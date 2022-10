Fabian Frei spricht über sein Rolle als Ersatzspieler beim FCB

FC Basel «Ich war nicht auf meinem Niveau»: Jetzt erklärt sich der zuletzt degradierte FCB-Captain Fabian Frei Vor dem Spiel in der Conference League gegen Slovan Bratislava spricht Fabian Frei erstmals seit seiner Degradierung auf die Bank über die schwierige Zeit und seine kurzfristigen Ziele. Jakob Weber, Bratislava 2 Kommentare 12.10.2022, 19.26 Uhr

Fabian Frei lauscht auf der Pressekonferenz in Bratislava interessiert den Worten seines Chefs Alex Frei. Claudio De Capitani / freshfocus

In neun der letzten elf Spiele musste Captain Fabian Frei mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Darüber reden wollte er bisher nicht. Doch jetzt, wo er am Donnerstag gegen Slovan Bratislava wieder in der Startelf stehen wird, sitzen die beiden Freis an der Pressekonferenz am Vortag zusammen nebeneinander. Trainer Alex sagt: «Ich habe ein gutes Verhältnis mit Fabian. Ich finde und habe das auch dem Team gesagt, dass er es in den vergangenen Wochen nicht einfach hatte. Aber seine letzten Einsätze gegen Bratislava und Lugano kommen der Performance wieder langsam nahe, wie er und ich uns das vorstellen.»

Der Captain des FC Basel hat seinen Stammplatz verloren. Können Sie uns einen Einblick in Ihre Gefühlswelt in den letzten Wochen geben?

Fabian Frei: Das war mal etwas Neues. Ich bin es gewohnt, auf dem Platz zu stehen. Jetzt hatte ich mal eine andere Perspektive und bin zum Schluss gekommen: Auf dem Platz ist es besser.

Wie wurde Ihnen die Entscheidung mitgeteilt und haben Sie diese verstanden?

Der Trainer hat mir das mitgeteilt. Damit war die Sache für mich eigentlich geritzt. Ob ich es verstehe oder nicht, spielt keine Rolle. Man hat es zu akzeptieren und das habe ich getan.

Das Thema Fitness kam auf. Haben Sie Extraschichten geschoben?

Ich habe den Trainer gefragt, warum er mich rausnimmt. Und nachdem er mir die Gründe genannt hat, habe ich probiert, daran zu arbeiten.

Welche Gründe waren es?

Das bleibt intern.

Alex Frei mischt sich ein: «Sie merken, Fabi ist schon lange im Geschäft.»

Wie haben Sie die Berichte über die Degradierung wahrgenommen?

Was geschrieben wurde, ist mir ehrlich gesagt egal. Dass ich zum Teil nicht gespielt habe, war mir natürlich nicht egal. Ich bin ja nicht Fussballprofi geworden, um nicht zu spielen. Aber was rund herum geredet wird, muss ich nicht kommentieren.

Ist es schwer, wenn man nicht spielt und mit sich selbst beschäftigt ist, das Captain-Amt weiter wie gewünscht auszuüben?

Nein. Das hat eigentlich keinen grossen Einfluss. Du wirst ja Captain, weil du in gewisser Weise ein Vorbild bist und Verantwortung übernimmst. Es fällt zwar weg, dass du mit Leistungen auf dem Platz vorangehen kannst. Aber ein offenes Ohr für die Kollegen zu haben und Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft zu sein, geht ja immer noch. Das war kein Problem.

Alex Frei sagte, er will Sie wieder auf das Level bringen, das man von Ihnen gewohnt ist. Stimmen Sie zu, dass Sie ihr Maximum in dieser Saison bisher noch nicht erreicht haben?

Ja. Zumindest nicht in der Regelmässigkeit. Mit Abstrichen war es okay, aber ich war nicht konstant auf dem Niveau, auf dem ich selber gerne spielen würde.

Frei sagte auch, man müsse Sie ab und an provozieren.

Alles, was der Trainer sagt, ist richtig.

Sind Sie optimistisch, dass Sie Ihren Stammplatz

zurückerobern können?

Was heisst Ja auf Slowakisch? Übersetzer: Áno. Áno.

Für Sie steht in diesem Jahr auch noch eine WM-Teilnahme auf dem Spiel. Hatten Sie auf der FCB-Bank Angst, dass dieses Schiff auf den letzten Drücker doch noch ohne Sie abfährt?

Angst hatte ich nie. Erstens: Weil ich weiss, was ich kann. Zweitens: Weil ich weiss, dass Murat Yakin weiss, was ich kann. Und drittens: Weil ich nach der Qualifikation schon gesagt habe, dass es kein Weltuntergang wäre, wenn ich nicht dabei wäre.

Was muss am Donnerstag in der Conference League besser werden, damit der FCB nicht noch einmal gegen Bratislava verliert?

Wir sind im Hinspiel sehr oft in die gegnerische Hälfte gekommen, aber dann nicht zu hochkarätigen Chancen. Auf den letzten 30 Metern hatten wir auch in Lugano noch sehr viel Luft nach oben. Da muss definitiv eine Steigerung her. Wir müssen konzentrierter agieren. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Bratislava uns an die Wand gespielt hat. Deswegen zittere ich jetzt nicht vor Respekt.

Die Bilder vom Tag vor dem Spiel:

