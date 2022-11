Die Noten des FC Basel in der Hinrunde der Saison 2022/23

Fussball Die Defensiven trumpfen auf: Das Hinrunden-Zeugnis des FC Basel in der Saison 2022/23 Der Notenspiegel der bz: 30 Spieler hat der FC Basel in 30 Spielen bis zur Winterpause eingesetzt, und die Klassenbesten sind die Verteidiger. Céline Feller, Jakob Weber und Christoph Kieslich 1 Kommentar 14.11.2022, 14.35 Uhr

Mit einem bz-Notenschnitt von 4,46 war Arnau Comas der beste Feldspieler beim FCB. Urs Lindt / freshfocus

Die Torhüter:

Marwin Hitz: Note 4,4

Bis auf einen Patzer gegen Vilnius agiert Hitz als fehlerfreier Ruhepol und kassiert weniger Gegentore pro Spiel (1) als Vorgänger Heinz Lindner (1,12).

25 Spiele | 2235 Einsatzminuten | 25 Gegentore | 7 Spiele ohne Gegentor

Mirko Salvi: Note 4,7

So oft hat es ihn noch nie gebraucht. Hat der Phrase, dann bereit zu sein, endlich Taten folgen lassen können und seinen Wert als Nummer 2 bewiesen.

6 Spiele | 524 Einsatzminuten | 6 Gegentore | 2 Spiele ohne Gegentor

Die Verteidiger:

Goalie Marwin Hitz und die Innenverteidiger Kasim Adams und Arnau Comas gehörten zu den Konstanten in der FCB-Defensive Marc Schumacher / freshfocus

Sergio López: Note 4,4

Wenn es wichtig ist, spielt mit wenigen Ausnahmen immer er. Dann reisst sein Syndesmoseband – und sein Vormarsch erhält einen herben Dämpfer.

14 Spiele | 841 Einsatzminuten | 0 Tore | 0 Assists

Michael Lang: Note 4,2

Sein Tor gegen Sofia: Gold wert. Der Rest: Nicht grad goldig. Kann nicht verbergen, wie der Zahn der Zeit an ihm nagt – und muss so oft López den Vorrang lassen.

19 Spiele | 1444 Einsatzminuten | 2 Tore | 4 Assists

Arnau Comas: Note 4,5

Die Entdeckung der Hinrunde hat die Erwartungen übertroffen. Seine Grätschen sind ein Genuss. Und als Krönung ist er erstmals für die U21 Spaniens nominiert.

26 Spiele | 2273 Einsatzminuten | 2 Tore | 1 Assist

Kasim Adams: Note 4,3

Er soll das böse Element in die Verteidigung bringen, foult aber nur halb so oft wie Comas. Eine Verstärkung ist er dennoch, auch wenn er immer wieder Mal patzt.

23 Spiele | 2004 Einsatzminuten | 0 Tore | 0 Assists

Andy Pelmard: Note 4,0

Der beste Verteidiger der Vorsaison spielt auf vier verschiedenen Positionen, was sich auf seine Leistungen auswirkt, da er jeweils Anpassungsschwierigkeiten hat.

29 Spiele | 2215 Einsatzminuten | 0 Tore | 0 Assists

Noah Katterbach: Note 4,0

Nach dem ersten Halbjahr unter drei Trainern sollte Stabilität in seine Leistungen kommen. Doch er ist trotz leichter Leistungssteigerung konstant nur zweite Wahl.

16 Spiele | 1086 Einsatzminuten | 0 Tore | 0 Assists

Riccardo Calafiori: Note 3,6

Aus der ewigen Stadt für die ewige Baustelle Linksverteidigung gekommen, überzeugt er noch nicht. Zu oft vogelwild und mehrfach frühzeitig ausgewechselt.

10 Spiele | 715 Einsatzminuten | 0 Tore | 0 Assists

Das defensive Mittelfeld:

Tauschten bei der vielen Rotation und den Auswechslungen fast in jedem Spiel die Captainbinde: Taulant Xhaka (links) und Fabian Frei Urs Lindt / freshfocus

Fabian Frei: Note 4,2

Erlebt seine schwierigste Phase im Dress des FCB. Weil Fitness und Leistungen nicht immer ganz stimmen. Aber: Wo wäre der FCB international ohne ihn?

25 Spiele | 1528 Einsatzminuten | 2 Tore | 2 Assists

Taulant Xhaka: Note 4,2

Erst kaum ein Faktor, dann plötzlich Anführer, als er Frei den Rang abläuft. Erlebt einen zweiten Frühling und besticht auch als Assistgeber und Sprachrohr.

18 Spiele | 1177 Einsatzminuten | 0 Tore | 5 Assists

Wouter Burger: Note 4,3

Hat das Torschiessen für sich entdeckt und ist, weil er immer alles reinwirft, auf gutem Weg zum Publikumsliebling. Taucht aber noch zu oft ab.

26 Spiele | 1958 Einsatzminuten | 5 Tore | 0 Assists

Andy Diouf: Note 4,3

Spielt erstaunlich viel und seine Dynamik tut dem FCB-Spiel gut. Nur auf den letzten Metern noch zu oft mit der falschen Entscheidung unterwegs.

27 Spiele | 1888 Einsatzminuten | 2 Tore | 1 Assist

Das offensive Mittelfeld:

Darian Males skort im Durchschnitt alle 78 Minuten. Gerne auch aus elf Metern, wo er inklusive Elfmeterschiessen gegen Bröndby in fünf von sechs Fällen erfolgreich war. Philipp Schmidli / KEYSTONE

Darian Males: Note 4,1

Dass er teamintern Topskorer ist, damit hätte kaum einer gerechnet. Verdankt dies auch Mentaltraining. Doch es gibt immer noch zu viele Phasen mit Leerlauf.

24 Spiele | 1329 Einsatzminuten | 8 Tore | 9 Assists

Liam Millar: Note 3,7

Seit dem Tag der Arbeit ist sein Arbeitsnachweis dünn und seine Form verflogen. Am 1. Mai brach er sich den Arm – und hernach kam er nie mehr richtig in Fahrt.

27 Spiele | 1592 Einsatzminuten | 1 Tor | 3 Assists

Sayfallah Ltaief: Note 3,6

Erst mit Frei nach Basel, dann zu spät an den Flughafen gekommen und in der Summe nie ganz angekommen beim FCB und zuletzt nur noch in der U21 aktiv.

10 Spiele | 290 Einsatzminuten | 0 Tore | 0 Assists

Dan Ndoye: Note 3,9

Dem starken Spätsommer folgt ein grosser Rückschritt. Seit dem Nati-Debüt Mitte September nur noch mit einem Skorerpunkt aus zwölf Spielen.

28 Spiele | 2099 Einsatzminuten | 4 Tore | 4 Assists

Zeki Amdouni: Note 4,1

Als Transfercoup bezeichnet, brauchte er lange, bis ihm der Knoten aufging. Kaum war es soweit, war er verletzt – und seither sucht er nach seiner Leichtigkeit.

22 Spiele | 1363 Einsatzminuten | 2 Tore | 1 Assist

Andi Zeqiri hat zwar oft abgeschlossen, aber in 22 Spielen nur sieben Tore erzielt. Urs Lindt / freshfocus

Andi Zeqiri: Note 4,0

Zurück in die Heimat gekommen, um sich für die WM zu empfehlen. Der Plan ist nicht aufgegangen. Dafür waren seine Leistungen durchwegs zu durchzogen.

22 Spiele | 1122 Einsatzminuten | 7 Tore | 1 Assist

Jean-Kévin Augustin: Note 4,2

Er liebe solche Typen, sagte Frei über ihn. Dafür spielte Augustin herzlich wenig. Nach schwieriger Zeit inklusive Long-Covid braucht er noch Geduld.

10 Spiele | 341 Einsatzminuten | 3 Tore | 0 Assists

Bradley Fink: Note 4,0

Bei seiner Verpflichtung als Heilsbringer gefeiert, deutet der clevere junge Kicker nach Startschwierigkeiten an, wie gut er dereinst werden könnte.

17 Spiele | 801 Einsatzminuten | 5 Tore | 2 Assists

Adam Szalai sichert hier gegen Sofia noch den Ball und schindet wichtige Sekunden. Später sollte der Ungar keine Rolle mehr spielen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Der Rest: Adam Szalai (12 Spiele, 2 Tore, 0 Assists), Nasser Djiga (4/0/0), Anton Kade (5/1/0), Kaly Sène (7/0/1), Andrea Padula (3/0/0), Liam Chipperfield (1/0/1), Tician Tushi (2/0/1), Joelson Fernandes (1/0/1) und Hugo Vogel (1/0/0) kamen in der Hinrunde der Saison 2022/23 ebenfalls zum Einsatz, allerdings zu selten für eine angemessene Bewertung.

