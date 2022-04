Marco Walker: Vom Assistenten zum Chef und zurück zum FC Basel

FC Basel Vom Assistenten zum Chef und zurück: «Den Walker hat nie jemand auf der Rechnung gehabt» Marco Walker ist nach einem Abenteuer als Chefcoach des kommenden Gegners FC Sion wieder zurück beim FC Basel in der Rolle, die für ihn wie geschaffen scheint: als ewiger Trainer-Assistent. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vorerst bis Saisonende ist Marco Walker (links) beim FC Basel wieder Assistent des Cheftrainers, hier Guillermo Abascal. Freshfocus

Er sagt, es werde ein sehr kämpferisches und emotionales Duell werden am Ostermontag (16.30 Uhr) zwischen dem FC Sion und dem FC Basel. Ein typisches Spiel im Tourbillon halt. Er hat in seiner Karriere genügend solcher Affichen erlebt. Aber er, Marco Walker, darf sich als einer der wenigen Basler, vielleicht als einziger, auf einen herzlichen Empfang im Wallis einstellen.

Sie werden sich im Tourbillon nämlich noch sehr gut daran erinnern, wer an der Seitenlinie stand, als vor noch keinem Jahr im allerletzten Moment der Abstieg abgewendet wurde. Marco Walker war damals der Cheftrainer in Sitten. Besser bekannt ist er als langjähriger Assistenztrainer in Basel, eine Aufgabe, die er seit Ende Februar – nach der Trennung von Cheftrainer Patrick Rahmen und der Beförderung von Guillermo Abascal zum Interimscoach des FCB – nun wieder ausübt.

Von 2005 bis 2018 arbeitete Walker bereits für den FC Basel, war Konditionstrainer und Talentmanager, die meiste Zeit eine rechte Hand verschiedener Cheftrainer von Thorsten Fink bis Raphael Wicky. Und wahrscheinlich ist Walker in dieser Rolle der erfolgreichste Assistent weit und breit mit elf Titeln (sieben Meisterschaften), zu denen er als Angestellter der Rotblauen seinen Teil beigesteuert hat.

Im Wallis hat Walker sein Leben neu sortiert

Nach dem ersten Jahr der Ära Burgener/Streller/Wicky trennten sich die Wege. Walker machte zunächst das, was er immer tat: Er assistierte beim FC Aarau Patrick Rahmen, bei dem 2005 in der U18 des FCB alles begonnen hatte. Nach nur drei Monaten war Schluss, und auch ein Intermezzo bei den Old Boys war nur von kurzer Dauer. «Ich brauchte eine Pause», erinnert sich Walker, «ich musste auch einiges mit mir selbst regeln.»

Marco Walker im Trikot des FCB: 1993 an der Seite von Admir Smajic in einem Auf-/Abstiegsrundenspiel gegen den FC Luzern. Keystone

Er zog aus familiären Gründen ins Wallis, und in der neuen Wahlheimat des gebürtigen Solothurners nahm Jean-Paul Brigger, zuvor gescheiterter CEO beim FC Basel, als Sportchef des FC Naters Kontakt zu ihm auf. «Für mich war das eine Gelegenheit, als Trainer auf einem anständigen Niveau zu arbeiten», so Walker, «statt daheim Däumchen zu drehen.»

Im Wallis sortierte Walker sein Leben neu und entwickelte einen Plan B, wie er es nennt. Beim ambitionierten FC Naters stand dem sportlichen Erfolg zwar die Corona-Krise im Weg, aber Klubpräsident Hans Ritz, ein grosser Bauunternehmer, der als Christian Constantin des Oberwallis gilt, ermöglichte Walker den Einstieg in die Immobilienbranche.

Die überraschende und zunächst erfolgreiche Mission in Sion

Zwei Corona-Saisons später kam alles anders und sehr unerwartet. Man tritt Marco Walker nicht zu nahe, es als ziemlich erstaunlich zu nennen, dass der echte CC den ewigen Assistenten Knall auf Fall zum nächsten Trainer des FC Sion in einer elend langen Liste machte.

Walker musste im März vergangenen Jahres nicht lange überlegen: «Ich habe die Uefa-Pro-Lizenz ja nicht gemacht, nur um die Lizenz zu haben.» Und dass er eine überraschende Notlösung war, ist ihm klar: «Alle haben CC für verrückt erklärt. Den Walker hat nie jemand auf der Rechnung gehabt.»

206 Tage hielt die Liaison im Wallis zwischen Marco Walker (rechts) und Sion-Macher Christian Constantin (Mitte). Keystone

Die Mission gelang, auch, weil der FC Basel in der 36. und letzten Runde im Die-Ferienkoffer-sind-bereits-gepackt-Modus im Tourbillon auftauchte, Walkers Team das auszunutzen wusste und 4:0 gewann. Erst dieser Dreier brachte Sion in die Barrage gegen Thun, die mit einem 4:1-Sieg auswärts und trotz 2:3-Heimniederlage ein glückliches Ende nahm.

«Der Klub hat mir eine Chance gegeben und ich habe eine kurze, intensive und gute Zeit beim FC Sion gehabt.»

Constantin bot Walker als Belohnung einen Ein-Jahres-Vertrag an und die Liaison endete, wie noch jede Trainergeschichte im Wallis: vorzeitig. Eine 1:6-Niederlage in Basel in der zweiten Runde hatte schon nichts Gutes verheissen, es schloss sich ein Heimsieg gegen YB und eine Positivserie von fünf Spielen ohne Niederlage mit Zwischenrang 5 an. Eine weitere Negativserie von fünf Spielen ohne Sieg und das 2:6 beim FCZ bedeutete im Oktober das Aus für Marco Walker beim FC Sion.

Ein böses Wort verliert er deshalb nicht. Im Gegenteil: «Wir sind in einem normalen Gespräch auseinandergegangen. Der Klub hat mir eine Chance gegeben und ich habe eine kurze, intensive und gute Zeit beim FC Sion gehabt.» Walkers Bilanz der 206 Tage: Sieben Siege, sieben Unentschieden, zehn Niederlagen. Den Punkteschnitt von 1,17 übertrifft sein Nachfolger Paolo Tramezzani aktuell nur minimal (1,20) mit dem kleinen, aber wesentlichen Unterschied zur Vorsaison, dass der FC Sion sieben Runden vor dem Ende mit neun Punkten Abstand zur Abstiegszone nichts Unangenehmes mehr widerfahren sollte.

Statt den Vertrag abzusitzen die Rückkehr zum FCB

Marco Walker hat natürlich Blut geleckt und Gefallen gefunden am Cheftrainerposten. Aber mit seinen demnächst 52 Jahren und der grossen Erfahrung im Fussballbusiness, die ja auch eine reiche Karriere als Profi unter anderem beim FCB und in der Bundesliga umfasst, hat er einen nüchternen, geradezu demütigen Blick auf seinen Job und rechnet vor: «Ich bin einer von knapp 200 lizenzierten Trainern in der Schweiz und es gibt in der Super und Challenge League 40 Arbeitsplätze als Chefcoach und Co-Trainer.»

Und deshalb richtet er, der 1990 eine Ausbildung als Detailhändler absolviert hat, sich darauf ein, dass er im Rest seines Arbeitslebens auch einmal einer Tätigkeit ausserhalb des Sports nachgehen wird.

Ein Bild aus vielen Jahren beim FC Basel: Marco Walker im Oktober 20212 im Training mit dem ebenso «ewigen»"Goalietrainer Massimo Colomba, Co-Trainer Markus Hoffmann, Cheftrainer Murat Yakin sowie dem ebenfalls seit langer Zeit als Physiotherapeut für die Profis tätigen Peter Hohl (von links). Uwe Zinke

Und weil die Jobs im Fussball rar sind, gab es erneut nichts gross zu hinterfragen, als Philipp Kaufmann und David Degen bei ihm anklopften. «Ich hätte meinen Vertrag mit dem FC Sion absitzen können, aber das entspricht nicht meinem Naturell. Ich arbeite gerne.»

Die Rückkehr auf den Campus, die Trainingsplätze in der Brüglinger Ebene ist zunächst bis Saisonende befristet. Seine Aufgabe sieht Walker darin, dem Cheftrainer den Rücken freizuhalten und die Spieler zu pushen: «Nicht mehr ganz so aggressiv wie in der Vergangenheit», wie Walker anmerken möchte. Als Cheftrainer sei der die Ruhe selbst gewesen, weil man es sich in dieser Rolle nicht erlauben kann, sich den Emotionen hinzugeben. «Die letzten vier Jahre haben mir gut getan, ich bin sachlicher geworden.»

Mit Abascal teilt Walker aktuell die Ungewissheit

Die Ungewissheit, wie es über die laufende Saison hinweg weitergehen wird, teilt er mit seinem Chef. Walker beschreibt Abascal als einen sehr offenen Typ, der alle Meinungen einbezieht, um sich ein Bild zu machen, der viel arbeitet, der fordert und dabei lustig sein kann und sich selbst nicht zu ernst nimmt. «Es geht ihm um Leistung, aber jeder darf seine Persönlichkeit ausleben. Dieser Mix passt mir.»

Die Erfahrung könnte Walkers Plus sein, wenn der FCB sein Kader und den Staff für die nähere Zukunft bastelt. Er ist der älteste im Trainerteam, aus dem im Sommer Teamadministrator Gusti Nussbaumer ausscheiden wird. Auch so ein ewiger Bestandteil des FCB. Nur noch viel länger dabei als Marco Walker.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen