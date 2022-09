FCB-Aktuell: Alle News rund um den FC Basel

18:27 Uhr 25. Juni 2022

Testspiel-Sieg gegen Greuther Fürth

Zweites Testspiel, zweiter Sieg für den FC Basel unter Alex Frei: Gegen Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth gewinnen die Basler am Samstag mit 3:2. Zwei der drei Basler Tore erzielt dabei Dan Ndoye in der zweiten Halbzeit.

Im ersten Durchgang zeigen die Basler - und Neuzugang Jean-Kévin Augustin bei seinem Debüt - eine ansprechende Leistung, sehen eine Chance des Franzosen kurz vor der Pause von der Linie geklärt. Und auch defensiv gibt es abgesehen von ein paar individuellen Fehlern wenig zu bemängeln. Dass er zur Pause 0:0 steht, schreibt Trainer Frei einem "solidarischen Defensivverhalten" zu. "Fürth hatte keine Chance, bei der man sagen muss, das muss ein Tor sein."

In Durchgang zwei sieht das dann ein wenig anders aus. Nachdem der FCB, der in der Pause einmal alle elf Spieler austauscht, durch Dan Ndoye in Führung geht, kann Fürth in der 64. Minute nach einem Absprache-Fehler in der Abwehr ausgleichen. Der FCB aber findet schnell eine Antwort, erhöht zwei Minuten danach und dank Chalov auf 2:1 und Ndoye noch einmal vier Minuten später gar auf 3:1. Am Ende geht es 3:2 aus, weil Testspieler Jonas Adjej kurz vor Schluss einen Schritt zu spät kommt.

Entsprechend sagt Frei nach dem Spiel:

"Bei den Toren wissen wir, wieso wir sie bekommen haben. Das waren keine kollektiven Fehler, ich will hier aber auch keine Schuldzuweisungen machen."

Frei, der im ersten Teil des Trainingslager den Fokus auf die Defensivarbeit gelegt hat, ist nach dem Sieg mit dieser Zone des Basler Spiels sehr zufrieden. "Die Viererkette mit der Doppelsechs hat sehr gut funktioniert." Dass es dann gegen einen Bundesliga-Absteiger zu drei Toren gereicht hat, damit habe man nicht gerechnet, nachdem man die Offensive nicht speziell angeschaut habe im Training.

Trotz dieser grossmehrheitlichen Zufriedenheit weist Frei auf einen Mangel hin:

"Ich erwarte mehr Kontrolle mit dem Ball und mehr Dominanz von meinem Team. Wir hatten zu wenig Ballbesitz."

Die Chance, das besser zu machen, haben die Basler im nächsten Testspiel am kommenden Donnerstag. Auf dem Heimweg vom Trainingslager trifft der FCB am 30. Juni in Kematen im Tirol auf Botosani aus Rumänien.

FC Basel – SpVgg Greuther Fürth 3:2 (0:0)

Sportplatz Gmund-Dürnbach. – 250 Zuschauer. – Tore: 48. Ndoye 1:0, 64. Angleberger 1:1, 66. Chalov 2:1, 70. Ndoye 3:1 (Hunziker), 85. Ache 3:2 (Dudziak).

FCB (1. Halbzeit): Hitz; Lang, Djiga, Pelmard, Katterbach; Xhaka, Palacios; Tushi, Males, Ltaief; Augustin.

FCB (2. Halbzeit): Salvi; López, Adjetey, Fazlic, Padula; Dundas, Chipperfield; Ndoye, Chalov, Onyegbule; Hunziker.

SpVgg Greuther Fürth: Linde (46. Schaffran); Asta (60. Mhamdi), Griesbeck, Fobassam Nawe (60. Haddadi), Willems (60. El Fattahi Parent); Raschl (60. Littbarski), Raebiger (46. Angleberger), Green (60. Dudziak); Tillman (60. Seufert); Abiama (60. Ache), Hrgota (46. Sieb).

Bemerkungen: FCB ohne Comas, Millar (im Aufbau), Marchand, Kade, Burger, Essiam, Sène, Fernandes (alle verletzt), Frei, Szalai, Amdouni (noch im Aufbau wegen späterem Dazustossen), de Mol.