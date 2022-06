Das erste Interview mit Zeki Amdouni beim FC Basel

FC Basel Neuzugang Zeki Amdouni im ersten Interview in Rotblau: «Ich werde mich beweisen müssen» Im Trainingslager in Rottach-Egern erzählt der 21-jährige Genfer Zeki Amdouni, warum er von Lausanne zum FC Basel kam, welchem Klub er absagte und was Murat Yakin damit zu tun hat. Jakob Weber aus Rottach-Egern Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Zeki Amdouni hat sich bei der Nationalmannschaft gegen die Heimat seiner Eltern Türkei und Tunesien und für sein Geburtsland Schweiz entschieden. Martial Trezzini / Keystone

Zeki Amdouni ist zehn Minuten zu früh beim Treffpunkt im FCB-Teamhotel im Trainingslager in Rottach-Egern. Etwas, das bei FCB-Spielern nur sehr selten vorkommt. Doch der 21-jährige Genfer, der vom FCB für zwei Jahre mit anschliessender Kaufoption von Absteiger Lausanne ausgeliehen wurde, ist ja auch erst seit Samstag beim Team.

Zeki Amdouni, erinnern Sie sich an Ihr erstes Aufeinandertreffen mit dem FC Basel?

Zeki Amdouni: Ja. Das war im Cup, als wir mit Lausanne-Ouchy gegen den FCB spielten. Ich wurde in der 6. Minute eingewechselt.

Korrekt. Wissen Sie auch noch, was dann passiert ist?

Ich wurde nach rund einer Stunde für Allan Eleouet wieder ausgewechselt und kurz darauf schoss der das 1:0. Leider reichte die Führung nicht, weil Noah Okafor in der Nachspielzeit ein schönes Tor schoss. Auch das weiss ich noch.

War es schlimm, ein- und wieder ausgewechselt zu werden?

Nein. Es war meine erste Saison als Profi. Ich war es gewöhnt, früh ausgewechselt zu werden. Und durch meine frühe Einwechslung war ich ja quasi in der Startelf. Ich habe gegen den grossen Favoriten alles gegeben und war erschöpft.

Gut zweieinhalb Jahre später tragen Sie Rotblau. Wie kam es zum Transfer?

Mit Basel war ich mir eigentlich schnell einig. Ich habe in den Gesprächen mit Trainer Alex Frei und Kaderplaner Philipp Kaufmann gespürt, dass sie mich unbedingt wollen. Das gab mir ein gutes Gefühl. Meine erste Super-League-Saison war mit zwölf Toren gut. Aber jetzt muss ich das bei einem noch grösseren Verein wie dem FCB bestätigen.

Die Karriere von Zeki Amdouni Mittelstürmer, 21 Jahre, Rechtsfuss FC Meyrin bis 2017

Etoile Carouge bis 2019

Stade-Lausanne-Ouchy bis 2021

Lausanne-Sport bis 2022

FC Basel: Vertrag bis 2026

Sie hätten auch zu Partnerklub Nizza gehen können. Das Interesse war da.

Sicher. Aber das Projekt war nicht so interessant wie jenes in Basel. Nizza hat sich nicht wirklich um mich bemüht. Mir hat das Vertrauen von Seiten des Klubs gefehlt.

Wie hat Alex Frei Sie überzeugt?

Er hat mir gesagt, dass ich als Neo-Nationalspieler nicht zwei Schritte überspringen und zu einem grösseren Klub ins Ausland wechseln sollte, weil ich dort dann vielleicht auf der Bank sitze. Wir haben auch darüber gesprochen, warum die halbe Nati und viele andere Spieler, die jetzt im Ausland spielen, beim FCB entscheidende Entwicklungen gemacht haben. Ich hoffe, ebenfalls diesen Weg gehen zu können.

Warum glauben Sie, unter Frei den nächsten Schritt zu machen?

Er war auch Stürmer und mit ihm zu arbeiten, kann mir nur helfen. Dass er und auch ein paar FCB-Spieler gut Französisch sprechen, hilft sicherlich bei der Integration.

Wie sieht es mit Ihrem Deutsch aus?

Deutsch ist schwierig. Ich hatte es in der Schule, aber meine Stärke war das nicht. Darum versuche ich mich aktuell noch lieber auf Englisch. Aber nächste Woche beginnen die Deutschkurse.

Sie haben bei Ihrer Vorstellung gesagt, Sie wollen Torschützenkönig und Meister werden. Sind Sie ein Draufgänger?

Das war mein erstes Interview hier und vielleicht etwas gar ambitioniert. Aber ich habe hohe Ziele. Persönlich und mit der Mannschaft. Mit einem Team wie Basel musst du so oder so hohe Ziele haben.

Beim FCB haben Sie im Sturm grosse Konkurrenz. Wie wird Ihre Rolle aussehen?

Ich werde mich beweisen müssen und hoffe, dass ich dann eine wichtige Rolle in der Mannschaft einnehmen kann. Konkurrenz gibt es überall. Es war mir klar, dass ich nicht der einzige Basler Stürmer sein werde.

Viel Konkurrenz, viele Optionen Mit Zeki Amdouni, Jean-Kevin Augustin, Adam Szalai und Eigengewächs Andrin Hunziker hat der FC Basel aktuell vier gelernte Mittelstürmer im Kader. Auch Fedor Chalov trainiert immer noch mit dem FCB mit und es laufen nach wie vor Gespräche, ob der Russe, der gerne in Basel bleiben würde, fix von ZSKA Moskau übernommen wird.

Mit Chalov wären es dann sogar fünf Spieler, die sich um die Position im Sturm streiten. Denn der FCB wird auch unter Alex Frei mehrheitlich im 4-2-3-1 oder 4-3-3-System spielen. Das hat sich im Trainingslager herauskristallisiert.

Aufgrund des Überangebots in der zentralen Offensive könnten vor allem Augustin und Amdouni aber auch Chalov auch auf der Position des Zehners zum Einsatz kommen. Frei hat diesbezüglich mehrere Optionen, die er auch am Tegernsee ausprobierte. (jaw)

Wo ist Ihre Lieblingsposition?

Im Zentrum mit zwei Stürmern. Aber ich spiele auch gern als Nummer 10. Oder als alleinige Nummer 9 mit einem Zehner im Rücken.

Ihr Werdegang ist atypisch. Als Junior flogen Sie mit zwölf Jahren aus dem Servette-Nachwuchs und nahmen den Umweg über die Amateurvereine Meyrin und Carouge, ehe Sie bei Stade-Lausanne-Ouchy 2019 doch Profi wurden. Ist das im Nachhinein ein Vorteil, weil sie unberechenbarer spielen?

Das ist weder Vor- noch Nachteil. Es zeigt lediglich, dass es möglich ist, durch harte Arbeit auch ohne Jugendakademie Profifussballer zu werden und schnell Fortschritte zu machen.

In der vergangenen Saison spielte Zeki Amdouni mit Lausanne noch gegen den FC Basel. Pascal Muller/Freshfocus

Wie ist Ihr Verhältnis zu Servette als Genfer, der in der Jugend aussortiert wurde?

Früher war es mein Traum, für Servette zu spielen. Ich war Balljunge im Stadion. Doch als mich Servette 2019 zurückholen wollte, ging ich lieber nach Lausanne.

Als Genfer in Lausanne und als einer, der vom einen Lausanner Klub zum anderen wechselt, haben Sie sich sicherlich nicht überall beliebt gemacht.

Das kann sein. Aber so schlimm ist die Rivalität auch nicht, vor allem nicht zwischen den beiden Lausanner Klubs. Es gibt zu wenige Ultras, als dass da länger etwas Negatives hängen bleiben würde.

In Lausanne entschieden Sie nach einem Jahr als 18-Jähriger, die Schule abzubrechen. Das gab sicher Diskussionen.

Und wie. Vater und Mutter waren dagegen. Doch ich konnte nicht mehr Fussballprofi und Schüler gleichzeitig sein. Ich war weder gut in der Schule noch auf dem Platz, weil ich immer müde war. Das haben sie dann auch irgendwann eingesehen und so durfte ich das letzte Schuljahr auslassen. Es hat sich gelohnt.

Wohnen Sie jetzt in Basel das erste Mal allein?

Nein. Ich hatte schon in Lausanne eine eigene Wohnung, weil es zwischen Lausanne und Genf immer so viel Stau gibt. Von dem her wird das mit dem Alleinewohnen jetzt auch in Basel gut funktionieren. Meine Eltern werden wahrscheinlich eh auch oft zu Besuch sein. (lacht)

Sind Sie sehr stolz über den Transfer?

Ja. Vor allem mein Vater, der meine Spiele von klein auf alle geschaut hat.

Ihr Vater ist Türke, Ihre Mutter Tunesierin. Doch Sie haben sich nach einem kurzen Gastspiel in der türkischen U21 für die Schweiz entschieden. Anfang Juni waren Sie erstmals sogar im Kader der Schweizer A-Nati. Sind Sie traurig, dass es nicht zum Début kam, das ja ausgerechnet in Genf gewesen wäre?

Nein. Natürlich wäre das ein Traum gewesen. Doch das Début läuft mir ja nicht weg. Ich habe es genossen, erstmals im Kreis der Nati zu sein.

Was hat Trainer Murat Yakin Ihnen gesagt?

Er kann kein Französisch, ich kein Deutsch. Also haben wir auf Türkisch miteinander geredet. Ich habe ihm auch erzählt, dass Basel mich will und ich einen Transfer anstrebe und er meinte auch, das sei eine sehr gute Wahl.

Und Fabian Frei? Haben Sie sich bei Ihm bei der Nati auch schon über den FCB erkundigt?

Wir haben beim Abschied gescherzt, dass wir uns bald wieder sehen. Er fragte mich, ob ich nach Basel komme und ich habe nur gelacht, weil es damals noch nicht klar war.

Zeki Amdouni und Fabian Frei kamen beim letzten Länderspiel gegen Portugal zwar nicht zum Einsatz. Aber froh waren trotzdem beide über das 1:0. Pascal Muller/Freshfocus

Warum haben die Vereine so lange verhandelt?

Da war ich nicht überall involviert. Aber jetzt bin ich froh, dass eine Lösung gefunden wurde. Da ist es mir auch egal, ob es eine Leihe mit Kaufoption oder ein Verkauf ist. Hauptsache ich bin hier.

Haben Sie schon zum Einstand vor der Mannschaft gesungen?

Ja. Gerappt. 92i Veyron von Booba. Das hat keiner verstanden. (lacht) Aber es war gut.

