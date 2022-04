Personalplanung Wer bleibt, wer geht? Feinarbeiten am Kader des FC Basel Von Kasami bis Petretta und von Tavares bis Esposito – ein Streifzug durch die personelle Planung für nächste Saison. Klar ist: Will der FCB ausgeliehene Perlen halten, kostet das dem Sparpostulat zum Trotz eine Stange Geld. Von schlagkräftigen Zuzügen ganz zu schweigen. Und die Trainerfrage muss der Klub auch bald beantworten. Christoph Kieslich und Céline Feller Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wohin des Weges? Tomas Tavares (re.) ist eine der offenen Personalien beim FC Basel mit Blick auf die kommende Saison. Freshfocus

Was er denn bitte noch dazu sagen soll, kontert David Degen die Frage, wie es um jene Spieler stehe, deren Verträge mit dem FC Basel im Sommer auslaufen. «Der Eine wollte nicht und der Andere hat keine Antwort gegeben», so einfach sei es.

Diese Andeutungen des Hauptaktionärs am Mittwoch im Rahmen der Bilanz-Medienkonferenz zielen in Richtung Raoul Petretta und Pajtim Kasami. Mit beiden war der FCB im Winter im Gespräch, wollte sie beide über den Sommer hinaus binden. Petretta signalisierte seinen Abschiedswunsch, von Kasami kam keine konkrete Antwort. Oder wie es Kaderplaner Philipp Kaufmann im Gespräch mit dieser Zeitung ausdrückt: «Sie wollten oder konnten sich damals nicht committen. Dies gilt es zu akzeptieren und die Zeichen stehen deshalb auf Abschied.»

Beim 25-jährigen Raoul Petretta, im deutschen Rheinfelden aufgewachsen und seit Kindesbeinen ein Rotblauer, scheint sich die Geschichte von Eray Cömert zu wiederholen: Enttäuschung darüber schwingt mit, sich nicht mehr als erste Wahl fühlen zu dürfen. Monetäre Aspekte angesichts des Sparkurses beim FCB spielen ebenfalls eine Rolle.

Dabei hätte Petretta sich von 149 Pflichtspielen (10 Tore, 12 Assists) für Rotblau versprochen, «ein bisschen Standing» erarbeitet zu haben. Nach langer Verletzungspause rechnet er nun auch nicht mehr damit, noch einmal im Fanionteam aufzulaufen; wo es ihn hin verschlägt, weiss er noch nicht.

Alle Vertragslaufzeiten der 1. Mannschaft des FC Basel Auslaufender Vertrag 6/2022 Raoul Petretta (25 Jahre)

Pajtim Kasami (29)

Djordje Nikolic (25) Auslaufender Leihvertrag 6/2022

Tomas Tavares (21, Benfica)

Sebastiano Esposito (19, Inter)

Albian Hajdari (18, Juventus)

Strahinja Pavlovic (20, Monaco)

Fedor Chalov (24, ZSKA) Auslauf. Leihvertrag 12/2022

Noah Katterbach (21, Köln) Vertrag bis 6/ 2023

Heinz Lindner (31)

Felix Gebhardt (20)

Michael Lang (31)

Andrea Padula (26)

Valentin Stocker (33)

Liam Chipperfield (18)

Adam Szalai (34) Leihvertrag bis 6/2023

Darian Males (20, Inter)

J. Fernandes (19, Sporting) Vertrag bis 6/2024

Sergio Lopez (23)

Taulant Xhaka (31)

Fabian Frei (33) Vertrag bis 6/2025

Nasser Djiga (19)

Andy Pelmard (22)

Wouter Burger (21)

Matias Palacios (19)

Liam Millar (22) Vertrag bis 6/2026

Emmanuel Essiam (18)

Dan Ndoye (21) Verliehene Spieler bis 6/2022

Yannick Marchand (22, Xamax)

Kaly Sene (20, GC)

Tician Tushi (21, Winterthur) Rückholoption nach 6/2022

Orges Bunjaku (20, Grenoble)

Pajtim Kasami erhielt zuletzt weit weniger Spielzeit als noch in der Vorrunde. Inzwischen gehen er und die Spieleragentur SBE getrennte Wege. Agenturchef Philipp Degen hatte nicht mehr das Gefühl, seinem Klienten weiterhelfen zu können. Diese Agentur, aus der David Degen sich zurückgezogen hat, seit er beim FCB ist, betreut noch zwei Spieler aus dem aktuellen FCB-Kader: Liam Chipperfield und Goalie Felix Gebhardt.

Die Suche nach einem Linksverteidiger

Neben den Verträgen von Petretta und Kasami läuft auch jener von Djordje Nikolic aus. Der Keeper – von der Nummer 1 zur Nummer 3 geworden und in der Hinrunde gar nicht gemeldet für die Liga – sucht schon länger eine Lösung, scheint sich aber verpokert zu haben. «Er hatte im Winter ein, zwei Angebote auf dem Tisch, die er damals noch ausgeschlagen hat», schildert Kaufmann die Situation des 25-jährigen, der die sechste Saison beim FCB verbringt. Bei ihm spielt seine serbische Staatsbürgerschaft eine Rolle, womit er in etlichen Ländern als Nicht-EU-Spieler gilt. So konnte Nikolic eine Offerte aus der Serie B nicht wahrnehmen.

Nach einem Jahr Verletzungspause fast schon Vergessenheit geraten: Andrea Padula. Keystone

Umschauen muss sich wohl auch Andrea Padula, dessen Vertrag zwar erst im Sommer 2023 ausläuft. Nach einem Jahr Zwangs-Pause aufgrund eines Knorpelschadens gibt Kaufmann jedoch zu Bedenken: «Wichtig ist, dass er zu viel Spielpraxis kommt. Das wird bei uns tendenziell eher schwierig werden.»

Auf der Linksverteidigerposition ist Kaufmann deshalb auf der Suche. Ohne Petretta und Padula hätten die Basler noch einen nominellen Linksverteidiger: Noah Katterbach. Zwar füllte Tomas Tavares mit seinem feinen rechten Fuss jüngst öfter diese Rolle aus, Kaufmanns Überlegung indes lautet: «Es ist eine strategische Frage, ob man ihn rechts einplant, wo er bessere Spiele gemacht hat oder links, wo wir Bedarf hätten.»

Tavares-Übernahme kostet eine Stange Geld

Tavares ist einer von fünf Profis, deren Leihverträge im Sommer auslaufen (nebst drei weiteren längerfristigen). Neben ihm darf sich nur Sebastiano Esposito ebenfalls als Stammkraft fühlen. «Uns wird ja immer vorgeworfen, dass wir so viele Leihspieler im Kader haben», sagte Degen am Mittwoch etwas indigniert, «aber so viele sind es gar nicht.» Aus zwei weiteren Leihverträgen (Pelmard, Ndoye) hat der FCB im Laufe dieser Saison fixe Übernahmen gemacht.

Ob das auch bei Tavares möglich sein wird, kann Kaufmann schwer abschätzen: «Er fühlt sich sehr wohl und könnte sich vorstellen, hier zu bleiben. Wir sind in Gesprächen mit Benfica.» Die angebliche Forderung aus Lissabon von 2,5 Millionen Ablöse für 60 Prozent der Transferrechte an dem 21-jährigen Portugiesen wird vom finanziell eingeengten FCB nicht einfach zu stemmen sein.

Kaufen? Nochmals ausleihen von Inter Mailand? Sebastiano Esposito. Freshfocus

Eine noch grössere Investition würde ein Übernahme von Esposito bedeuten. Kaufmann sagt zwar, der aus Italien kolportierte Betrag (8 Millionen) sei zu hoch, räumt aber ein: «Wir müssen schauen, ob das unter den Zahlen gemacht wird, die letztes Jahr ausgehandelt wurden, oder ob es ein neues Konstrukt geben kann. Es wäre in jedem Fall eine Investition, die wir uns sehr gut überlegen müssen.»

Die günstigste Lösung wäre, den 19-Jährigen ein weiteres Jahr von Inter Mailand auszuleihen. Kaufmann dazu: «So könnte er hier ein weiteres Jahr bestätigen, was er zuletzt gezeigt hat.»

Eigengewächs Albian Hajdari. Keystone

Von den weiteren Leihspielern ist bei einem die Tendenz klar: Albian Hajdari, der im eigenen Nachwuchs grossgezogen wurde, soll gehalten werden – «sofern wir einen vernünftigen Deal mit Juventus Turin hinbekommen», sagt Kaufmann, der den 18-Jährigen als Nummer 3 oder 4 der Innenverteidiger mitlaufen lassen möchte.

Schwieriger ist die Lage für den im Februar von Monaco ausgeliehenen Strahinja Pavlovic. «Wenn wir ihn behalten wollen würden, müssen wir ihn noch mal spielen sehen», sagt Kaufmann. Sechs Gelegenheiten bleiben bis Ende der Super League noch.

Eindeutig vorgezeichnet ist der Weg für Fedor Chalov unter dem Licht des verheerenden Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt. Kaufmann sagt: «Aufgrund der Sanktionen wollen die russischen Klubs die russischen Spieler behalten, weil sie die einzigen sind, die noch spielen dürfen. Das hat ZSKA Moskau klar so signalisiert.

Überlegungen muss sich der FCB zudem zu drei verliehenen Akteuren machen. Mit Ausnahme von Kaly Sène hat keiner für grosse Schlagzeilen gesorgt. Wie es mit ihm sowie Yannick Marchand und Tician Tushi weitergeht, ist offen. GC ist an einer Übernahme Sènes interessiert, und weil keine Kaufsumme fixiert wurde, könnte ein gutes Geschäft für den FCB daraus werden.

Ein flinker Flügel und ein Stürmer täten noch gut

Sind all diese Fragen beantwortet, will der FC Basel wie in dieser Saison erneut ein Kader von 23 oder 24 Feldspielern plus drei Goalies haben. «Aufgrund der Dreifachbelastung ist das die richtige Kadergrösse», findet Kaufmann.

Was dieser Gruppe ausserdem gut anstehen würde: ein weiterer flinker Flügel sowie neben Adam Szalai ein zweiter Stürmer, der ein paar Tore garantiert. Und dann ist da noch die Frage, wer den Dompteur im Stall gibt: Wird das Experiment mit Interimscoach Guillermo Abascal fortgesetzt oder kommt jemand, der in der rhetorischen Innen- wie Aussenwirkung eine andere Kraft entwickeln kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen