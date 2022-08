Der FCB spielt 0:0 gegen YB und wartet weiter auf den ersten Sieg

Super League Gute Leistung, schlechter Lohn: Der FCB trennt sich 0:0 von YB Der FC Basel ist mit YB auf Augenhöhe wie lange nicht mehr, kommt aber dennoch nicht über ein 0:0 hinaus. Damit warten die Basler weiter auf den ersten Sieg in der Liga. Céline Feller 07.08.2022, 20.55 Uhr

FCB-Abwehrchef Kasim Adams Nuhu im Duell gegen seinen alten Arbeitgeber YB (hier mit Meschack Elia, rechts). Keystone

In der 91. Minute reiht sich auch noch Sayfallah Ltaief ein. In eine lange Liste von Spielern des FC Basel, die ihre Top-Chancen von YB-Keeper David von Ballmoos abgewehrt sehen. Es geht ein mächtiges Raunen durchs Stadion. Weil alle wissen: Das wär es gewesen. Damit hätte man YB wohl besiegt, den ersten Vollerfolg in der Liga im dritten Spiel geholt. Stattdessen ist es das dritte Unentschieden in Serie. Auf das 1:1 in Winterthur und das 1:1 gegen Genf folgt das 0:0 gegen die Berner Young Boys. Und das Warten auf den lang ersehnten Sieg dauert an.

Dabei hätte der FCB an diesem Sonntagnachmittag durchaus Chancen, das Geschehen auf seine Seite kippen zu lassen. Zwölf Schüsse geben die Basler ab, darunter ist nicht nur Ltaiefs Hochkaräter, sondern sind auch Grosschancen kurz vor dem Pausenpfiff von Andi Zeqiri bei seinem Startelfdebüt und Wouter Burger, der in Abwesenheit von Fabian Frei und Taulant Xhaka die Captainbinde trägt. Oder der Lattenschuss von Liam Millar in der 58. Minute. Oder eine neuerliche Doppelchance, dieses Mal von Dan Ndoye und dem starken Andy Diouf.

Aber es ist wie so oft in den bisherigen Partien des FC Basel in dieser noch immer jungen Saison: Der Aufwand stimmt, die Leistung stimmt, der Lohn aber, der ist schlecht.

Sicher fehlt es einerseits an der allerletzten Präzision, vor allem aber am Glück. Die Berner wissen zudem einen starken Goalie in ihren Reihen. Und es ist auch mitnichten so, dass diese Partie nur auf die Basler Seite kippen könnte. Zwar ist der FCB in diesem Spiel mit YB auf Augenhöhe wie ganz lange nicht mehr. Sagt Alex Frei:

«Der lucky punch hätte eher auf unserer Seite fallen sollen.»

Aber am Ende könnte auch YB die Parte für sich entscheiden.

Weil auch die Berner zahlreiche, sehr gute Chancen haben, auch Meschack Elia den Ball an den Pfosten fliegen sieht, weil Marwin Hitz noch mit den den Fingerspitzen dran ist. Oder Cedric Ittens Kunst-Einlage auf der Linie geklärt wird. Ausserdem wird YB ein Tor – korrekterweise – vom VAR aberkannt.

Zufriedenheit trifft auf Unverständnis

Ohnehin ist dieses 0:0, das unattraktiv aussehen mag auf dem Papier, in Tat und Wahrheit ein packendes Spiel, ein torloses Remis der besseren Art. Neben vielen, guten Abschlüssen sind auch Emotionen dabei. Nicht umsonst werden beide Trainer, Frei und Raphael Wicky, verwarnt.

Dieses Duell gegen «das beste Team der Schweiz», wie Frei YB im Vorfeld bezeichnet hatte, zeigt aus Basler Sicht, was in dieser Mannschaft steckt. Einer Mannschaft, in deren Startelf erstmals ausschliesslich Spieler stehen, welche unter der Führung von David Degen verpflichtet wurden. Passend dazu liegt das Durchschnittsalter der Basler Startelf unter 23 Jahren.

Genau diese Jugendlichkeit sorgt aber eben auch dafür, dass in gewissen Situationen den Spielern die Cleverness abgeht, gerade vor dem Tor, wo die FCB-Offensivkräfte doch noch die eine oder andere falsche Entscheidung fällen. Kommt zu allem Spielwitz, Tempo und starken Einzelaktionen jetzt noch etwas Kaltschnäuzigkeit dazu, dann könnte in und um diese Mannschaft etwas entstehen.

Am Donnerstag muss ein Sieg her

Die weichen Faktoren, sie stimmen. Die harten aber zeigen einen FCB, welcher den Sieg, den Coach Frei als klares Ziel in diesem Heimspiel ausgerufen hatte, verpasst hat. Ein solcher aber wäre ein Achtungserfolg gewesen, einen Initialzündung. Auch das wurde verpasst, auch wenn die Leistung an sich beachtlich war. Insofern könnte man auch von einem Teil-Achtungserfolg reden.

Frei sagt nach dem Gezeigten seines Teams denn auch:

«Ich bin sehr zufrieden, auch wenn es wieder ein Unentschieden ist.»

Er kann aber nicht verstehen, dass keine der Chancen rein will, diese Wettkampfglück einfach weiter ausbleibt. Auch deshalb bilanziert er: «Aufwand und Ertrag stimmen aktuell nicht überein.»

Am Donnerstag muss für den FCB mehr resultieren als nur eine gute Leistung. Es braucht zwingend einen Sieg. Andernfalls ist das kapitale Spiel gegen Bröndby das letzte internationale der Saison, bevor diese richtig begonnen hat.