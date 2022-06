FCB-Aktuell: Alle News rund um den FC Basel

12:56 Uhr 22. Juni 2022

Kommt Steffen zurück? Geht Esposito nach Anderlecht?

Ein weiteres Mal werden Spekulationen genährt, Renato Steffen könnte nach vier Jahren Bundesliga zum FC Basel zurückkehren. 2018 war Steffen zum VfL Wolfsburg gewechselt, für den er in 144 Einsätzen 18 Tore (16 Assists) erzielte. Der 30-jährige Aarauer war von 2015 bis 2018 in 86 Spielen für den FCB mit 17 Toren und 20 Vorbereitungen dabei. Zuletzt hatte der Nationalspieler sich auch in der bz zu seiner Situation geäussert:

In Sachen Sebastiano Esposito mehren sich die Anzeichen, dass er nicht mehr zum FCB zurückkehren wird. Zum einen ist um Umfeld der ersten Mannschaft in der ersten Trainingswoche kaum mehr Rede gewesen vom Italiener, und nun wird er mit dem RSC Anderlecht in Verbindung gebracht.