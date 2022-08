FCB-Aktuell: Alle News rund um den FC Basel

12:51 Uhr 1.8.2022

Bröndby verliert drittes Ligaspiel

Bröndby Kopenhagen, der nächste Gegner des FC Basel in der Ausscheidung zur Conference League, hat am dritten Spieltag der dänischen Superligaen am Sonntag auswärts mit 0:2 verloren und rangiert mit drei Punkten auf Platz 9.

Bei Silkeborg IF, das mit diesem Sieg die Tabellenspitze übernahm, rotierte Trainer Niels Frederiksen die Hälfte der Feldspieler, die am Donnerstag noch mit einem 4:0-Heimsieg über Pogon Stettin das Weiterkommen gesichert hatten. Die Tore gegen die Polen erzielten die Stürmer Simon Hedlund (2 – ex Union Berlin), Mathias Kvistgaarden und der eingewechselte Marko Divkovic.

Der FCB tritt am Donnerstag in Kopenhagen an (Spielbeginn: 20.30 Uhr), und eine Woche später, am 11. August, findet das Rückspiel im St. Jakob-Park statt (Anpfiff: 19.00 Uhr). (cok)