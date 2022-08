Für den FC Basel geht es gegen Sofia um das erste Saisonziel

Conference League Gruppenphase oder Gau: Für den FC Basel geht es im Rückspiel gegen Sofia um das Erreichen des ersten grossen Saisonzieles Der FC Basel kämpft im Playoff-Rückspiel gegen ZSKA Sofia um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Die Teilnahme ist fest eingeplant. Céline Feller Jetzt kommentieren 24.08.2022, 16.47 Uhr

Entweder tanzen die Spieler des FC Basel am späten Donnerstagabend (wie hier gegen Bröndby) über den Rasen und feiern den Einzug in den Europacup – oder sie müssen über das Verpassen des ersten Ziels ärgern. Freshfocus

Existenziell. Als das wurde die Teilnahme des FC Basel an der Gruppenphase der Conference League im vergangenen Jahr von Seiten des Vereins betitelt. Und es ist nicht so, dass das Erreichen dieses Wettbewerbes in diesem Jahr minder bedeutend oder weniger überlebenswichtig geworden wäre. Denn der FCB hat die Teilnahme in diesem Jahr gar budgetiert.

Dies erklärte CFO Mirko Brudermann im Frühling. Mit dem klipp und klaren Grund: Ohne die europäischen Millionen klafft in der FCB-Kasse ein immenses Loch. Denn die Reserven aus den goldenen Jahren, sie sind alle aufgebraucht nach dem knapp 14,4 Millionen Franken betragenden Verlust vom vergangenen Geschäftsjahr. Ein solches Jahr, auch da wurde Brudermann deutlich, «kann sich der FC Basel nicht mehr leisten».

Sechs Millionen Franken sind es an der Zahl, die sich der FCB durch ein Weiterkommen in diesem Playoff-Rückspiel gegen Sofia am Donnerstagabend und der damit verbunden Qualifikation für die Gruppenphase erspielen kann – und fast schon muss. In der Gruppenphase gibt es dann zusätzlich 167’000 Euro pro gewonnenem Punkt. Platz 1 würde weitere 650’000 Euro einbringen, Platz 2 immer noch 325’000 Euro. Und geht der Weg bis in den Achtelfinal, wie das in der vergangenen Kampagne der Fall war, gibt es noch einmal 600’000 Euro on top.

Die bereits bekannte Ausgangslage von Bröndby

In der vergangenen Saison kam der FCB insgesamt zu 10,2 Millionen Uefa-Prämien. Hinzu kommt die selbsterklärende Wertsteigerung der jungen Akteure, die sich in der Conference League international präsentieren könnten. Ausserdem ergibt sich so zusätzlicher Anreiz für die Spieler, das Beste aus sich heraus zu holen. Und der nicht zu verachtende Extra-Aufmarsch der Fans. Und heissen die Gegner in einer solchen Gruppenphase nicht unbedingt nur Kairat Almaty oder Qarabag Agdam, dann ist es auch ein Lockmittel für neue, potenzielle Fans.

Aber so viel zum Fall, wenn der FCB denn diese Gruppenphase erreichen sollte. 90 Minuten – oder vielleicht auch 120 – trennen ihn von der zweiten Teilnahme an der Conference League, deren Attraktivität vielleicht noch immer ein bisschen unterschätzt wird. 90 oder 120 Minuten purer Druck. Alles oder nichts. Gruppenphase oder Gau.

«Ich traue uns das zu. Kein Problem», sagte Alex Frei vergangenen Donnerstag, als er nach dem Spiel zur Ausgangslage befragt wurde. Eine Ausgangslage, die dem FCB bereits aus der Qualifikationsrunde davor bekannt ist: Er muss ein 0:1 drehen. Zu Hause. Ein Sieg ist Pflicht. Dass die Basler das können, haben sie gegen Bröndby gezeigt. Nach Verlängerung im Elfmeterschiessen weiterzukommen, es war ein erster grosser Charaktertest für eine sehr junge, sehr unerfahrene Mannschaft. Generell unerfahren, aber auf internationalem Parkett noch viel mehr.

Dass er nun aber einfach Copy-Paste macht, was den Spielplan vom Bröndby-Rückspiel angeht, verneint Alex Frei. Weil die beiden Gegner in anderen Systemen sowie mit unterschiedlichen Spielanlagen agieren, sei dies gar nicht möglich. «Aber wir sind gerüstet für den Spielstil 1 von Sofia, aber auch auf Spielstil 2.»

Hoffnung auf den Effekt des Messers am Hals

Ob die Mannschaft ausserdem diesen Druck, welchen sie sich nach einer schwachen Leistung in Sofia durchaus auch ein bisschen selbst auferlegt hat, braucht, hat Trainer Frei noch nicht abschliessend herausgefunden. Dass sie mit dieser Situation umgehen kann, das aber schon. Sein Captain Fabian Frei sagt:

«Es gibt sicher Beispiele in der Vergangenheit, welche die Theorie belegen, dass wir das Messer am Hals brauchen.»

Er meint zum Beispiel das erwähnte Bröndby-Spiel, und ergänzt: «In solchen Situationen können wir noch einmal eine Schippe drauflegen. Und darauf hoffe und verlasse ich mich auch ein bisschen für dieses Rückspiel.»

Dass eine Schippe draufgelegt werden muss, ist allen Beteiligten klar. Trainer Frei sprach nach der Partie vergangene Woche vom «schlechtesten Spiel, seit ich Trainer des FCB bin.» Und Captain Frei fand es schwierig, «allzu positiv zu bleiben». Denn im Hinspiel fehlte es an Ernsthaftigkeit, an Genauigkeit. Oder wie Trainer Frei am Vortag des Rückspiels sagt:

«Die Präsenz und der Spielfluss waren nicht wie in den Spielen zuvor. Ausserdem waren es zu viele technische Fehler, falsche Entscheidungsfindungen.»

Dinge, die sonst oft stimmten. Letzterer Fakt ist es auch, welcher die beiden Freis positiv auf das Rückspiel blicken lässt. Weil das Rezept steht und klar ist: Dem Gegner soll durch viele Angriffswellen und hohen Druck die Luft zum Atmen genommen werden soll.

«Aber am Ende ist der Gegner nur ein Teil davon. Der kleinste Teil. Es geht darum, dass wir unseren Spielstil so durchziehen, wie wir das zuvor jeweils gemacht haben», sagt Alex Frei. Dann komme es gut. Die entsprechende Start-Elf dazu hat er ebenfalls bereits im Kopf.

Am Donnerstagabend dann, um zirka 21 Uhr – oder auch ein bisschen später, sollten erneut Verlängerung und Penaltyschiessen notwendig sein – weiss der FC Basel, wo es in den kommenden Wochen für ihn hingehen wird. Auf in die europäische Gruppenphase (Auslosung am Freitag), die so bedeutend ist, oder in Richtung der Frage, wie der FC Basel mit dem ersten grossen Rückschlag der noch jungen Saison umgehen kann und wird.

