Frei ergänzt: «Zwischen 23 und 26 Spielern ohne Goalies wäre eine ideale Kadergrösse.» Die Abgangskandidaten seien informiert. Degen stellt ausserdem klar, das Adam Szalai, der sich zuletzt zurück ins Mannschaftstraining geklagte hatte, auf keinen Fall mehr für den FC Basel spielen wird.

4. Wer entscheidet in Zukunft über Transfers?

David Degen vergisst bei der Aufzählung der Mitglieder der technischen Kommission zwar zunächst Marco Streller. Doch der Ex-Sportchef gehört genauso zum Gremium wie Degen, Chefscout Max Legath, Sportchef Heiko Vogel, Kaderplaner Philipp Kaufmann. Gegen Ende eines Transfers wird auch Trainer Alex Frei mit in die Entscheidung einbezogen. Degen stellt klar: «Es gilt das Mehrheitsprinzip.»

5. Wie steht es um die Finanzen und wer deckt einen allfälligen Verlust?

David Degen hat nicht vor, das drohende Defizit aus der eigenen Tasche zu tilgen. Patrick Straub / KEYSTONE

Nach dem 14-Millionen-Verlust im vergangenen Jahr und dem Aufbrauchen der Reserven wird der FC Basel im Geschäftsjahr 2022 eine Schwarze Null schreiben. «Es wird knapp. Aber das schaffen wir», sagt David Degen. Dass der FCB trotz der Transfers von Arthur Cabral und Edon Zhegrova, die kolportierte 21 Millionen Franken brachten, keinen grösseren Gewinn schreibt, zeigt die Bredouille, in der sich der FCB befindet. Auf die Frage, wie er ein allfälliges Defizit im Jahr 2023 zu decken gedenkt, sagt Degen: «Wir sind angetreten, um den Klub auf gesunde Beine zu stellen. Wir wollen nicht jedes Jahr ein Defizit decken. Ich kann das gar nicht. Der FC Basel muss gesund sein und darf in Zukunft nur ausgeben, was er einnimmt. Aktuell sitzen wir in einem Konstrukt, das wir uns nicht leisten können. Deswegen räumen wir auf, damit der FCB in den nächsten Jahrzehnten keine Probleme mehr bekommt.» Im Notfall will Degen auch über eine Kapitalerhöhung nachdenken.

6. Warum wurde zuletzt vielen Mitarbeitenden gekündigt?

Auf der Suche nach Optimierung hinterfragt David Degen nach eigener Aussage auch auf der Geschäftsstelle jeden Vertrag. Er sagt: «Erst in den kommenden Jahren wird sich zeigen, wie sehr wir die Kosten senken konnten.» Zu der von der bz publik gemachten Kündigungswelle Ende November sagt er: «Wir müssen harte Entscheidungen treffen. Es tut mir unglaublich leid für die Betroffenen, aber es ist zum Wohl des FC Basel.» Degen kündigte gegenüber dem Klub-TV bereits an, dass es weitere Härtefälle geben könnte.

7. Welchen Einfluss haben die finanziellen Sorgen auf Frei?

Alex Frei versucht, mit sportlichem Erfolg die finanziellen Sorgen klein zu halten. Keystone / KEYSTONE

Angesprochen auf die finanziellen Sorgen des Klubs sagt Alex Frei: «Das ist ein immenser Druck, der auf mir und der Mannschaft lastet. Wir versuchen, mit Ergebnissen zu helfen. Und da ich ein Faible für junge und für schwierige Spieler habe, bin ich überzeugt, dass sich die Spieler unter mir wie gewünscht weiterentwickeln und wir so auch wieder wichtige Transfereinnahmen generieren werden.»

8. Gibt es Neuigkeiten zum Stadion?

Ja. David Degen will zwar nicht ins Detail gehen. Doch er spricht von guten Gesprächen mit der Stadiongenossenschaft. Ziel des FCB ist es, die überdurchschnittlich hohen Mietkosten von 3,8 Millionen Franken pro Jahr fürs Stadion zu senken. Die Idee ist, dass der FCB für alles aufkommt, was innerhalb des St. Jakob-Parks passiert und auch kleinere bauliche Massnahmen finanziert. Dafür zahlt der FCB schon ab dem ersten Semester 2023 signifikant weniger Miete, wie Degen sagt.

9. Sind in Zukunft überhaupt noch Titel das Ziel?

David Degen will seinen FC Basel in Zukunft auf Augenhöhe mit YB sehen. Claudio Thoma / freshfocus

Ja. Trotz der schwierigen finanziellen Situation rückt der FC Basel unter David Degen nicht von seinen hohen Zielen ab. Degen sagt: «Der Spagat ist gross. Aber der FC Basel muss in Zukunft weiterhin Titel gewinnen. Auch, wenn junge Spieler, die eine gute Entwicklung genommen haben, nicht lange hier bleiben werden. Wir leben in der Schweiz von der Ausbildung. Aber es ist hier nicht nötig, vielerlei Risiken einzugehen, um Champions League zu spielen. Das wird es beim FCB nicht geben. Ich bin überzeugt, dass man in der Schweiz ohne Mäzenatentum dank harter Arbeit Erfolg haben kann.»

