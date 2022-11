Die Gewinner und Verlierer beim FC Basel unter Alex Frei

FC Basel Volltreffer und Sorgenkinder: Das sind die Gewinner und Verlierer der Hinrunde Das zweite Fussball-Halbjahr beim FC Basel neigt sich dem Ende zu. Die bz hat fünf Gewinner sowie fünf Verlierer aus dem Kader herausgepickt und übernimmt keine Gewähr für Vollständigkeit. Christoph Kieslich und Céline Feller Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Gewinner

Arnau Comas

Der Grätscher aus La Masia: Arnau Comas. Freshfocus

Die meisten Minuten aller FCB-Spieler in den Beinen, die Zuverlässigkeit in Person und dabei in seiner Rolle als Innenverteidiger keineswegs der Typ grober Klotz, sondern ein Abwehrspieler modernen Formats mit feiner Technik und Übersicht, der, wenn es sein muss, auch die gute alte Grätsche chirurgisch anzusetzen weiss. Mit anderen Worten: Arnau Comas ist ein Volltreffer des Basler Transfersommers. Beim FC Barcelona in La Masia ausgebildet, sah er dort die Zeit für einen Tapetenwechsel gekommen. Der Katalane ist das Beispiel dafür, dass Akquisitionen aus der zweiten Garnitur grosser Klubs wie sie der FCB unter David Degen à gogo vorgenommen hat, aufgehen können. Mit 22 Jahren hat Comas neben Klasse auch ein bisschen Erfahrung als Captain der zweiten Mannschaft von Barça mitgebracht.

Marwin Hitz

Strafraumbeherrscher: Marwin Hitz. Imago

Gemessen an der Aufregung, die um den Torhüteraustausch –Heinz Lindner raus, Marwin Hitz rein – herrschte, kann sich Hitz als Gewinner fühlen. Oder besser gesagt: die Klubführung. Hitz strahlt mit der Erfahrung eines 35-Jährigen und fast 200 Bundesligaspielen im Rucksack grosse Ruhe aus und mit seinen 1,94 Metern (der grösstgewachsene Goalie des FCB seit Pascal Zuberbühler mit seinen 1,97) Souveränität in der Strafraumbeherrschung. Er ist nicht der gummiartige Reflexflieger wie Lindner, hat aber wie der Penaltykiller aus Linz auch schon einen Elfmeter pariert – wurde allerdings vom Sankt Galler Görtler im Nachschuss bezwungen. Sein Riesenbock im Europacup-Heimspiel gegen Zalgiris darf unter der Rubrik «Kommt in den besten Familien vor» abgeheftet werden.

Darian Males

Der interne Basler Topskorer heisst Darian Males. Freshfocus

Streng genommen gehört Males weiterhin zu den vielen Wundertüten im FCB-Kader: mal erstaunlich gut und effizient, dann wieder nicht gesehen. Manchmal fragt man sich, was Inter Mailand genau in ihm entdeckt hat, als er 2020 gegen eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro für den FC Luzern einen Fünfjahresvertrag erhielt. Dann wieder demonstriert er, dass er zumindest dem FCB hilfreich sein kann. 16 Skorerpunkte (7 Tore) über alle drei Wettbewerbe machen ihn aktuell zum offensiv produktivsten Akteur. Wenn er sein Phlegma endgültig ablegen kann, wäre er auch auf lange Sicht ein Gewinn für Rot-Blau.

Wouter Burger

Führungsspieler, Taktgeber und Stimme nach aussen: Wouter Burger. Freshfocus

Wie hiess es im August in einem Tweet: Wouter Burger ist nicht nur ein Spieler, Wouter Burger ist eine Lebenseinstellung. Er ist erst 21 Jahre alt, aber unter lauter Grünschnäbeln im FCB-Kader strahlt der Niederländer etwas Erwachsenes aus. Und wenn er nicht eine seiner erstaunlich geschmeidigen Pirouetten mit dem Ball dreht (oder eines seiner fünf Tore erzielt), bringt er ein wichtiges Element in eine brave Truppe ein: Biss und körperliche Aggressivität. Ausserdem wächst er mit der Gabe zum Klassensprecher in seinem zweiten Basler Jahr in die Rolle eines sogenannten Führungsspielers. In den Mannschaftsrat wurde er als jüngstes Mitglied bereits berufen, und wie schon bei Feyenoord Rotterdam gehört er auch im Joggeli mit seiner ganzen Attitüde zu den Publikumslieblingen. Schwärmerisch schrieb die BaZ: «Wenn Burger gut spielt, macht er den ganzen FC Basel besser.» Wenn Wouter Burger jetzt auch noch konstanter gut spielt, wird aus ihm eine tragende Säule werden.

Andy Diouf

Andy Diouf oder: Der mit dem Ball tanzt. Freshfocus

Wenn er Tempo aufnimmt mit dem Ball am Fuss und mit seinen raumgreifenden Schritten, ahnt man, warum der Schlaks bei Paris St.Germain und anschliessend in der angesehenen Talentschmiede von Stade Rennes zum französischen Juniorennationalspieler wurde. Bringt es auf Platz 6 der FCB-Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten, hat mit zwei sehenswerten Toren zum Weiterkommen in der Conference League beigetragen und in Rennes die Verantwortlichen daran erinnert, dass sie ja noch den Finger auf diesem 19-jährigen Juwel haben. Ob der Preis der Kaufoption dem Marktwert von einer halben Million Euro entspricht, ist ebenso zu bezweifeln wie nicht bekannt. Hingegen weiss man seit kurzem, dass Philipp Degen der neue Berater von Diouf ist, womit bei Vertragsverhandlungen mit David Degen genau jene Interessenskonflikte auftreten, die man einst beargwöhnt hat.

Verlierer

Fabian Frei

Der Rekordspieler des FC Basel, Fabian Frei, sitzt für seine Verhältnisse plötzlich rekordverdächtig oft auf der Bank. Imago

Plötzlich war er draussen. Im Frühjahr noch kam Fabian Frei gar nicht nach, all die Huldigungen als neuer Rekordspieler in der Historie des FCB entgegenzunehmen. Dann trug er nicht nur erstmals als Nummer 1 die Captainbinde und trugen seine Efforts – neben jenen eines anderen Routiniers, Michael Lang – zum Fortkommen im Europacup bei. Bis der Trainer andere Pläne hatte. Und so sitzt Frei so oft auf der Reservebank, wie er sich das in seiner Karriere in Basel nie gewohnt war. Deshalb kommt der 33-Jährige nur auf vier Startelfeinsätze in der Super League und manchmal fragt man sich, ob das nun der richtige Weg ist, um der Next Generation den Weg zu ebnen – oder ob es doch nicht mehr Frei bräuchte? Beantwortet wird hingegen bereits an diesem Mittwoch die Frage, ob der ausgebremste Frei es nichtsdestotrotz auf den WM-Zug schafft.

Liam Millar

Liam Millar ist seit seinem Armbruch am 1. Mai auf Formsuche – auch kurz vor der WM noch. Keystone

Eine Schaffenskrise ist das wohl, was der Kanadier mit 23 Jahren gerade zum ersten Mal erlebt. Der (Arm-)Bruch in seiner Basler Vita ist klar zu benennen: Der 1. Mai und das (Meister-)Spiel des FC Zürich in Basel, als sich Millar einen Ellenbruch zuzog. Seither kommt er nicht mehr richtig in Fahrt, bringt er sein zuweilen zu eindimensionales Spiel nicht mehr durch. Mit sieben Toren und zwei Vorlagen (total 15 Skorerpunkte) schwang er vergangene Saison oben aus, jetzt hat er in der Super League noch überhaupt nichts geleistet (1 Tor, 3 Assists in der Conference League). Womöglich absorbiert die bevorstehende WM – in seinem eishockeyverrückten Heimatland ja offenbar ein ganz grosses Ding – so viel Aufmerksamkeit, dass das Wüstenturnier einfach über die Bühne gebracht sein muss, ehe man hoffentlich noch einmal den alten Millar in Basel erleben darf.

Sayfallah Ltaief

Mit Alex Frei vom FC Winterthur nach Basel gekommen, sucht Sayfallah Ltaief beim FCB noch sein Glück. Freshfocus

Kann einem leidtun, der wuselige Zürcher mit tunesischen Wurzeln. Kam im Schlepptau von Alex Frei vom Aufsteiger Winterthur (und betreut von Philipp Degens Spieleragentur) nach Basel, wo die Euphorie schnell verflog. Unvergessen, wie er beim 0:0 daheim gegen YB den Siegtreffer auf dem Schlappen hatte, eine Woche später gehörte er bei einem der sich mit unschöner Regelmässigkeit wiederholenden unansehnlichen Auftritten des FCB (beim 0:2 gegen Lugano) noch mal zur Startelf und seither nie wieder. 13 Einsätze über drei Wettbewerbe, 518 Spielminuten und ein jungfräuliches Blatt an Toren und Vorlagen sind die Zwischenbilanz für den 22-Jährigen, der sich mit seinem Übereifer noch selbst im Weg zu stehen scheint. Mini-Trost war der erste Einsatz für Tunesien in einem Freundschaftsspiel gegen die Komoren.

Liam Chipperfield

Chippy Junior kann in der ersten Mannschaft aktuell nur im Training zeigen, was er kann. Freshfocus

Kann einem genauso leidtun wie Ltaief. Unvergessen sein Premierentor im März: Nach zwei Mini-Einsätzen in der ersten Mannschaft wird er gegen Servette (2:0) in der 66. Minute eingewechselt (für Esposito, der übrigens in Anderlecht auch nur ein Schattendasein fristet) und erzielt keine drei Minuten später sein erstes, kräftig bejubeltes Tor als Profi zum 1:0. Da meinten nicht wenige, der Sohn schreibe nun die wunderbare Geschichte seines Vaters Scott in Rotblau weiter, aber es ist ein steiniger Weg, den der 18-Jährige beschreitet. Seit dieser Saison gehört er (notabene von Philipp Degens Agentur beraten) ganz offiziell zum Kader der ersten Mannschaft, ist aber ausser Rang und Traktanden gefallen. Ein Startelfeinsatz im Cup gegen Allschwil mit einem Assist zum 5:0 – mehr Spielminuten gab es nicht unter Alex Frei. Und in der Promotion League zerreisst Chippy Junior für die U21 auch keine Stricke.

Adam Szalai

In der Nationalmannschaft ein Held, in Basel unerwünscht: Adam Szalai. Imago

Muss es einem leidtun, wenn ein alter Hase nicht mehr mag? Oder nicht mehr gemocht wird? Oder gemobbt? Oder selbst schlechte Laune verbreitet? Man weiss es nicht und vielleicht kann Adam Szalai ja auch gar nichts dafür, dass er zuweilen übellaunig wirkt auf andere, mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Vielleicht hat er sich alles ganz anders vorgestellt, als er im Februar auf den letzten (ICE-)Drücker aus Mainz nach Basel kam. Jedenfalls sieht es jetzt so aus, als ob der FCB das Commitment nicht spürt, welches er sich vom Ungarn, der gerade mit einem zauberhaften Tor seinen Nationalmannschaftsrücktritt gab, im Sommer versprochen hatte und von Szalai auch versprochen geglaubt hatte. Jetzt, wo Szalai aussortiert ist (diese Saison zwei Tore gegen Allschwil und die Crusaders) und mit Einzeltraining bewegt wird, sieht es nach einem juristischem Nachspiel aus. Schade eigentlich.

