Alex Frei erwartet vom FC Basel gegen Pyunik Jerewan einen Sieg

FC Basel Pyunik und Pilze: Alex Frei sorgt vor dem Auftakt in die Conference League für Lacher und verspricht eine Reaktion FCB-Trainer Alex Frei erklärt am Tag vor dem ersten Spieltag der Conference League gegen Pyunik Jerewan seine Problem-Aussage aus Sion und ist sich sicher, dass sein Team gegen den armenischen Meister anders auftreten wird. Jakob Weber Jetzt kommentieren 07.09.2022, 15.40 Uhr

Alex Frei will den FC Basel nach der Niederlage in Sion am Donnerstag in der Conference League gegen Pyunik Jerewan wieder zurück in die Erfolgsspur führen. Marc Schumacher / freshfocus

Totentrompeten, Steinpilze und Champignons. Plötzlich spricht Alex Frei an der Pressekonferenz vor dem ersten Gruppenspiel in der Conference League gegen Pyunik Jerewan darüber, wie er mit seinen Kindern oder auch alleine im Wald umherstreift und Pilze sucht. Von seinem Vater habe er diese Leidenschaft mit auf den Weg bekommen. Doch heute seien die beiden Konkurrenten. «Wir verraten uns nicht, wo die besten Pilze wachsen», sagt Frei, der die gesammelten Pilze dann selber am Abend am Herd zubereitet. Ein Vorgang bei dem der Trainer des FC Basel zwischen den vielen Spielen alle drei Tage entspannen kann, wie er sagt. Denn darauf zielte die Frage eigentlich ab, ehe Frei für wenige Minuten zum Pilz-Dozent wurde.

Alex Frei weiss: Totentrompeten sehen giftig aus, sind aber durchaus schmackhaft. bz

Vier Tage nach der 1:2-Niederlage in Sion ist die Stimmung beim Trainer und seinem Team offensichtlich wieder gut. «Wir haben lange, intensiv und kritisch über das Sion-Spiel gesprochen und dementsprechend wird die Reaktion der Mannschaft ausfallen. Wenn du in der Kritik bist, musst du reagieren», sagt Frei, der die Gelegenheit nutzt, um auch mit der heiss gekochten Aussage, er wisse schon lange, wo die Probleme des FCB lägen und jetzt sei es an der Zeit, diese endgültig anzugehen, aufzuräumen.

«Das war ein Steilpass ohne Goalie. So war zwei Tage ich und nicht meine Spieler in der Öffentlichkeit», sagt Frei, der klarstellt: «Es gibt keinen Satz in der Öffentlichkeit, den die Mannschaft nicht kennt. Ich erkläre alles vorher oder nachher.» Nur auf die Interpretation der Medien habe er keinen Einfluss. «Die ist manchmal überraschend.»

Interne Analyse und fehlende Einstellung

Intern hat Frei die Probleme angesprochen, wie Taulant Xhaka sagt: «Wir wissen, was wir falsch gemacht haben: zum Beispiel das Defensivverhalten und die Intensität in den Zweikämpfen. Wir dürfen nicht denken, dass wir irgendein Spiel einfach so gewinnen können. Wir müssen in jedem Spiel aufs Neue alles geben.» Genau diese Einstellung ist es, die beim FCB zuletzt nicht immer gestimmt hat und die Frei definitiv als ein Problem ausgemacht hat. Gegen den armenischen Meister soll der FCB gemäss Frei wieder sein «bestmögliches Gesicht» zeigen.

Pyunik setzte sich in der Champions-League-Qualifikation gegen Cluj und Düdelingen durch und rutschte dann nach Niederlagen gegen Roter Stern Belgrad und Sheriff Tiraspol in die Conference League. Ein Novum für den 1996 gegründeten Rekordmeister, der aktuell in der Tabelle der heimischen Liga nur auf Rang 5 liegt und dessen Kadermarktwert auf transfermarkt.ch auf sieben Millionen Franken geschätzt wird.

Der armenische Fönix soll nicht fliegen

Alex Frei hat per Video zwei Spiele über 90 Minuten angeschaut und obwohl er eigentlich nichts über seine Erkenntnisse verraten will, sagt er nach mehrmaligen Nachhaken eines armenischen Journalisten: «Pyunik ist ein cooler Klub, spielt ordentlichen Fussball und ist hart zu bespielen, da sie gut organisiert auftreten.»

Pyunik ist das armenische Wort für Fönix. Doch der schöne Vogel soll im Joggeli gar nicht erst zum Fliegen kommen. «Die ersten Spiele in einer Gruppe sind immer richtungsweisend», sagt Frei, ehe er sich den Pilzen widmet und dann grinsend von dannen zieht.

