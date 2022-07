FCB-Aktuell: Alle News rund um den FC Basel

08:24 Uhr

Interesse an Riccardo Calafiori

Nach dem der Italiener Gianluca Frabotta nicht nach Basel wechseln und stattdessen von Juventus an Lecce ausgeliehen wird, erscheint sofort ein weiterer italienischer Aussenverteidiger in der rotblauen Gerüchteküche. Riccardo Calafiori, 20 Jahre, Linksverteidiger, U21-Nationalspieler, zuletzt von der AS Roma an Genua ausgeliehen, soll erneut per Leihe Spielpraxis sammeln. Neben dem FC Basel haben gemäss Tuttomercato auch Monza und Getafe ihr Interesse hinterlegt. (jaw)