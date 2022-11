Sparmassnahme: Der FC Basel spricht zahlreiche Kündigungen aus

Klimagerechtigkeit «Klima-Loki» Beat Jans fliegt zur Art Basel nach Miami

Am vergangenen Sonntag hat die Stimmbevölkerung in Basel-Stadt entschieden, dass der Kanton bis 2037 klimaneutral werden soll. Regierungspräsident Beat Jans appelliert an ihre Unterstützung, wenn es um die Umsetzung konkreter Massnahmen geht. Kurz darauf steigt er in ein Flugzeug nach Miami, um die Städtepartnerschaft persönlich zu pflegen.