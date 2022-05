Danique Stein will zum Abschied beim FC Basel die Playoffs rocken

Frauenfussball Zum Abschied beim FCB setzt Danique Stein alles auf eine Karte Aus heiterem Himmel zieht sich Danique Stein als Trainerin des FCB-Frauenteams zurück, will aber zuvor in den Playoffs der Women's Super League noch nach den Sternen greifen. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Ein letzter gemeinsamer Tanz in die Playoffs um die Schweizer Meisterschaft: Trainerin Danique Stein (rechts) und Captain Melanie Huber, die nach der Saison aufhören. JustPictures/Daniela Porcelli

Wenn man Danique Stein erlebt, sie über Fussball im Allgemeinen und über das Frauenteam des FC Basel im Speziellen reden hört, wenn man ihre Persönlichkeit wirken lässt, die Präsenz, die von der fast 1,80 Meter grossen Frau ausgeht, das Strahlen und den Enthusiasmus, den sie in eloquente Sätze packen kann, dann wäre man beinahe versucht zu sagen: So ungefähr könnte ein weiblicher Jürgen Klopp sein.

Seit einem Jahr ist Stein Cheftrainerin der FCB-Frauen, zuvor hat sie die U19-Juniorinnen trainiert und war Talentcoach, und mit ihrer Mannschaft steht sie als Tabellenvierter der Women’s Super League nun in den erstmals ausgetragenen Playoffs um den Schweizer Meistertitel.

Am Sonntag (16 Uhr, SRF2 live) geht es im Viertelfinal-Hinspiel in St. Gallen in die erste Runde. Und gemessen an der Begeisterung Steins und den grossen Plänen, war es einigermassen verblüffend, als vergangene Woche ihr Abschied bekanntgegeben wurde.

Women's Super League Viertelfinal-Hinspiele 7./8. Mai 2022 Sa, 15.30: Young Boys (7.)–FC Zürich (2.)

Sa, 16.00: FC Aarau (8.)–Servette FC (1.)

Sa, 18.00: FC Luzern (6.)–Grasshoppers (3.)

So, 16.00: St.-Gallen-Staad (5.)–FC Basel (4.) - SRF2 live

In Klammer Platzierung in der Liga

Das Rückspiel des FC Basel gegen St. Gallen-Staad findet am Samstag, 14. Mai (18 Uhr) im Nachwuchs-Campus statt.

Offiziell wurden persönliche Gründe genannt, ihre Tätigkeiten liessen keinen Raum für anderes, weshalb die 31-Jährige «schweren Herzens» den Entschluss zum Rücktritt gefasst habe. Stein gehört neben ihrem Trainerjob, mit vier Einheiten wöchentlich, Spezialtrainings und dem Spielbetrieb auch der Geschäftsleitung der Campus-Stiftung an. «Es war keine Entscheidung von heute auf morgen», sagt Stein, «es ist einfach ein Riesenaufwand mit zwei Jobs.»

Ein Leben voller Träume und Ziele

Danique Stein im Frühjahr 2009 im Trikot des FC Concordia.

Stein, die wie ihr Vater beim FC Birsfelden anfing zu kicken und eine ebenso fussballbegeisterte holländische Mutter hat, schaut bereits auf viele Jahre im Spitzenfussball zurück. Sie durchlief die Junioren-Nationalteams, sie debütierte als 14-Jährige mit Sondergenehmigung in der Nationalliga B, sie hat 22 mal für die Schweizer A-Nationalmannschaft gespielt, sie versuchte sich beim SC Freiburg sowie in Bad Neuenahr in der Bundesliga und sie gehörte zu der Generation von Spielerinnen des FC Concordia, die der FC Basel sich 2009 einverleibte.

Es ist ein Leben voller Träume und Ziele, das Danique Stein führt. Als schwärmerischer Teenager wurden ihr alle Anlagen einer guten Fussballerin attestiert und nun gilt sie als Trainertalent. FCB-Nachwuchschef Remo Gaugler, den Stein als Mentor bezeichnet, begleitet ihren Weg schon lange. Als Leiter Frauenfussball ad interim sieht er das Fanionteam mitten in einem von Stein angestossenen und längst nicht beendeten Entwicklungsprozess. Er bedauert den Rücktritt, hat jedoch erkannt: «Danique hat sich ausgebrannt.»

Die Junioren-Nationalspielerin Danique Stein (links).

Die Hürde zum Trainerdiplom nicht geschafft

Vergangene Woche, am Rande des Nachholspiels gegen St. Gallen, hat Danique Stein sehr offen über ihre Situation gesprochen. «Ich habe diesen Rhythmus bereits 15 Jahre, als Spielerin und Trainerin. Der Punkt ist erreicht, an dem ich gemerkt habe: Es tut mir längerfristig nicht gut. Karriere ist mir wichtig, aber wichtig ist auch, Zeit für mich und meine Liebsten zu haben. Nahe am Burnout zu wandeln, das will ich nicht.»

Und dann gibt es noch einen anderen triftigen Grund, auch daraus macht Stein kein Hehl: Sie hat die Aufnahmeprüfung für das Trainer-A-Diplom nicht bewältigt. Den Lehrgang belegen zu können ist Voraussetzung, um mit Ausnahmegenehmigung in der Women’s Super League tätig sein zu können.

Danique Steins Vorgesetzter Remo Gaugler hat wenig Verständnis für die bürokratischen Hürden und hat dies auch beim SFV und Ressortleiterin Tatjana Haenni deponiert. An Theorie und Videoanalyse ist es gescheitert, «ohne dass jemand mal ein Training von mir gesehen hat», sagt Stein mit durchaus vorwurfsvollem Unterton. Es sei das i-Tüpfelchen gewesen in ihrer persönlichen Situation: «Ein rechter Dämpfer bei all dem Aufwand, den man betreibt zwischen Job für die Stiftung, Mittagessen und Trainingsfeierabend auf dem Platz.»

Wandelt zwischen Herzblut, das sie für den FC Basel vergiesst, und der Gefahr eines Burnouts: Cheftrainerin Danique Stein. Kenneth Nars

Ihr Fazit lautet: «Der SFV sucht zwar Trainerinnen. Aber der Weg, den man gehen muss, ist unglaublich steinig. Und im Moment habe ich nicht die Lust und die Energie, das noch einmal in Angriff zu nehmen.»

Was nicht heisst, dass sie das nicht doch tun wird. Eine Rückkehr schliesst sie nicht aus, Stein bleibt dem FCB-Campus erhalten und schon jetzt sagt sie: «Die Spielerinnen werden mir fehlen.» Und umgekehrt sieht es ähnlich aus. Captain Melanie Huber, eine enge Vertraute Steins, die selbst nach dieser Saison zurücktritt und bei den Profis in eine neue Rolle schlüpft, findet es schade: «Danique ist mit Herzblut dabei, sie brennt für den Verein und sie wird fehlen.»

«Die Playoffs kommen genau richtig»

Noch ist es nicht so weit, noch ist die letzte Wegstrecke der Saison zurückzulegen, und das Feuer in Stein lodert unvermindert. Den Viertelfinal-Gegner St. Gallen-Staad haben die Baslerinnen im letzten Spiel und dank des Torverhältnisses hinter sich gelassen, womit sie als Vierter nach 18 Punktspielen Heimrecht im Rückspiel (14. Mai) geniessen.

Für Stein sind die Ostschweizerinnen ein «sehr gefährlicher Gegner». In der Liga gab es ein 2:2 und eine 1:2-Heimniederlage für den FCB. «Sie haben einen tollen Teamspirit und uns das Leben immer schwer gemacht», sagt Stein vor dem Hinspiel am Sonntag. «Es wird ein schwerer Kampf.»

FCB-Trainerin Danique Stein an der Seitenlinie: "Die Playoffs kommen für uns genau richtig." Edgar Hänggi

Ein Kräftemessen, für dass die Trainerin ihre Mannschaft in Form gebracht hat. Zwei knappe 0:2-Niederlagen gegen Titelverteidiger Servette und den frisch gebackenen Cupsieger FCZ wertet sie als Fortschritt: «Wir sind so nahe dran. Die Playoffs kommen für uns genau richtig.»

Der FCB will den neuen Modus ausnutzen

Zum erstmals angewendeten Modus gibt es drei Meinungsäusserungen aus dem Basler Lager: Nachwuchschef Gaugler findet: «Ich bin kein Fan von Playoffs. Wer am Ende die meisten Punkte hat ist Meister. Für alles andere gibt es den Cup.» Captain Huber meint: «Für uns ist es ein Vorteil, weil wir als Viertplatzierter immer noch Schweizer Meister werden können. Von daher würde ich jetzt sagen: Ich finde den Modus gut. Jedes Spiel ist jetzt wie ein Cupspiel.»

Und Danique Steins Sicht auf die Ausscheidungsspiele ist ähnlich pragmatisch: «Ob ich es gut finde, kommt darauf, wo ich Trainerin bin. Für uns ist es ein Vorteil, ich konnte meine Mannschaft weiterentwickeln und für die Playoffs trimmen. Und jetzt kann ich sagen: all in.»

Ein Satz, der auch von Jürgen Klopp stammen könnte.

